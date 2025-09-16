Prev
Next

GSTથી રોટી-કપડાના ભાવ ઘટ્યા, હવે સસ્તા થશે મકાન! RBI આપી શકે છે ગૂડ ન્યુઝ

Home Loan Interest Rate : સરકારે GST દર ઘટાડીને લોકો માટે રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ સસ્તી કરી છે. ખોરાકથી લઈને કપડા અને વીમા સુધીની દરેક વસ્તુ સસ્તી થઈ ગઈ છે. સસ્તી વસ્તુઓ પછી હવે તમને બીજી ભેટ મળવાની અપેક્ષા છે જે તમારા ઘર સાથે સંબંધિત છે. ટૂંક સમયમાં સસ્તી હોમ લોનની ભેટ મળી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:02 AM IST

Trending Photos

GSTથી રોટી-કપડાના ભાવ ઘટ્યા, હવે સસ્તા થશે મકાન! RBI આપી શકે છે ગૂડ ન્યુઝ

Home Loan Interest Rate : સરકારે GST દર ઘટાડીને લોકોને રાહત આપી છે, ત્યારે ટૂંક સમયમાં તમને સસ્તી હોમ લોનની ભેટ મળી શકે છે. RBI રેપો રેટ ઘટાડીને સસ્તી હોમ લોનની ભેટ આપી શકે છે. જો રિપોર્ટ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, આ વર્ષે RBI રેપો રેટમાં 50 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરીને લોનના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરી શકે છે. રેપો રેટ ઘટાડા પછી લોન સસ્તી થશે. RBI દ્વારા આવતા મહિને ઓક્ટોબરમાં નાણાકીય સમિતિની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. એટલે કે GSTને કારણે સસ્તા રોટી-કપડા પછી, RBIના નિર્ણયને કારણે સસ્તા ઘરની ભેટ પણ મળશે.

હોમ લોન સસ્તી થઈ શકે છે

Add Zee News as a Preferred Source

આગામી સમયમાં છૂટક ફુગાવામાં ઘટાડો જોવા મળશે, જેના કારણે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ને રેપો રેટમાં 50 બેસિસ પોઇન્ટ સુધીનો ઘટાડો કરવાની પૂરતી છૂટ મળી શકે છે. આ માહિતી મોર્ગન સ્ટેનલીના રિપોર્ટમાં આપવામાં આવી હતી. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ખાદ્ય ઉત્પાદનોના નીચા ભાવ, GST દરમાં ઘટાડો અને ઇનપુટ ભાવ દબાણના અભાવને કારણે ફુગાવાનો દર નરમ રહેવાની શક્યતા છે. અમારો અંદાજ છે કે નાણાકીય વર્ષ 26માં હેડલાઇન ફુગાવો સરેરાશ વાર્ષિક 2.4 ટકા રહેશે, જેના કારણે RBI ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બરમાં રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઇન્ટ (0.25 ટકા)નો ઘટાડો કરી શકશે. 

રિપોર્ટ મુજબ, છેલ્લા સાત મહિનાથી છૂટક ફુગાવો RBIના 4 ટકાના લક્ષ્યાંકથી નીચે ચાલી રહ્યો છે, જેનું એક કારણ ખાદ્ય પદાર્થોના ભાવમાં ઘટાડો પણ છે. જોકે, મુખ્ય ફુગાવાનો દર 4.2 ટકાની રેન્જમાં રહે છે, જ્યારે છેલ્લા 22 મહિનાથી મુખ્ય ફુગાવાનો દર 3.1 ટકા અને 4 ટકાથી નીચે રહ્યો છે, જે ફુગાવાના દરમાં નરમાઈનો સંકેત છે.

રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ઓછા ફુગાવાના આ વલણને કારણે અનેક પરિબળોનું મિશ્રણ થયું છે, જેમાં ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં સતત ઘટાડો અને સારા પાક ઉત્પાદનને કારણે અનુકૂળ દૃષ્ટિકોણનો સમાવેશ થાય છે. GSTના તર્કસંગતકરણથી એકંદર ભાવ સ્તરમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના બીજા ભાગમાં વાર્ષિક ધોરણે મુખ્ય ફુગાવાનો દર સરેરાશ 2.6 ટકા રહી શકે છે, જ્યારે તે સમગ્ર નાણાકીય વર્ષમાં 2.4 ટકા રહી શકે છે. GST સુધારાઓને કારણે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના બીજા ભાગમાં સ્થાનિક માંગ વધી શકે છે. જોકે, ટેરિફને કારણે વિદેશથી આવતી માંગ પર અસર પડી શકે છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
RBIRBI Repo raterbi repo rate cutbank interest rate cutHome loan

Trending news