/Gold Silver Price: ધડાકાભેર ઘટાડા બાદ સોનામાં ફરી તેજી, સવારે જ થયો મોટો ઉછાળો, જાણો આજનો ભાવ

Gold and Silver Price Today: અમેરિકાએ ઈરાન પર બોમ્બમારો બંધ કર્યા પછી, સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. વિદેશી ચલણ સામે ડોલર નબળો પડવાથી અને ભૂ-રાજકીય તણાવમાં ઘટાડાને કારણે સોનું ફરી વધવા લાગ્યું છે. અગાઉ જૂન ક્વાર્ટર દરમિયાન સોનાની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સોનાના ભાવમાં ઉછાળો થઈને 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 1,44,776 પર પહોંચી છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાની કિંમત ₹1,33,281 પર પહોંચી છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ₹2,55,000 સુધી પહોચી ગયો છે.
તાજેતરમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું 4000 ડોલર પ્રતિ ઔંસની નીચે આવી ગયું હતું. પરંતુ આજે કાચા તેલમાં નરમાઈ બાદ સોના ચાંદીમાં ફરી તેજી જોવા મળી રહી છે. સોમવારે સવારે COMEX (COMEX Gold) પર સોનું 39 ડોલર વધીને 4,110 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું હતું. ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે અને તે ઔંસ દીઠ 60 ડોલરને પાર કરી ગયો છે.
શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધારા સાથે બંધ થયા હતા
છેલ્લા ટ્રેડિંગ સપ્તાહ દરમિયાન શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધારા સાથે બંધ થયા હતા. આજે બુલિયન માર્કેટમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી. IBJA અનુસાર, શુક્રવારે સ્થાનિક બજારમાં 24 કેરેટ સોનું વધીને 143781 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયું હતું.
જૂન ક્વાર્ટરમાં રેકોર્ડ સ્તર તોડ્યા બાદ સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. શુક્રવારે ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો થયો અને 222721 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થયો. આજે સવારથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. આ પછી સોમવારે સવારે સ્થાનિક બજારમાં તેજી આવવાની ધારણા છે.
જાન્યુઆરી પછી સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઘટાડો
સોનાના ભાવમાં ઘટાડા બાદ રોકાણકારોએ તાજેતરમાં નાણાં ઉપાડવાનું શરૂ કર્યું હતું. જાન્યુઆરી 2026માં રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચેલું સોનું આ દિવસોમાં લગભગ 25 ટકાના ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2027 (એપ્રિલથી જૂન 2026)ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં સોનામાં 12 ટકાથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
જાન્યુઆરી 2026માં ચાંદી 117 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી હતી. પરંતુ હવે તે ઘટીને 60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. એ જ રીતે જાન્યુઆરીમાં 1.90 લાખ રૂપિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચેલું સોનું આજે ઘટીને 1.43 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું હતું.
સોનાના ભાવ ઘટવાનું કારણ શું છે?
વૈશ્વિક સ્તરે કિંમતી સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થવા પાછળ બે મુખ્ય કારણો છે. પ્રથમ, ઈરાન યુદ્ધને લઈને સમગ્ર વિશ્વમાં અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધવાના સમાચાર છે, ત્યારે રોકાણકારો સોનામાં પ્રોફિટ બુક કરીને પોતાના પૈસા ઉપાડી લે છે. બીજું કારણ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના વલણમાં ફેરફાર છે. ફેડરલ રિઝર્વે તેની પોલિસી મીટિંગમાં સંકેત આપ્યો હતો કે આગામી સમયમાં વ્યાજદરમાં વધારો થઈ શકે છે.