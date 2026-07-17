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DA Hike: જુલાઈમાં નિરાશા બાદ હવે DA વધારાની આશા! જાણો ક્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત

DA Hike News: DA અને ડિયરનેસ રિલીફ(DR)માં વધારાથી લગભગ 50 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી અને લગભગ 65 લાખ રિટાયર્ડ કેન્દ્રીય કર્મચારી પેંશનર્સને લાભ થશે. સરકારી કર્મચારીઓ તેમના વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:04 PM IST
DA Hike: જુલાઈમાં નિરાશા બાદ હવે DA વધારાની આશા! જાણો ક્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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