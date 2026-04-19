કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના બખ્ખેબખ્ખા, DAમાં 2 ટકાના વધારા બાદ પગારમાં થશે 5,000 સુધીનો જબરદસ્ત વધારો!

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessકેન્દ્રીય કર્મચારીઓના બખ્ખેબખ્ખા, DAમાં 2 ટકાના વધારા બાદ પગારમાં થશે 5,000 સુધીનો જબરદસ્ત વધારો!

DA Hike Salary Rise: સૌથી નીચેના સ્તર એટલે કે લેવલ 1ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 28,800 રૂપિયા થઈ જશે, જ્યારે સૌથી ઉચ્ચ અધિકારી એટલે કે લેવલ 18ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ થઈ જશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:08 PM IST
  • કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું કર્યું 60%
  • કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને જાન્યુઆરીથી મળશે એરિયસનો લાભ
  • હવે ₹28,800 થી ₹4 લાખ સુધી પહોંચશે કર્મચારીઓનો પગાર

Salary Rise after DA Hike: દેશના 50.46 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 68.27 લાખ પેન્શનરો માટે કેન્દ્ર સરકારે DA-DR એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું/મોંઘવારી રાહતને બેઝિક સેલેરીના 58%થી વધારીને 60% કરી દીધું છે. અંદાજે 1.18 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ઘણા મહિનાઓથી આની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. અગાઉથી જ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી કે જાન્યુઆરીથી લાગુ થનારા DA-DRમાં સરકાર 2 ટકાનો વધારો કરશે. બુધવારે જ્યારે કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક મળી ત્યારે આ નિર્ણય પર મહોર લગાવી દેવામાં આવી છે. હવે 2% DA વધારા બાદ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર વધીને આવશે. લેવલ 1થી લઈને લેવલ 18 સુધીના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં દર મહિને મહત્તમ 5,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો થશે.

ક્લાર્ક-પટાવાળાથી લઈને અધિકારી સુધીનો પગાર કેટલો વધ્યો?
મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% વધારાને સરળ રીતે આ રીતે સમજો. જો કોઈની બેઝિક સેલેરી 100 રૂપિયા છે, તો તેને પહેલા મોંઘવારી ભથ્થા તરીકે 58 રૂપિયા મળતા હતા અને હવે 60 રૂપિયા મળશે. એટલે કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની બેઝિક સેલેરીના પ્રત્યેક 100 રૂપિયા પર 2 રૂપિયા વધુ મળશે.

May be an image of text

આ અંગેના નક્કી કરેલા કેલ્ક્યુલેશન અનુસાર, લેવલ 6ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને હવે 56,640 રૂપિયા થઈ જશે. તેવી જ રીતે લેવલ 13ના અધિકારીઓનો પગાર વધીને 1,96,960 રૂપિયા થશે. સૌથી નીચેના સ્તર એટલે કે લેવલ 1 ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 28,800 રૂપિયા થઈ જશે, જ્યારે સૌથી ઉચ્ચ અધિકારી એટલે કે લેવલ 18 ના કર્મચારીઓનો પગાર વધીને 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ થઈ જશે.

જાન્યુઆરીથી મળશે એરિયસનો લાભ
સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે રાહતના સમાચાર એ પણ છે કે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની જાહેરાતમાં વિલંબ થયો હોવા છતાં, તેમને જાન્યુઆરી 2026થી અમલી બને તે રીતે આખું એરિયસ આપવામાં આવશે. સરકાર સામાન્ય રીતે હોળી કે દિવાળીની આસપાસ DA વધારવાની જાહેરાત કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વર્ષ 2025માં હોળીના બે અઠવાડિયા પછી એટલે કે 28 માર્ચના રોજ આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આ વખતે વિલંબ પાછળ કોઈ નીતિગત બદલાવ નહીં, પરંતુ વહીવટી પ્રક્રિયાઓ અને કાગળની કામગીરી મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે. શક્ય છે કે આઠમા પગાર પંચની રચનાની તૈયારીઓ અને વહીવટી તાલમેલ બેસાડવાને કારણે આ વખતે જાહેરાતમાં થોડો વધુ સમય લાગ્યો હોય.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

