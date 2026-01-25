Prev
અદાણી ગ્રુપ કરવા જઈ રહ્યું છે મોટી ડિલ, 27 જાન્યુઆરીએ સાઈન થશે MOU: રિપોર્ટ

Adani Group Big Deal: અદાણી ગ્રુપ અને બ્રાઝિલની એરોસ્પેસ કંપની એમ્બ્રેર આગામી સપ્તાહે એક મોટા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તૈયાર છે. બંને કંપનીઓ સાથે મળીને ભારતમાં નાગરિક વિમાનો માટે અંતિમ એસેમ્બલી લાઇન સ્થાપિત કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:44 PM IST

Adani Group Big Deal: રસ્તાઓથી બંદરો સુધી કાર્યરત અદાણી ગ્રુપ હવે જહાજોનું ઉત્પાદન કરશે. અહેવાલો અનુસાર, અદાણી ગ્રુપ અને બ્રાઝિલની એરોસ્પેસ કંપની એમ્બ્રેર એક મોટા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરશે. બંને કંપનીઓ સાથે મળીને ભારતમાં નાગરિક વિમાનો માટે ફાઈનલ એસેમ્બલી લાઇન સ્થાપિત કરશે. ભારતમાં એરોસ્પેસ ઉદ્યોગ ઝડપથી વિકસી રહ્યો છે, જેમાં ઘણા નવા એરપોર્ટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ નિર્ણયને ભારતના એરોસ્પેસ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.

ભારત વિશ્વના સૌથી ઝડપથી વિકસતા નાગરિક ઉડ્ડયન બજારોમાંનું એક છે. એરલાઇન્સ તેમના કાફલાનો વિસ્તાર કરી રહી છે અને નવા એરપોર્ટ બનાવી રહી છે ત્યારે હવાઈ ટ્રાફિકની માંગ સતત વધી રહી છે.

27 જાન્યુઆરીએ MOU પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અદાણી ડિફેન્સ એન્ડ એરોસ્પેસ અને એમ્બ્રેરના અધિકારીઓ 27 જાન્યુઆરીએ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામમોહન નાયડુની હાજરીમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કરશે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશમાં એમ્બ્રેર જેટ બનાવવા માટે ફાઇનલ એસેમ્બલી લાઇન (FAL) સ્થાપિત કરવાનો છે.

અદાણી ગ્રુપ એરક્રાફ્ટના ભાગોનું પણ કરી શકે છે ઉત્પાદન

એમ્બ્રેર 150 બેઠકો સુધીની ક્ષમતાવાળા કોમર્શિયલ જેટનું ઉત્પાદન કરે છે. આ ભાગીદારી સાથે, અદાણી ગ્રુપ ભારતમાં એરક્રાફ્ટ ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગ્રુપ પહેલાથી જ ભારતીય ઉડ્ડયન (એરપોર્ટ કામગીરી, વગેરે) માં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. 

એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે એકવાર FAL કાર્યરત થઈ જાય, પછી અદાણી ગ્રુપ એરક્રાફ્ટના ભાગોનું ઉત્પાદન પણ શરૂ કરે તેવી શક્યતા છે. બંને કંપનીઓ દ્વારા મીડિયાને મોકલવામાં આવેલા આમંત્રણમાં, આને ભારતના નાગરિક ઉડ્ડયન 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' પ્રવાસમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવવામાં આવ્યું છે.

