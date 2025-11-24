Prev
અફઘાનિસ્તાનની મોટી ઓફર, બંધ થયેલી માઈનિંગ સાઈટ્સને ફરી શરૂ કરવા માટે ભારતને આપી ઓફર

Afghanistan-India ties: અફઘાનિસ્તાનમાં1400થી વધુ મિનરલ ફીલ્ડ છે, જેમાં બેરાઇટ, ક્રોમાઇટ, કોલસો, કોપર, આયર્ન ઓર, સોનું, લિથિયમ, જેમસ્ટોન અને કુદરતી ગેસ જેવા રિસોર્સ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:48 PM IST

અફઘાનિસ્તાનની મોટી ઓફર, બંધ થયેલી માઈનિંગ સાઈટ્સને ફરી શરૂ કરવા માટે ભારતને આપી ઓફર

Afghanistan-India ties: અફઘાનિસ્તાને ભારત પાસે તેમની લાંબા સમયથી બંધ પડેલી માઇનિંગ સાઇટ્સને ફરીથી ખોલવા અને ડેવલપ કરવાની ઓફર આપી છે, જેથી રોકાણ મેળવી શકાય અને નોકરીઓનું સર્જન થઈ શકે. પરંતુ ઈન્ડિયન ઈન્ડસ્ટ્રી લીડર્સનું કહેવું છે કે, કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલાં આ સેક્ટરમાં સાવધાનીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર છે.

અફઘાન ડેલિગેશન સાથેની મીટિંગ બાદ એસોસિએટેડ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા (ASSOCHAM)ના સેક્રેટરી જનરલ મનીષ સિંઘલે જણાવ્યું કે, કાબુલ 'ઈન્ડિયન માઇનિંગ કંપનીઓને આ ખાણો આપવામાં ખુશ થશે.' જો કે, તેમણે આ વાત પર ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, માઈનિંગ હજુ પણ 'થોડું વધારે મુશ્કેલ' છે, કારણ કે કંપનીઓએ સમય માંગી લે તેવા ભૌગોલિક સર્વે (જિયોલોજિકલ સર્વે)થી શરૂઆત કરવી પડશે.

અફઘાનિસ્તાનમાં ખનીજ સંપત્તિ
અફઘાનિસ્તાનમાં 1,400થી વધુ મિનરલ ફિલ્ડ છે, જેમાં બેરાઇટ, ક્રોમાઇટ, કોલસો, કોપર, આયર્ન ઓર, સોનું, લિથિયમ, જેમસ્ટોન અને નેચરલ ગેસ જેવા સંસાધનોનો સમાવેશ થાય છે. એક જોઈટ પેન્ટાગોન-યુએસ જિયોલોજિકલ સર્વે સ્ટડીમાં એક સમયે અફઘાનિસ્તાનની આ અનટચ્ડ મિનરલ વેલ્થનું અનુમાન લગભગ $1 ટ્રિલિયન જેટલું આંકવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટ અનુસાર, અફઘાન રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સે નોન-ઓપરેશનલ ગોલ્ડ માઈન્સ પર પણ ચર્ચા કરી અને કહ્યું કે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ખામી, લિમિટેડ એક્સપર્ટીઝ અને અગાઉની સિક્યોરિટી ચિંતાઓના કારણે આ ડિપોઝિટનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો નથી.

ભારતીય પ્રાઈવેટ પ્લેયર્સમાં કાબુલના રસ વિશે જણાવતા મનીષ સિંઘલે કહ્યું કે, ભારત સ્થાનિક ઉપયોગ માટે મિનરલ કાઢી શકે છે અથવા તેમને ફરીથી એક્સપોર્ટ કરી શકે છે. પરંતુ તેમણે આ વાત પર ભાર મૂક્યો કે, કોઈપણ કમિટમેન્ટ પહેલાં જિયોલોજિકલ ગ્રાઉન્ડ વર્ક જરૂરી છે. ભારત હાલમાં અફઘાનિસ્તાન સાથે લગભગ $1 બિલિયનનો વેપાર કરે છે, જેમાંથી 70% ભારતમાં આયાત કરવામાં આવે છે.

અફઘાનિસ્તાને શું કહ્યું?
અફઘાનિસ્તાનના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય મંત્રી અલ્હાજ નૂરુદ્દીન અઝીઝીએ ભારત સાથે વધુ ગાઢ આર્થિક સંબંધો બનાવવાનું આહ્વાન કર્યું છે, જે વેપાર અને રોકાણને વિસ્તૃત કરવા માટે એક વ્યવહારુ પહેલનો સંકેત આપે છે. WIONના સિદ્ધાંત સિબલ સાથેની એક વિશેષ ઈન્ટરવ્યૂમાં મંત્રીએ કહ્યું કે, કાબુલ આવતા મહિને નવી દિલ્હીમાં એક અફઘાન વાણિજ્યિક એટેચીની નિમણૂક કરશે. મંત્રીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી અને તેને બિઝનેસને સરળ બનાવવા અને અવરોધો દૂર કરવા માટે એક નક્કર પગલું ગણાવ્યું. તેમણે ઈરાનના ચાબહાર બંદરનો વધુ ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરી અને ભારતીય કંપનીઓને ખાસ કરીને ખનન અને કૃષિ ક્ષેત્રે સીધું આમંત્રણ આપ્યું.

