/સોના ચાંદી પર ડ્યુટી વધાર્યા બાદ મોદી સરકારનો બીજો મોટો નિર્ણય, જાણો

Silver Import Curbs: સરકારે ચાંદીની આયાત પર નવા નિયંત્રણો લાદવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્ર સરકારે સોના અને ચાંદી પરની આયાત ડ્યુટી 6% થી વધારીને 15% કર્યાના થોડા દિવસો બાદ જ આ પગલું લીધુ છે.
Silver Import Curbs: ભારત સરકારે ચાંદીના આયાત પર મોટો નિર્ણય લીધો છે અને તેને તત્કાલ પ્રભાવથી કડક પગલા લીધા છે. સરકારે સિલ્વર ઈમ્પોર્ટ પર નવા નિર્યત્રણ લગાવ્યો છે. આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે થોડા દિવસો પહેલા જ મોદી સરકાર સોના અને ચાંદીના આયાત ડ્યુટી વધારીને 15 ટકા કરી છે.
ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ થશે!
સરકારનો આ નિર્ણય વધતી જતી આયાતને નિયંત્રિત કરવા, સ્થાનિક બજારને સંતુલિત કરવા અને વિદેશી વિનિમય પર દબાણ ઘટાડવાનો હેતુ હોવાનું માનવામાં આવે છે. સરકારે ચાંદીની આયાત માટેના નિયમો કડક કર્યા છે, તેને ફ્રી માંથી પ્રતિબંધિત શ્રેણીમાં આવી ગઈ છે. આયાત ડ્યુટીમાં વધારો અને ઇમ્પોર્ટ કર્બ લગાવવાથી આવનારા સમયમાં ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ થઈ શકે છે.
નવો નિયમ તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવ્યો
વિદેશ વેપાર મહાનિર્દેશાલય (DGFT) એ એક નવું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે જેમાં જણાવાયું છે કે સરકારે ચાંદી પરની આયાત નીતિ કડક કરી છે. સરકારે આયાત નીતિ "મુક્ત" માંથી બદલીને "પ્રતિબંધિત" કરી છે. આમાં સોના અને પ્લેટિનમ-પ્લેટેડ ચાંદીનો સમાવેશ થાય છે. હવે, વિદેશથી આવા માલની આયાત કરવા માટે સરકારી લાઇસન્સ મેળવવું જરૂરી રહેશે. આ નવો નિયમ તાત્કાલિક લાગુ કરવામાં આવ્યો છે.