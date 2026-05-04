અદાણીની જીત! ₹3,400 કરોડ વધુ બોલી લગાવવા છતાં, વેદાંતાની ન થઈ આ કંપની, વિવાદ પર મોટો નિર્ણય

Adani Buy Company: અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે આ કંપનીને 14,535 કરોડ રૂપિયાની બોલી સાથે હસ્તગત કરવાની કાનૂની લડાઈ જીતી લીધી છે. નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT)એ વેદાંત લિમિટેડની અરજીને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેની બોલી અદાણી કરતા 3,400 કરોડ રૂપિયા વધુ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 04, 2026, 07:02 PM IST
Adani Buy Company: કોર્પોરેટ જગતમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT)એ સોમવારે અનુભવી ઉદ્યોગપતિ અનિલ અગ્રવાલની કંપની વેદાંત લિમિટેડ દ્વારા અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની જીતને પડકારતી અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી. આ નિર્ણય સાથે, અદાણી ગ્રુપ માટે દેવા હેઠળ દબાયેલા જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL)ને હસ્તગત કરવાનો માર્ગ સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે. 

શું હતો આખો મામલો?

જૂન 2024માં, જયપી એસોસિએટ્સ સામે તેના મોટા દેવા અને 57,185 કરોડ રૂપિયાના ડિફોલ્ટને કારણે નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ સ્પર્ધામાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, વેદાંત અને દાલમિયા ભારત જેવા મુખ્ય નામો સામેલ હતા. આખરે, કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ (CoC)એ અદાણી ગ્રુપને વિજેતા જાહેર કર્યું, જેણે 14,535 કરોડ રૂપિયાની બોલી લગાવી હતી. વેદાંતાએ આ નિર્ણયને પડકાર્યો, દલીલ કરી કે તેની બોલી અદાણી ગ્રુપ કરતા લગભગ 3,400 કરોડ રૂપિયા વધુ હતી, અને તેથી, તેને તક આપવી જોઈતી હતી.

NCLATએ આ નિર્ણય કેમ જાહેર કર્યો?

  1. ટ્રિબ્યુનલના ચેરમેન જસ્ટિસ અશોક ભૂષણની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી કે કોઈપણ કંપનીને ફક્ત એટલા માટે વિજેતા જાહેર કરી શકાતી નથી કે તેની પાસે સૌથી વધુ બોલી રકમ છે. કોર્ટે આ માટે નીચેના કારણો આપ્યા.
  2. વ્યવસાયિક બુદ્ધિ: બેંકો અને લેણદારો ફક્ત પૈસા જ નહીં, પણ કઈ કંપની યોજનાને શ્રેષ્ઠ રીતે અમલમાં મૂકી શકે છે અને કામ પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે તે પણ જુએ છે.
  3. લેણદારોનો વિશ્વાસ: અદાણીની યોજનાને 89 ટકા લેણદારોનો ટેકો મળ્યો.
  4. પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા: કોર્ટે જાણ્યું કે ઇન્સોલ્વન્સી અને બેન્કરપ્સી કોડ (IBC)નું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં કોઈ અનિયમિતતા નહોતી.
  • અદાણીને શું મળશે?
  1. જયપી એસોસિએટ્સ પાસે એક વિશાળ સામ્રાજ્ય છે. આ સંપાદન અદાણી ગ્રુપને આ મુખ્ય સંપત્તિઓ લાવશે.
  2. રિયલ એસ્ટેટ: ગ્રેટર નોઇડામાં જયપી ગ્રીન્સ અને નોઇડામાં વિશટાઉન.
  3. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: જેવર એરપોર્ટ નજીક ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટ્સ સિટી અને યમુના એક્સપ્રેસવે પર ટોલિંગ રાઇટ્સ
  4. સિમેન્ટ અને પાવર: મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં મોટા સિમેન્ટ પ્લાન્ટ અને પાવર સેક્ટરમાં રોકાણ

આ નિર્ણય કોર્પોરેટ જગત માટે એક મહત્વપૂર્ણ પાઠ છે કે ઇન્સોલ્વન્સી અને બેન્કરપ્સી કોડ (IBC) હેઠળ, ફક્ત સૌથી વધુ બોલી ગણાતી નથી, કંપનીની વિશ્વસનીયતા, અગાઉથી ચુકવણી અને કામ કરવાની ક્ષમતા પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ અદાણી ગ્રુપ માટે એક વ્યૂહાત્મક જીત છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રોમાં તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.

 

