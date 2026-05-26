/HP પછી ભારત ગેસે પણ શરૂ કરી આ જૂની સુવિધા, LPG સિલિન્ડર ગ્રાહકોને મોટી રાહત

LPG Cylinder Latest Updates: ભારત ગેસના ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર છે, અનેક વિસ્તારોમાં બંધ આ સુવીધા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે, HPએ પહેલા જ આ સુવીધા શરૂ કરી દીધી છે. ગ્રાહકોને તેના કારણે ધક્કા ખાવા પડશે નહીં.
LPG Cylinder Latest Updates: વિશ્વમાં ચાલી રહેલી ઉથલ પાથલ વચ્ચે ભારત ગેસે ગ્રાહકોને સારા સમાચાર આપ્યા છે, એક વાર ફરી અનેક વિસ્તારોમાં એલપીજી ગેસ સિલેન્ડરોની હોમ ડિલેવરી ફરી ચાલુ કરવામાં આવી છે, ભારત ગેસે અનેક વિસ્તારોમાં યુદ્ધ શરૂ થયા પછી આ સુવીધા બંધ કરી દીધી હતી, ખાસ કરીને ગામડાઓમાં. તમને જણાવી દઈએ કે એચપીએ પણ બંધ કરેલી હોમ ડિલેવરી સિસ્ટમ ફરી શરૂ કરી દીધી છે.
કેમ બંધ કરવામાં આવી હતી આ સુવીધા ?
યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ એક સમયે અચાનક ગેસની માંગમાં વધારો થયો હતો, લોકો ગભરાઈને બુક કરાવવા લાગ્યા હતા, જે બાદ ડીલર્સે અનેક વિસ્તારોમાં હોમ ડિલેવરી બંધ કરી દીધી હતી. પણ હાલમાં નિયમો કડક થયા ફરી પાછી હોમ ડિલેવરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
એલપીજી સિલેન્ડર બુક કરવાના નિયમો
સરકારે કાળાબજારી રોકવા માટે એલપીજી સિલેન્ડર બુક કરવા માટે નિયમો કડક બનાવ્યા છે. હવે ઓટીપી વગર સિલેન્ડર નહીં મળે, નવા નિયમો પ્રમાણે હવે પહેલા તમારે રજીસ્ટ્રર મોબાઈલ નંબરથી LPG સિલેન્ડરની બુકિંગ કરવી પડશે, જે બાદ તમારા મોબાઈલ નંબર પર ઓટીપી આવશે, જે બાદ તમે ડિલર પાસે કે સિલેન્ડર ડિલિવરી કરનારને ઓટીપી આપવો પડશે. તે ઓટીપી વેરીફાઈ કરશે. ત્યારબાદ જ નવો સિલિન્ડર મળશે. ધ્યાન રાખો કે તમારી ગેસની પાસબુક તમારી પાસે જ હોવી જોઈએ.
નિયમો પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિને ગામડામાં અને શહેરમાં સિલેન્ડર ડિલેવરીના નિયમો બદવાયા છે.
LPG સિલેન્ડરના ભાવ
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી ગેસ સિલેન્ડની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, છેલ્લી વખતે ધરેલું ગેસ સિલેન્ડરના ભાવ 60 રૂપિયા વધારવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કોમર્શિયલ ગેસ સિલેન્ડરમાં 900 રૂપિયાથી વધારેનો વધારો થયો હતો, જે બાદ તેના ભાવ 3000 રૂપિયાને પાર પહોચી ગયો હતો.
શું ગેસ કટોકટી ગંભીર છે?
ભારત, જે તેની એલપીજી જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ વિદેશથી આયાત કરતું હતું, તે હાલ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના લગભગ બંધ થવાને કારણે એલપીજી સિલિન્ડરોનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે દેશ એલપીજી કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યો છે. ભારત સરકારે સરકારને સ્થાનિક એલપીજી ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.