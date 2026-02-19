Silver Rate Today: ઐતિહાસિક સ્તરે પહોંચીને જબરદસ્ત ગગડી ચાંદી, 1.76 લાખ રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો ચાંદીનો ભાવ
Silver Price Today: ચાંદીમાં સૌથી વધુ ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. ચાંદીએ ગત મહિને 420000નું જે ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યું હતું ત્યારબાદ એવી ગગડી કે હજુ તેમાંથી બહાર આવી નથી. આજે સામાન્ય વધારા સાથે જોવા મળી પરંતુ આમ છતાં હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી તો 1.76 લાખ જેટલી સસ્તી થયેલી છે. આજે ચાંદીની શું સ્થિતિ છે તે જાણો.
- ચાંદીમાં વાયદા બજારમાં પહેલા લાલ અને પછી લીલા નિશાનમાં આવી ચાંદી
- 29 જાન્યુઆરીએ વાયદા બજારમાં 420000નું ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યુ હતું
- પછી તો એવી ગગડી...હજુ પણ ચાંદી હાઈથી 1.76 લાખ રૂપિયા સસ્તી છે
29મી ફેબ્રુઆરીના રોજ 420000નું ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યા બાદ ચાંદીએ જબરદસ્ત ગોથા ખાધા હતા અને હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 1.76 લાખ રૂપિયા જેટલી સસ્તી છે. આજે બુલિયન માર્કેટમાં સવાર સવારમાં ચાંદીના ભાવમાં મામૂલી ઘટાડો જોવા મળ્યો જ્યારે વાયદા બજારમાં પહેલા તો ચાંદી લાલ નિશાન સાથે ખુલી પરંતુ ધીરે ધીરે લીલા નિશાન પર પહોંચી ગઈ. આજના ચાંદીના રેટ ખાસ ચેક કરો.
વાયદા બજારમાં શું છે સ્થિતિ
વાયદા બજારમાં સવારે ખુલતાની સાથે લાલ નિશાનમાં પહોંચેલી 5 માર્ચ 2025ના વાયદાની એક કિલોગ્રામ ચાંદી હવે અત્યારે 9.40 કલાકની આસપાસ 0.50 ટકાના વધારા સાથે 245497 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી છે. છેલ્લા કેટલાકસમયમાં ગ્લોબલ સંકેતો અને પ્રોફિટ બુકિંગના પગલે ચાંદી દબાણમાંઆવી અને ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ ખુબ ગગડી. બજારમાં હજુ પણ અસ્થિરતાભર્યો માહોલ છે.
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં ચાંદીનો સ્પોટ રેટ 77 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં લગભગ 076 ટકા નીચે છે. જેનાથી સ્પષ્ટ છે કે વૈશ્વિક બજારમાં હજુ પણ દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. હવે રોકાણકારોની નજર અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની જાન્યુઆરી બેઠકની મિનિટ્સ પર છે. તેનાથી એ સંકેત મળી શકે કે આગળ વ્યાજ દરમાં શું સ્ટેન્ડ રહેશે. વ્યાજ દરોનો નિર્ણય સોના અને ચાંદીના ભાવ પર સીધી અસર કરે છે.
વૈશ્વિક રાજકરાણમાં હલચલની અસર
Augmont ના એક રિપોર્ટ મુજબ હાલમાં જિયોપોલિટિકલ તણાવ થોડો ઘટ્યો છે. તેનાથી સોના-ચાંદી જેવી સેફ હેવનની ડિમાન્ડ પણ ઘટી છે. કેટલાક રોકાણકારોએ પ્રોફિટ બુકિંગ પણ કરી લીધુ. રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે ચાંદી હાલ 70 થી 90 ડોલર લગભગ 2.25 લાખથી 2.85 લાખ રૂપિયાના દાયરામાં રહી શકે છે. જો 70 ડોલરથી નીચે ગઈ તો ઘટાડો વધી શકે છે. એક્સપર્ટ્સનું માનીએ તો એવી સલાહ છે કે રોકાણકારો ઘટાડા પર ખરીદી અને તેજી પર પ્રોફિટબુકિંગની રણનીતિ અપનાવે તે સારું કહી શકાય.
બુલિયન માર્કેટમાં શું છે ભાવ
આજે વિવિધ શહેરોમાં ચાંદીના ભાવ જોઈએ તો મનીકંટ્રોલના રિપોર્ટ મુજબ દિલ્હીમાં એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 254900, મુંબઈમાં 254900, અમદાવાદમાં 254900 આસપાસ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, હૈદરાબાદ, જયપુર સહિતના શહેરોમાં પણ લગભગ એટલાની આસપાસ જોવા મળી રહ્યો છે.
