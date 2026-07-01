/LPGમાં ઘટાડા પછી શું પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના ભાવ પણ ઘટ્યા? જાણો 1 જુલાઈના લેટેસ્ટ રેટ

Today Petrol Diesel Price: આજે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડા વચ્ચે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ IOCL, HPCL અને ઇન્ડિયન ઓઇલે 1 જુલાઈએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ જાહેર કર્યા હતા. કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટાડાના સ્વાગત સમાચાર બાદ, આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ગ્રાહકોને કોઈ રાહત મળી નથી. પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
બીજી તરફ, યુએસ WTI ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 0.54 ડોલર વધીને 70.04 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા છે. બ્લૂમબર્ગ અનુસાર, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પણ 0.44 ડોલર વધીને 73.39 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ શું છે?
દિલ્હી: પેટ્રોલનો ભાવ 102.12 અને ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
અમદાવાદ: પેટ્રોલનો ભાવ 101.83 અને ડીઝલનો ભાવ 97.92 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
ગાંધીનગર: પેટ્રોલનો ભાવ 102.10 અને ડીઝલનો ભાવ 98.39 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
લખનૌ: પેટ્રોલનો ભાવ 102.05 અને ડીઝલનો ભાવ 99.28 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
અયોધ્યા: પેટ્રોલનો ભાવ 102.40 અને ડીઝલનો ભાવ 97.87 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
ભોપાલ: પેટ્રોલનો ભાવ 114.65 અને ડીઝલનો ભાવ 99.74 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
ઇન્દોર: પેટ્રોલનો ભાવ 114.61 અને ડીઝલનો ભાવ 99.70 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
કોલકાતા: પેટ્રોલનો ભાવ 113.51 અને ડીઝલનો ભાવ 99.82 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
ચેન્નાઈ: પેટ્રોલનો ભાવ 107.77 અને ડીઝલનો ભાવ 99.55 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
મુંબઈ: પેટ્રોલનો ભાવ 111.21 અને ડીઝલનો ભાવ 97.83 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
જયપુર: પેટ્રોલનો ભાવ 112.66 અને ડીઝલનો ભાવ 97.78 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
પટણા: પેટ્રોલનો ભાવ 112.70 અને ડીઝલનો ભાવ 99.87 રૂપિયા પ્રતિ લિટર
સોર્સ: ઇન્ડિયન ઓઇલ
1 જુલાઈ માટે CNGના ભાવ
સવારે 6 વાગ્યા સુધી CNG ના ભાવ યથાવત રહ્યા. IGL ની વેબસાઇટ પરના નવીનતમ દરો અનુસાર, દિલ્હી-NCR માં CNG ના ભાવ ₹83.09 પ્રતિ કિલો પર સ્થિર રહ્યા. નોઇડામાં એક કિલો CNG નો ભાવ ₹91.70, ગાઝિયાબાદ ₹91.70, મુઝફ્ફરનગર ₹91.58, મેરઠ ₹91.58 અને શામલીમાં ₹91.58 હતો. ગુરુગ્રામમાં પણ CNG ના ભાવ ₹88.12 પર સ્થિર રહ્યા. રેવાડીના ભાવ ₹87.70, કરનાલ ₹87.43 અને કૈથલમાં ₹88.43 પ્રતિ કિલો છે.
કાનપુરમાં, એક કિલો CNG ₹94.42 માં ઉપલબ્ધ છે. દરમિયાન, હમીરપુરમાં CNGનો ભાવ ₹94.42, ફતેહપુરમાં ₹94.42, અજમેરમાં ₹92.44 અને પાલીમાં ₹92.44 છે. રાજસમંદમાં CNGનો ભાવ ₹92.44, મહોબામાં ₹89.42, બાંદામાં ₹89.42, ચિત્રકૂટમાં ₹89.42 અને હાપુરમાં ₹92.70 પ્રતિ કિલો છે. ગ્રેટર નોઈડામાં તે ₹91.70 છે.
મે 2026માં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. ચાર વધારામાં, તે લગભગ ₹7.50 પ્રતિ લિટર મોંઘા થયા છે. વધુમાં, CNGના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. મે મહિનામાં, 10 દિવસથી ઓછા સમયમાં ભાવમાં ત્રણ ગણો વધારો થયો હતો. યુદ્ધ દરમિયાન ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ₹89નો વધારો થયો હતો. દરમિયાન, ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર લગભગ ₹1,600 મોંઘા થયા હતા.