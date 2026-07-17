/DA Hike: જુલાઈમાં નિરાશા બાદ હવે DA વધારાની આશા! જાણો ક્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત

DA Hike News: કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી અને પેન્શનરોના મોંઘવારી ભથ્થાને લઈને રાહ લાંબી થઈ રહી છે. કર્મચારી અને પેન્શનરોમાં તેની ચર્ચા છે, કર્મચારી અને રિટાર્યડ પેન્શનર્સને મોંઘવારીમાં રાહત આપવાનું તે કામ કરે છે.
મોંઘવારી ભથ્થું (DA)એ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મૂળ પગારનો એક ટકા છે. તેનો હેતુ વધતી જતી ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચની અસરને ઘટાડવાનો છે. ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઇન્ડેક્સ (AICPI)ના ડેટાના આધારે વર્ષમાં 2 વાર DAમાં સુધારો કરવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે માર્ચ અને ઓક્ટોબરમાં જાહેર કરવામાં આવે છે, જે જાન્યુઆરી અને જુલાઈથી લાગુ પડે છે.
છેલ્લે DAમાં કેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે છેલ્લો DA વધારો એપ્રિલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. નાણા મંત્રાલયે મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકાથી વધારીને મૂળ પગારના 60 ટકા કર્યું. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવ્યો હતો.
જુલાઈ 2026માં DAમાં વધારો શા માટે અપેક્ષિત?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો જુલાઈ 2026માં બીજા DA વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો કે, સરકાર તરફથી હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, કારણ કે લેબર બ્યુરોનો જૂન 2026 માટે AICPI-IW ડેટા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.
AICPI-IW ઇન્ડેક્સ માસિક અપડેટ થાય છે અને ઔદ્યોગિક કામદારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા માલ અને સેવાઓના ભાવમાં ફેરફારના આધારે છૂટક ફુગાવાને માપે છે. વર્તમાન AICPI-IW વલણના આધારે, જુલાઈ 2026માં DAમાં 3થી 4 ટકાનો વધારો થવાની ધારણા છે.
વધુમાં, સરકારી ડેટા અનુસાર, જૂન 2026માં છૂટક ફુગાવો વધીને 4.38 ટકા થયો હતો, જ્યારે ખાદ્ય ફુગાવો 5.32 ટકા હતો. જો કે, અંતિમ DA વધારો જૂન 2026ના AICPI-IW ડેટા અને સરકારની મંજૂરી પર આધાર રાખશે.
જો જુલાઈમાં DAમાં વધારો કરવામાં ન આવે, તો આગામી વધારો ક્યારે થશે?
જો જુલાઈ 2026માં DAમાં વધારો જાહેર ન થાય તો પણ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વર્ષના બીજા ભાગમાં રાહત મળી શકે છે. ભૂતકાળના વલણો પર નજર કરીએ તો, સરકારે ઘણીવાર તહેવારોની મોસમની આસપાસ DAમાં વધારો જાહેર કર્યો છે.
2024માં, કેન્દ્ર સરકારે દિવાળી પહેલા DAમાં વધારો જાહેર કર્યો હતો. આ વર્ષે, દિવાળી નવેમ્બરમાં આવે છે. તેથી, કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બર 2026માં દિવાળી ભેટ તરીકે DA વધારો મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.
કેટલા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાભ થશે?
DA અને મોંઘવારી રાહત (DR) વધારાથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 65 લાખ નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરોને ફાયદો થશે. આમાં રક્ષા ક્ષેત્ર, રેલ્વે અને અન્ય વિભાગોના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોનો સમાવેશ થાય છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે કુલ 18 પગાર લેવલ છે. દરેક કર્મચારી અથવા પેન્શનર દ્વારા મળતો વધારો વિવિધ સ્તરે મૂળ પગારમાં તફાવતને કારણે બદલાઈ શકે છે.
DA વધારાની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
DA વધારાની ગણતરી AICPIના 12-મહિનાના સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે. આ માટે 7મા પગાર પંચ દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. DA ફુગાવાના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે, જેથી સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આવક પર વધતી કિંમતોની અસર ઓછી થાય.