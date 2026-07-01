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LPGમાં ઘટાડા પછી શું પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના ભાવ પણ ઘટ્યા? જાણો 1 જુલાઈના લેટેસ્ટ રેટ

Today Petrol Diesel Price: કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટાડાના સારા સમાચાર બાદ, આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ગ્રાહકો નિરાશ થયા હતા. પેટ્રોલ કે ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જાણો આજનો અમદાવાદ સહિત દેશના અનેક મોટા શહેરોના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 01, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:02 AM IST
LPGમાં ઘટાડા પછી શું પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના ભાવ પણ ઘટ્યા? જાણો 1 જુલાઈના લેટેસ્ટ રેટ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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