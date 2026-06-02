/Gold Price Today: ધડાધડ ઘટ્યા બાદ હવે સોનું ઉછળ્યું, ચાંદી પણ ચમકી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

ઈરાન યુદ્ધને કારણે જોવા મળી રહેલી વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ઉથલપાથલની અસર કિંમતી ધાતુઓ ઉપર પણ પડી રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને આજે સવારે મામૂલી વધારા સાથે જોવા મળ્યા હતા. રોકાણકારોની નજર હવે અમેરિકાના નોન ફાર્મ પેરોલ્સઅને બેરોજગારીના આંકડાઓ પર છે. જે આગળ બજારની દિશા નક્કી કરી શકે છે. આ બધા વચ્ચે સોનું અને ચાંદી વધારા બાદ કેટલે પહોંચ્યા તે ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 760 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 156296 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 2950 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 266200 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે એસોસિએશનના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ જીએસટી સામેલ હોતા નથી અને ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) June 2, 2026
MCX પર લેટેસ્ટ રેટ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરના 12.40 કલાકના રેટ જોઈએ તો 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળા 10 ગ્રામ સોનામાં 0.84 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 160578 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 1.70 ટકાના વધારા સાથે 270695 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી.
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
2 જૂનની શરૂઆત કિંમતી ધાતુના ભાવમાં વધારા સાથે થઈ. વૈશ્વિક બજારમાં ગોલ્ડ આજે સવારે 0.15 ટકા ચડીને 4513.20 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યુ. જ્યારે સિલ્વર 0.21 ટકા ચડીને 75.41 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.
બજારમાં ભારે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વાતચીતને લઈને અનિશ્ચિતતાનો માહોલ છે. ઈરાની મીડિયાએ વાતચીત રોકાવાના સમાચાર આપ્યા છે. જ્યારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે વાતચીત ચાલુ છે. બીજી બાજુ ક્રૂડ ઓઈલના બાવમાં પણ 4 ટકાની તેજી આવી છે જેના કારણે મોંઘવારીની ચિંતા વધી છે જેનાથી બુલિયન માર્કેટ પર દબાણ જોવા મળ્યું છે.
આ ઉપરાંત ETF હોલ્ડિંગ્સમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. SPDR ગોલ્ડ ટ્રસ્ટના હોલ્ડિંગ્સ 0.3 ટકા ઘટીને 938.03 મેટ્રિક ટન પર આવી ગયા છે.