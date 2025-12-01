પૈસા રાખજો તૈયાર, 3 ડિસેમ્બરે ખુલશે આ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ 124 રૂપિયા, ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ
Ucoming IPO: આ નવું પ્રાઇમરી માર્કેટ માટે ખાસ રહેવાનું છે. મીશો સહિત એકસનો આઈપીઓ નવા સપ્તાહે ખુલી રહ્યો છે. આજે અમે તમને એકસના આઈપીઓની દરેક માહિતી આપીશું.
Aequs IPO: કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની એકસ (Aequs IPO) નો ચર્ચાસ્પદ આઈપીઓ નવા સપ્તાતે ખુલી રહ્યો છે. ₹921.81 કરોડના આ બુક-બિલ્ડિંગ ઈશ્યુએ રોકાણકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ગ્રાહકોને ટકાઉ વસ્તુઓ અને એયરોસ્પેસ પાર્ટ્સના કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં નિષ્ણાંત એકસની શરૂઆત વર્ષ 2000મા થઈ હતી. કંપની એયરોસ્પેસ સેગમેન્ટમાં સંપૂર્ણ વર્ટિકલી ઈન્ટીગ્રેટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુવિધા પ્રદાન કરે છે. RHP અનુસાર 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી કંપી 5000થી વધુ એયરોસ્પેસ ઉત્પાદકોનું ઉત્પાદન કરી ચૂકી છે, જે ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય અને ઘરેલું એયરોસ્પેસ ગ્રાહકોની સાથે ચાલી રહેલા મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એસેમ્બલી પ્રોગ્રામનો ભાગ હતા. 31 માર્ચ 2025 સુધી Aequs ની પાસે ભારતમાં એયરોસ્પેસ ઉત્પાદકોનો સૌથી મોટો પોર્ટફોલિયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
શું ચાલે છે GMP
Aequs IPO નો લેટેસ્ટ જીએમપી 43 રૂપિયા છે. એટલે કે કંપનીના શેર 167 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. આ ઈશ્યુ પ્રાઇસના મુકાબલે 34.68 ટકાનું પ્રીમિયમ દર્શાવે છે.
IPO ની મહત્વની તારીખ
Aequs IPO બુધવાર 3 ડિસેમ્બરે રોકાણકારો માટે ખુલશે. ઈન્વેસ્ટરો શુક્રવાર 5 ડિસેમ્બર સુધી બોલી લગાવી શકે છે. કંપનીએ આઈપીઓ માટે 118-123 રૂપિયા પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા છે. કર્મચારીઓ માટે પ્રતિ શેર 11 રૂપિયાની છૂટ રાખવામાં આવી છે. એકસ આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 120 શેરની છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરે એક લોટ માટે 14880 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
આઈપીઓમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ
કંપની ફ્રેશ ઈશ્યુથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે આ કાર્યો માટે કરશે-
પોતાની અને સહાયક કંપનીઓની કેટલીક લોન ચુકવવા.
મશીનરી અને ઉપકરણ ખરીદવા માટે કેપિટલ એક્સપેંડિચર
અધિગ્રહણ અને અન્ય રીતે અનઓર્ગેનિક ગ્રોથને ફંડ કરવા માટે
એલોટમેન્ટ અને લિસ્ટિંગની તારીખ
એકસ આઈપીઓના શેર 8 ડિસેમ્બર, સોમવારે એલોટ થશે. રોકાણકારોના ખાતામાં 9 ડિસેમ્બરે શેર ક્રેડિટ થશે અને આ દિવસે રિફંડ જારી કરવામાં આવશે. કંપનીના શેર 10 ડિસેમ્બરે શેર બજારમાં લિસ્ટ થશે.
