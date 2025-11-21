અદાણી ગ્રુપે આ કંપનીમાં વેચી દીધો પોતાનો બાકીનો તમામ હિસ્સો, ઈન્ટ્રાડે નીચે પહોંચ્યો શેર
Sell Stake: અદાણી ગ્રુપના પોર્ટફોલિયોમાંથી એક કંપનીને દૂર કરવામાં આવી છે. અદાણી ગ્રુપે બ્લોક ડીલ દ્વારા આ કંપનીમાં તેનો બાકી રહેલો હિસ્સો વેચી દીધો છે. આ સમાચારની અસર આજે કંપનીના શેરમાં જોવા મળી રહી છે, જેમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
Trending Photos
Sell Stake: અદાણી ગ્રુપના પોર્ટફોલિયોમાંથી એક કંપનીને દૂર કરવામાં આવી છે. અદાણી ગ્રુપે બ્લોક ડીલ દ્વારા AWL એગ્રી બિઝનેસ (અગાઉ અદાણી વિલ્મર)માં તેનો બાકી રહેલો હિસ્સો વેચી દીધો છે. આ સમાચારની અસર આજે કંપનીના શેરમાં જોવા મળી રહી છે, જેમાં 4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
7 ટકા હિસ્સો વેચી દીધો
અદાણી ગ્રુપે બ્લોક ડીલ દ્વારા તેનો બાકીનો 7 ટકા હિસ્સો વેચી દીધો છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની પેટાકંપની, અદાણી કોમોડિટી LLP એ આ વ્યવહાર 275.50 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે કર્યો હતો. આ સોદા માટે જેફરીઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર હતી. AWL એગ્રી બિઝનેસ એક ખાદ્ય તેલ કંપની છે.
કંપનીના શેર આજે ઘટ્યા
AWL એગ્રી બિઝનેસ લિમિટેડના શેર BSE પર 280.05 રૂપિયા પર ખુલ્યા. જોકે, થોડા સમય પછી તેઓ 4 ટકા ઘટીને 266.45 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે નીચા સ્તરે પહોંચ્યા. કંપનીનો ઇન્ટ્રાડે હાઇ BSE પર 282.90 રૂપિયા (સવારે 11 વાગ્યે) હતો. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો હાઇ 337 રૂપિયા અને 52-અઠવાડિયાનો ન્યૂનતમ 231.55 રૂપિયા છે. તેનું માર્કેટ કેપ 35,175.80 કરોડ રૂપિયા છે.
શેર ત્રણ વર્ષમાં 56 ટકા ઘટ્યો
AWL એગ્રી બિઝનેસ લિમિટેડના શેર શેરબજારમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 4 ટકાનો વધારો થયો છે, જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 4.53 ટકાનો વધારો થયો છે. AWL એગ્રી બિઝનેસ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં એક વર્ષમાં 8.10 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આ ખાદ્ય તેલ કંપનીનો શેર ત્રણ વર્ષમાં 56 ટકા ઘટ્યો છે.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે?
સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં AWL એગ્રી બિઝનેસ લિમિટેડનો ચોખ્ખો નફો 244.85 કરોડ રૂપિયા હતો, જે વાર્ષિક ધોરણે 21 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. એક વર્ષ પહેલાના સમાન ક્વાર્ટરમાં, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 311.02 કરોડ રૂપિયા હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. Z 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે