Adani Stocks Crash: એક સમાચારને કારણે અદાણી ગ્રુપની કંપનીઓના શેરમાં ભૂકંપ, 1.1 લાખ કરોડનો ફટકો
Adani Group Share Down: અદાણી ગ્રુપના શેરમાં શુક્રવાર (23 જાન્યુઆરી) એ ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અદાણી ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓના શેરમાં એટલો ઝડપથી ઘટાડો થયો કે તે પોતાની નીચલી સર્કિટ લિમિટ સુધી પહોંચી ગયા હતા.
Trending Photos
અમેરિકાના સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમીશન તરફથી ડાયરેક્ટર ગૌતમ અદાણી અને તેમના ભત્રીજા સાગર અદાણીને સમન્સ મોકલવાની યોજનાના માચાર બાદ અદાણી ગ્રુપના શેરમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો છે. સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે શુક્રવારે અદાણી ગ્રીન, અદાણી એન્ટરપ્રાઇસ, અદાણી એનર્જી અને અદાણી પોર્ટ્સ સહિત અદાણી ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓના શેરમાં 15 ટકા સુધી ઘટાડો થયો છે.
શેરમાં મોટો ઘટાડો
અદાણી ગ્રુપના શેરમાં શુક્રવારે ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડનો શેર 12 ટકા ઘટી 812 રૂપિયા, અદાણી પાવરનો શેર 5.65 ટકા ઘટી 132.65 રૂપિયા, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝનો શેર 10.65 ટકા ઘટી 1864 રૂપિયા અને અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડના શેર 7 ટકાના ઘટાડા સાથે 13.08 રૂપિયા પર આવી ગયા હતા. અદાણી ગ્રીનના શેરમાં 14.54 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો અને તે 772.80 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
શું છે મામલો?
હકીકતમાં US સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ કમીશને ગૌતમ અદાણી અને સાગર અદાણીને ઈમેલ દ્વારા સમન્સ મોકલવા માટે યુએસ કોર્ટથી મંજૂરી માંગી છે. રોયટર્સના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે US સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ કમીશન એટલે કે SECએ કોર્ટને જણાવ્યું કે સત્તાવાર ચેનલોના માધ્યમથી સમન્સ આપવાના પહેલાના પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યાં. કોર્ટમાં આપેલી જાણકારી પ્રમાણે ભારતે આવી બે વિનંતીનો અસ્વીકાર કર્યો હતો.
અમેરિકાના નિષ્ણાંતોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ
SEC એ કોર્ટને જણાવ્યું કે વર્તમાન પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરી સર્વિસ પૂરી કરવાની આશા નથી અને તે માટે બંને એક્ઝક્યુટિવ્સ ગૌતમ અદાણી અને સાગર અદાણીને ઈલેક્ટ્રિક રૂપથી સમન્સ મોકલવાની મંજૂરી માંગી છે. યુએસ સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ કમીશનથીં એક્ઝીક્યુટિવ્સ પર કંપનીની એન્ટી-કરપ્શન પોલિસી વિશે ખોટા ખુલાસા કરવા અને અમેરિકાના નાગરિકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. પરંતુ અદાણી ગ્રુપે આ આરોપોને પાયાવિહાણો ગણાવી નકારી દીધા હતા અને કહ્યું હતું કે પોતાની સ્થિતિનો બચાવ કરવા માટે બધા કાયદાકીય પગલાં ભરશે.
2024મા સામે આવ્યો હતો મામલો
યુએસ સિક્યોરિટી અને એક્સચેન્જ કમીશન નવેમ્બર 2024મા જાહેર કરેલા પત્રમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અદાણી ગ્રુપના અધિકારી ભારતીય અધિકારીઓને લાંચ આપવાની એક કથિત યોજનાનો ભાગ હતા, જેથી અદાણી ગ્રીન એનર્જી દ્વારા ઉત્પાદિત વીજળી માટે પાવર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ હાસિલ કરી શકાય. આ મામલો 265 મિલિયન ડોલરનો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે