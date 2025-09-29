Prev
GSTમાં મોટા ઘટાડા પછી, સામાન્ય માણસને માટે બીજી મોટી રાહતની તૈયારી ! ગમે ત્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત

Business News: સરકારે GST 2.0 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ લાવી અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો કરી દીધો છે, ત્યારે હવે સામાન્ય માણસને બુધવારે બીજી મોટી રાહત આપવામાં આવી શકે છે. એક્સપર્ટે પણ આ મામલે પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:49 PM IST

GSTમાં મોટા ઘટાડા પછી, સામાન્ય માણસને માટે બીજી મોટી રાહતની તૈયારી ! ગમે ત્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત

Business News: GST ઘટાડા બાદ, સામાન્ય માણસને બીજી મોટી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. એવા અહેવાલો છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) આશ્ચર્યજનક દરમાં ઘટાડો કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો આગામી દિવસોમાં સામાન્ય માણસ પર EMIનો બોજ ઓછો થઈ શકે છે. RBI બુધવારે તેની નાણાકીય નીતિ બેઠકમાં રેપો રેટ 5.50% પર સ્થિર રાખે તેવી શક્યતા છે. 

દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા

જોકે, કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે કે નબળા રોકાણ, વૈશ્વિક વેપાર દબાણ અને નરમ ફુગાવાને કારણે, RBI આશ્ચર્યજનક દરમાં ઘટાડો કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. RBIની ત્રણ દિવસીય નાણાકીય નીતિ બેઠક 1 ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્ણ થઈ રહી છે. એવી અપેક્ષા છે કે RBI તેનો મુખ્ય નીતિ દર (રેપો રેટ) 5.50% પર જાળવી રાખશે. જોકે, યુએસ વેપાર અને અર્થતંત્ર પર નબળા ફુગાવાના પ્રભાવને જોતાં, દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.

વિગતો શું છે?

ખાનગી પોર્ટલના એક મતદાન મુજબ, લગભગ ત્રણ-ચતુર્થાંશ અર્થશાસ્ત્રીઓ દરોમાં ફેરફાર નહીં થાય તેવી અપેક્ષા રાખે છે. જોકે, સિટી, બાર્કલેઝ, કેપિટલ ઇકોનોમિક્સ અને SBI જેવી મુખ્ય નાણાકીય સંસ્થાઓએ દર ઘટાડાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેઓ કહે છે કે વૃદ્ધિ પર દબાણ અને ફુગાવામાં નરમાઈ દર ઘટાડા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવી રહી છે. 

નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ વધુ કડક થઈ

આ વર્ષની શરૂઆતથી, RBI એ દરમાં 100 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે, પરંતુ ખાનગી રોકાણ નબળું રહ્યું છે. ઓગસ્ટ નીતિ બેઠકમાં, RBI એ તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું હતું, દર સ્થિર રાખ્યા હતા, જેના પછી નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ વધુ કડક થઈ હતી.

વિશ્લેષકનો અભિપ્રાય

CITI અર્થશાસ્ત્રીઓએ લખ્યું હતું કે ઓક્ટોબરની બેઠક ફરીથી ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. RBI અર્થતંત્રને બાહ્ય આંચકાઓથી બચાવવા માટે "વીમા દરમાં ઘટાડો" પસંદ કરી શકે છે, અથવા નજીકના ભવિષ્યમાં પગલાં લેવામાં આવશે તે સંકેત આપવા માટે થોડી થોભી શકે છે. 

અર્થતંત્રને ટેકો આપવા માટે પગલાં લીધાં

ભારતના અર્થતંત્રમાં જૂન ક્વાર્ટરમાં 7.8% ની અપેક્ષા કરતાં વધુ સારી વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી. જો કે, કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે ફુગાવાને સમાયોજિત કર્યા પછી આ આંકડો વાસ્તવિક તાકાત કરતાં વધુ મજબૂત દેખાય છે. સરકારે અર્થતંત્રને ટેકો આપવા માટે પગલાં લીધાં છે, જેમ કે આવકવેરામાં રાહત અને GST દરમાં ઘટાડો. જોકે, વધેલા ટેરિફ અને નબળા રૂપિયાએ આર્થિક દૃષ્ટિકોણને અનિશ્ચિત બનાવ્યો છે.

ભારતીય અર્થતંત્ર પર દબાણનો ભય વધુ ઘેરો

અમેરિકા સાથે વધતા વેપાર તણાવને કારણે ભારતીય અર્થતંત્ર પર દબાણનો ભય વધુ ઘેરો બની રહ્યો છે. અમેરિકાએ ભારતીય નિકાસ પર 50% ટેરિફ લગાવ્યો છે અને વિઝા ફીમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે સેવાઓ વેપાર પર વધુ કડક પગલાં લેવાની ચિંતા વધી છે. 

ડિસેમ્બરમાં બીજો દર ઘટાડો શક્ય

અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે રિઝર્વ બેંક પરિસ્થિતિની સંપૂર્ણ અસર જોવાની રાહ જોવાને બદલે વહેલા પગલાં લઈ શકે છે. કેપિટલ ઇકોનોમિક્સના મતે, યુએસ ટેરિફ GDP વૃદ્ધિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તે જ સમયે, ફુગાવો નિયંત્રણમાં રહે છે. પરિણામે, RBI તેનું દર-કટીંગ ચક્ર ફરી શરૂ કરી શકે છે. સંગઠન ભવિષ્યવાણી કરે છે કે RBI આવતા અઠવાડિયે દર ઘટાડી શકે છે, ડિસેમ્બરમાં બીજો દર ઘટાડો શક્ય છે.
 

