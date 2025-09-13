Prev
GST ઘટાડા પછી, ₹4 લાખથી ઓછી કિંમતે મળી રહી છે આ SUV, જાણો વેરિઅન્ટ મુજબ ડિસ્કાઉન્ટ, 34 કિમી છે માઇલેજ

Maruti Car: મારુતિ સુઝુકીએ તેની લોકપ્રિય ગાડીની કિંમતો ઘટાડીને ગ્રાહકોને સારા સમાચાર આપ્યા છે. હકીકતમાં, સરકારના તાજેતરના GST સુધારા 2.0 હેઠળ, નાના પેટ્રોલ અને CNG એન્જિન વાહનો પરનો ટેક્સ ઘટાડવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે મારૂતિ સુઝુકીએ પણ તેની ગાડીઓના કિંમતમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:11 PM IST

Maruti Car: મારુતિ સુઝુકીએ તેની લોકપ્રિય માઇક્રો-SUV S-Presso ની કિંમતો ઘટાડી છે. GST સુધારા 2.0 હેઠળ, નાના પેટ્રોલ અને CNG એન્જિન વાહનો પરનો ટેક્સ ઘટાડવામાં આવ્યો છે, જેનો લાભ હવે સીધો ખરીદદારોને મળી રહ્યો છે. આ નિર્ણયથી S-Presso ની કિંમતમાં બેઝ મોડેલ પર 37,000 રૂપિયા અને ટોપ-એન્ડ CNG વેરિઅન્ટ પર 53,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. ચાલો જાણીએ કે મારુતિ S-Presso વેરિઅન્ટમાં થયેલા ઘટાડા વિશે.

વેરિઅન્ટ મુજબના ઘટાડા વિશે

જો તમે મારુતિ સુઝુકી S-Presso ની નવી કિંમતો જુઓ, તો બેઝ મોડેલ STD (O) MT માં 37,000 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે, હવે તેની કિંમત ઘટીને 3.90 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. તે જ સમયે, LXI (O) MT 43,000 રૂપિયા અને VXI (O) MT 44,000 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. એટલું જ નહીં, VXI + (O) MT પણ હવે 47,000 રૂપિયાની ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે.

CNG પર સૌથી વધુ ફાયદો

બીજી બાજુ, ઓટોમેટિક વેરિયન્ટ્સ ખરીદનારાઓ માટે સારા સમાચાર પણ છે. તમને જણાવી દઈએ કે S-Preso VXI (O) AT પર 49,000 રૂપિયા અને VXI + (O) AT પર 52,000 રૂપિયા સુધીની બચત થઈ રહી છે. તે જ સમયે, S-Preso LXI (O) CNG હવે 51,000 રૂપિયા સસ્તી થઈ ગઈ છે. જ્યારે ટોપ-એન્ડ VXI (O) CNG ને 53,000 રૂપિયા સુધીની રાહત મળી છે. એટલે કે, હવે S-Presso પહેલા કરતાં વધુ બજેટ-ફ્રેન્ડલી બની ગઈ છે. આ કિંમત ઘટાડા પછી, તે ફેમિલી કાર માટે વધુ સારો વિકલ્પ બની ગયો છે.

અદ્ભુત છે કારની સુવિધા

સુવિધાઓ વિશે વાત કરીએ તો, Maruti Suzuki S-Presso તેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન અને SUV જેવી સ્ટાઇલને કારણે બજેટ સેગમેન્ટમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તેમાં હાઈ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ, ડ્યુઅલ-ટોન બમ્પર, સ્માર્ટ હેડલેમ્પ અને આકર્ષક બોડી ગ્રાફિક્સ છે. અંદર બેઠેલી, 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, પાવર વિન્ડોઝ, સેન્ટ્રલ લોકિંગ અને સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ કંટ્રોલ્સ જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. સલામતી માટે, તેમાં ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS, રીઅર પાર્કિંગ સેન્સર અને સીટ બેલ્ટ રિમાઇન્ડર શામેલ છે.

કંઈક આ રીતે કામ કરે છે પાવરટ્રેન

પાવરટ્રેન વિશે વાત કરીએ તો, S-Pressoમાં 1.0-લિટર K10C પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે લગભગ 66bhp પાવર અને 89 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT (ઓટોમેટિક) ગિયરબોક્સ બંને વિકલ્પો છે. આ ઉપરાંત, S-Presso CNG વેરિઅન્ટમાં પણ ઉપલબ્ધ છે જે લગભગ 32-34 કિમી/કિલોગ્રામ માઇલેજ આપે છે. ભારતીય બજારમાં, S-Presso ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.26 લાખ રૂપિયાથી 6.12 લાખ રૂપિયા સુધીની છે.

