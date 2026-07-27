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Gold Silver Price: ધડાકાભેર ઘટાડા બાદ સોનામાં ફરી તેજી, સવારે જ થયો મોટો ઉછાળો, જાણો આજનો ભાવ

Gold and Silver Price Today: જૂન ક્વાર્ટર દરમિયાન સોનાની કિંમતમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધ વચ્ચે ચીને મધ્યસ્થીની પહેલ કરી છે. આ પછી, અમેરિકાથી હુમલા બંધ થઈ ગયા છે અને સોનાની કિંમત ફરી વધી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:50 AM IST
Gold Silver Price: ધડાકાભેર ઘટાડા બાદ સોનામાં ફરી તેજી, સવારે જ થયો મોટો ઉછાળો, જાણો આજનો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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