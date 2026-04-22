અંબાણીને પછાડીને અદાણી બન્યા Asiaના સૌથી અમીર વ્યક્તિ, જાણો સંપત્તીમાં કેટલો થયો વધારો
Asia Richest Person: બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સના તાજેતરના અપડેટ મુજબ, ગૌતમ અદાણીની કુલ સંપત્તિ 95.4 અબજ ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિ તેમનાથી ઓછી છે.
Asia Richest Person: વિશ્વના અબજોપતિઓમાં અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીનો દરજ્જો વધુ વધ્યો છે. વધુમાં, અદાણી હવે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડી ગયા છે. બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સમાં અદાણી 18મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે, જ્યારે અંબાણી 20મા સ્થાને છે. ગૌતમ અદાણી તાજેતરમાં મુકેશ અંબાણીને પાછળ છોડીને એશિયાના સૌથી ધનિક અબજોપતિ બન્યા છે.
આ વર્ષે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરમાં ઘટાડાને કારણે, અંબાણીની કુલ સંપત્તિ 16.7 અબજ ડોલર ઘટી છે. અંબાણીની કુલ સંપત્તિ 91 અબજ ડોલર ઘટીને થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન, અદાણી ગ્રુપના શેરના ભાવમાં પણ તેમની સંપત્તિમાં વધારો થયો છે, આ વર્ષે તેમની કુલ સંપત્તિ 10.9 અબજ ડોલર વધી છે. અદાણીની કુલ સંપત્તિ હવે 95.4 અબજ ડોલર થઈ ગઈ છે.
200 અબજ ડોલરના ક્લબમાં કોણ કોણ છે?
બ્લૂમબર્ગના ટોચના 10 અબજોપતિઓમાં સૂચિબદ્ધ 10 માંથી 6ની સંપત્તિ 200 અબજ ડોલરથી વધુ છે. આ યાદીમાં એલોન મસ્ક 654 અબજ ડોલર સાથે ટોચ પર છે. લેરી પેજની કુલ સંપત્તિ 284 અબજ ડોલર છે, અને જેફ બેઝોસની કુલ સંપત્તિ 270 અબજ ડોલર છે. સેર્ગેઈ બ્રિનની કુલ સંપત્તિ 264 અબજ ડોલર છે, અને માર્ક ઝુકરબર્ગની કુલ સંપત્તિ 237 અબજ ડોલર છે. લેરી એલિસન પણ 200 અબજ ડોલરના ક્લબમાં છે, જે હાલમાં 233 અબજ ડોલર છે.
આ વર્ષે કયા અબજોપતિઓને સૌથી વધુ ડોલર મળ્યા?
માઈકલ ડેલને આ વર્ષે સૌથી વધુ ડોલર મળ્યા. 2026માં અત્યાર સુધીમાં તેમની સંપત્તિ 36.6 અબજ ડોલર વધી છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 177 અબજ ડોલર છે. આ વર્ષે કમાણીની દ્રષ્ટિએ એલોન મસ્ક પણ તેમનાથી પાછળ છે.
આ વર્ષે એલોન મસ્કની સંપત્તિમાં 34.9 અબજ ડોલરનો વધારો થયો છે. વિશ્વના 31મા ક્રમના અબજોપતિ, જોન ટુ, આ વર્ષે કમાણીની દ્રષ્ટિએ ત્રીજા ક્રમે છે. આ વર્ષે તેમની સંપત્તિમાં 29.4 બિલિયન ડોલરનો વધારો થયો.
આ વર્ષે સૌથી વધુ સંપત્તિ ગુમાવનારા અબજોપતિઓ
બર્નાર્ડ આર્નોલ્ટને આ વર્ષે સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું, તેમણે 43.6 બિલિયન ડોલર ગુમાવ્યા. સ્ટીવ બાલ્મરને 19 બિલિયન ડોલરનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. મુકેશ અંબાણી બીજા ક્રમે છે.
તેમણે 16.7 બિલિયન ડોલર ગુમાવ્યા. કેનેડિયન ચાંગચેંગ ઝાઓની સંપત્તિમાં આ વર્ષે 15.7 બિલિયન ડોલરનો ઘટાડો થયો. લેરી એલિસન, બિલ ગેટ્સ અને વોરેન બફેટ એવા મોટા નામોમાં સામેલ છે જેમણે આ વર્ષે 10 બિલિયન ડોલરથી વધુ ગુમાવ્યા.
