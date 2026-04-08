અદાણી ગ્રુપના આ શેરમાં તોફાની તેજી ! USથી આવ્યા સારા સમાચાર અને 13%નો ઉછાળો, શું આ રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય છે?
Adani Group Share Price: US કોર્ટ દ્વારા અરજી સ્વીકાર કર્યા બાદ અદાણી ગ્રુપની શેરમાં 13 %ની જોરદાર તેજી જોવા મળી છે, આ યોજીટિવ સંકેતથી રોકાણકારોનો ભરોસો વધ્યો છે, હવે આગળની દિશા કોર્ટના અંતિમ નિર્ણય અને બજારમાં માહોલ પર નિર્ભર રહેશે.
Adani Group Share Price: US કોર્ટે ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણી દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી સ્વીકારી છે, જેમાં યુએસ સિક્યોરિટીઝ રેગ્યુલેટરના કેસને ફગાવી દેવા માટે પ્રી-મોશન કોન્ફરન્સ બોલાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. યુએસમાં આ મહત્વપૂર્ણ કાનૂની ઘટનાક્રમ બાદ, 8 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અદાણી ગ્રુપના શેરમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો, જેનાથી રોકાણકારોનું ધ્યાન અદાણી ગ્રુપ તરફ ગયું હતુ.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (SECC) દ્વારા દાખલ કરાયેલ આ કેસ લગભગ 15 મહિના જૂનો છે. કોર્ટ દ્વારા અરજી સ્વીકારવાથી બજારને સંકેત મળ્યો છે કે ભવિષ્યમાં આ કેસ નબળો પડી શકે છે. આ સકારાત્મક ભાવનાને કારણે અદાણી ગ્રુપના શેરમાં ખરીદીનો દોર શરૂ થયો છે.
કયા શેરમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો?
અદાણી ગ્રીન એનર્જી (adani green energy share price) અને અદાણી ટોટલ ગેસ(Adani Total Gas)માં સૌથી વધુ લગભગ 13 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન, ગ્રુપની મુખ્ય કંપની, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ(Adani Enterprises)ના શેરમાં 11 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો. અંબુજા સિમેન્ટ્સ(Ambuja Cements) અને અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ(Adani Energy Solutions) પણ 10 ટકાની અપર સર્કિટ પર પહોંચી ગયા. અદાણી પોર્ટ્સ(Adani Ports), અદાણી પાવર (Adani Power) અને ACC લિમિટેડના શેરમાં પણ 6-8 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે NDTVનો શેર લગભગ 12 ટકા વધ્યો.
આ તેજી માત્ર કોર્ટના નિર્ણયથી જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિથી પણ પ્રેરિત છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામના સમાચારથી ભારતીય શેરબજારમાં રિકવરી આવી, જેનાથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો અને અદાણી ગ્રુપના શેરમાં વધુ વધારો થયો.
એક્સપર્ટ માને છે કે આ તેજી હાલમાં સકારાત્મક સમાચાર પર આધારિત છે, પરંતુ રોકાણકારોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જો કેસ સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવે છે, તો ગ્રુપના શેરમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ જો કેસ ઉલટો પડે છે, તો અસ્થિરતા પણ જોવા મળી શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
