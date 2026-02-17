AI માટે ₹91000000000000નું રોકાણ કરશે આ ગુજરાતી, આ શહેરોમાં બનાવવામાં આવશે ડેટા સેન્ટર, જાણો
AI Investment: અદાણી ગ્રુપે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે તેઓ 2035 સુધીમાં ભારતમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) માટે ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે 100 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ કરશે.
- અદાણી ગ્રુપે મંગળવારે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી
- AI પ્રોજેક્ટમાં 100 બિલિયન ડોલર રોકાણની કરી જાહેરાત
- રાષ્ટ્રીય ડેટા સેન્ટરને 5 ગીગાવોટ (GW) સુધી વિસ્તૃત કરશે
AI Investment: અદાણી ગ્રુપે મંગળવારે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી. તેમણે વિશ્વના સૌથી મોટા ઇન્ટિગ્રેટેડ એનર્જી-કમ્પ્યુટ પ્રોજેક્ટમાં 100 બિલિયન ડોલર (આશરે 9.1 લાખ કરોડ રૂપિયા)ના સીધા રોકાણની જાહેરાત કરી છે. આ ભંડોળનો ઉપયોગ એવા ડેટા સેન્ટર બનાવવા માટે કરવામાં આવશે જે સંપૂર્ણપણે નવીનીકરણીય ઉર્જા દ્વારા સંચાલિત હશે અને 2035 સુધીમાં AI તૈયાર હશે.
આ પહેલનો હેતુ ભારતને AI ક્રાંતિમાં એક મુખ્ય બળ બનાવવાનો છે. તે એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવશે જે લાંબા સમય સુધી ચાલશે અને દેશને ઊર્જા અને કમ્પ્યુટિંગમાં આત્મનિર્ભર બનાવશે. આ 100 બિલિયન ડોલરના રોકાણથી 2035 સુધીમાં સર્વર ઉત્પાદન, પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ, તેના પોતાના ક્લાઉડ પ્લેટફોર્મના નિર્માણ અને અન્ય સંબંધિત ઉદ્યોગોમાં આશરે 150 બિલિયન ડોલરનું રોકાણ થવાની અપેક્ષા છે.
250 બિલિયન ડોલર AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
એકંદરે, આગામી 10 વર્ષોમાં, ભારત 250 બિલિયન ડોલર (આશરે 20.8 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની કિંમતનું AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇકોસિસ્ટમ વિકસાવશે. અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ જણાવ્યું હતું કે વિશ્વ એક એવી ગુપ્તચર ક્રાંતિમાં પ્રવેશી રહ્યું છે જે અગાઉની કોઈપણ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કરતાં વધુ ઊંડી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જે દેશો ઊર્જા અને કમ્પ્યુટિંગ વચ્ચે સંતુલન પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ આગામી દાયકાને આકાર આપશે. ભારત આ સંદર્ભમાં અનોખી રીતે સ્થાન ધરાવે છે.
AIમાં જૂથનું વિસ્તરણ
ગૌતમ અદાણીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે અદાણી ગ્રુપ તેના હાલના ડેટા સેન્ટર અને ગ્રીન એનર્જી અનુભવનો ઉપયોગ સમગ્ર પાંચ-સ્તરીય AI સ્ટેકમાં વિસ્તરણ કરવા માટે કરી રહ્યું છે. તેનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ભારતની ટેકનોલોજીકલ સાર્વભૌમત્વને મજબૂત બનાવવાનો છે. આ યોજના અદાણીકોનેક્સના હાલના 2 ગીગાવોટ (GW) રાષ્ટ્રીય ડેટા સેન્ટરને 5 ગીગાવોટ (GW) સુધી વિસ્તૃત કરશે, જે ભારતને વૈશ્વિક AI અર્થતંત્રના કેન્દ્રમાં સ્થાન આપશે.
આ શહેરોમાં AI કેમ્પસ સ્થિત થશે
આ દ્રષ્ટિકોણને સાકાર કરવા માટે, Google સાથે એક મોટી ભાગીદારી બનાવવામાં આવી છે. આનાથી વિશાખાપટ્ટનમમાં દેશનો સૌથી મોટો ગીગાવોટ-સ્કેલ AI ડેટા સેન્ટર કેમ્પસ બનશે. નોઈડામાં પણ આવા જ કેમ્પસ બનાવવામાં આવશે. હૈદરાબાદ અને પુણેમાં માઈક્રોસોફ્ટ સાથે મળીને ડેટા સેન્ટર પણ બનાવવામાં આવશે.
અદાણી ગ્રુપ ભારતમાં મોટા પાયે કેમ્પસ સ્થાપવામાં રસ ધરાવતી અન્ય મોટી કંપનીઓ સાથે પણ વાતચીત કરી રહ્યું છે. આનાથી ભારતના અગ્રણી AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાર્ટનર તરીકે તેની સ્થિતિ વધુ મજબૂત થશે. અદાણી ગ્રુપ ફ્લિપકાર્ટ સાથે તેની ડેટા સેન્ટર ભાગીદારી વધુ ગાઢ બનાવશે. આ ભાગીદારી ફ્લિપકાર્ટના આગામી પેઢીના ડિજિટલ વાણિજ્ય, ઉચ્ચ-પ્રદર્શન કમ્પ્યુટિંગ અને મોટા પાયે AI વર્કલોડને ટેકો આપવા માટે બીજા AI ડેટા સેન્ટરના વિકાસને વેગ આપશે.
સંકલિત ઊર્જા અને AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લેટફોર્મ
આ 5 ગીગાવોટ (GW) ક્ષમતા વિશ્વનું સૌથી મોટું સંકલિત ડેટા સેન્ટર પ્લેટફોર્મ બનાવશે, જે નવીનીકરણીય ઉર્જા ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમિશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને હાઇપરસ્કેલ AI કોમ્પ્યુટને એક જ સંકલિત સ્થાપત્યમાં જોડશે. અદાણી ગ્રુપ દ્વારા આ લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિકસિત સૌથી મહત્વાકાંક્ષી સંકલિત ઊર્જા અને AI ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્લેટફોર્મમાંનું એક છે.
