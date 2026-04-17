LPG બાદ હવે સોનાનો વારો! ભારતીય બેંકોએ આયાત રોકી, ભાવ વધી જશે કે શું?
Gold-Silver News: એલપીજી અને પેટ્રોલ ડીઝલ બાદ હવે શું સોનાનો વારો આવશે? આ ચર્ચા એટલા માટે છે કારણ કે ભારતીય બેંકોએ સોના ચાંદીના સપ્લાય ઓર્ડર રોક્યા છે. આ અંગેનું કારણ ખાસ જાણો.
- ભારતીય બેંકોએ વિદેશી સપ્લાયર્સના સોના ચાંદીના ઓર્ડર પર હાલ રોક લગાવી છે.
- અનેક ટન સોનું અને ચાંદી કસ્ટમ્સમાં રોકાયેલું પડ્યું છે.
- કારણ કે આ માલને અધિકૃત કરનાર ઔપચારિક સરકારી આદેશ જ બહાર પડ્યો નથી.
એલપીજી બાદ હવે દેશમાં સોના અને ચાંદીની સમસ્યા થઈ શકે છે. કારણ કે ભારતીય બેંકોએ વિદેશી સપ્લાયર્સ પાસેથી સોના અને ચાંદીના આયાત ઓર્ડર રોક્યા છે. અનેક ટન સોનું અને ચાંદી કસ્ટમ્સમાં અટકેલું છે. કારણ કે આ આયાતને અધિકૃત કરનારો કોઈ ઔપચારિક સરકારી આદેશ બહાર પડ્યો નથી. રોયટર્સના એક રિપોર્ટમાં આ વાત ટ્રેડ સૂત્રોના હવાલે જણાવવામાં આવી છે. આયાત વગર ભારતે સપ્લાય સંલગ્ન સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે દુનિયાના બીજા મોટા ગોલ્ડ કન્ઝ્યૂમર અને ચાંદીનો સૌથી મોટો ખરીદાર ભારત પોતાની મોટાભાગની ડિમાન્ડ પૂરી કરવા માટે આયાતી માલ પર નિર્ભર છે.
વૈશ્વિક કિંમતો પર પડશે અસર?
નબળી ભારતીય ડિમાન્ડ ગોલ્ડ અને સિલ્વરની વૈશ્વિક કિંમતો પર અસર પાડી શકે છે. જ્યારે તે દેશની વેપાર ખાદ્યને ઘટાડી શકે છે અને રૂપિયાને સપોર્ટ કરી શકે છે. રૂપિયો આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારી એશિયન કરન્સીઝમાંથી એક રહ્યો છે. રૂપિયા પર દબાણ ઘટાડવા માટે ઓથોરિટીઝે અનેક પગલાં ભર્યા છે. હાલમાં રિફાઈનરીઝને પોતાના સ્પોટ ડોલર પરચેઝને રોકવા માટે કહેવાયું છે.
DGFT બહાર પાડે છે ઓર્ડર
મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી હેઠળ આવતા ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) સામાન્ય રીતે દરેક નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં એક ઓર્ડર બહાર પાડે છે. જેમાં સોના અને ચાંદીની આયાત કરવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી અધિકૃત બેંકોનું લિસ્ટિંગ કરે છે. ગત ઓર્ડર એપ્રિલ 2025માં બહાર પડ્યો હતો અને તે 31 માર્ચના રોજ પૂરો થયો. હવે બેંક DGFTના નવા દિશા નિર્દેશની રાહ જુએ છે. ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) એ હાલ આ મામલે રોયટર્સના સવાલ પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
2025માં ભારતની ડિમાન્ડ ઘટી
બેંકોને એવી આશા હતી કે ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (DGFT) જેવું દર વર્ષે કરે છે એમ એપ્રિલની શરૂઆતમાં જ ઓર્ડર બહાર પાડી દેશે. પરંતુ તેને લઈને હજુ સુધી કોઈ અપડેટ નથી. એક પ્રાઈવેટ બેંકમાં મુંબઈ બેસ્ડ એક બુલિયન ડીલરે કહ્યું કે કસ્ટમ ક્લીયર્સન્સ વગર 5 ટનથી વધુ સોનું અટકી પડ્યું છે. નામ ન જાહેર કરવાની શરત પર ડીલરે જણાવ્યું કે DGFT ઓર્ડરના ટાઈમિંગની અનિશ્ચિતતાના કારણે બેંકોને વિદેશી સપ્લાયર્સથી નવા ઈમ્પોર્ટ ઓર્ડર રોકવા પડ્યા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે કસ્ટમ્સ ક્લીયરન્સ વગર લગભગ 8 ટન ઈમ્પોર્ટેડ ચાંદી અટકી છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ મુજબ ભારતની ગોલ્ડ ડિમાન્ડ વર્ષ 2025માં ઘટીને 710.9 મેટ્રિક ટન રહી. જે 5 વર્ષમાં સૌથી ઓછી છે.
