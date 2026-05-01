LPG બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલના પણ વધી શકે છે ભાવ! તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર

Prev
Next
Petrol Diesel Price: સરકાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો કરી શકે છે. સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું કે, બદલાયેલા હાલાતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય તેમ નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 01, 2026, 06:13 PM IST
  • LPG બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં તોતિંગ વધારાના સંકેત!
  • પેટ્રોલ-ડીઝલમાં પ્રતિ લિટર ₹25 થી ₹28 નો થઈ શકે છે વધારો!
  • ઓઈલ કંપનીઓની ખોટ ભરપાઈ કરવા સરકાર વધારી શકે છે ભાવ!

Trending Photos

Petrol Diesel Price: કોમર્શિયલ LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટા વધારા બાદ હવે સામાન્ય લોકોના મનમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલને લઈને ડર છે. આ ડર છે કે સરકાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો કરી શકે છે. કારણ કે, વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો અને ચાર વર્ષથી છૂટક કિંમતો સ્થિર રહેવાને કારણે ઓઈલ કંપનીઓની ખોટ વધી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ ખોટની ભરપાઈ કરવા માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવામાં આવી શકે છે.

લાગી શકે છે મોટો ઝટકો
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના એક રિપોર્ટ અનુસાર, સરકારી સૂત્રોએ નજીકના ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધવાની શક્યતાને નકારી નથી. સત્તાવાર સૂત્રોએ શુક્રવારે જણાવ્યું કે, બદલાયેલા હાલાતમાં ભાવ વધારાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત આ સપ્તાહે વધીને 126 ડોલર પ્રતિ બેરલની ચાર વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે. જો કે, તેમાં થોડો ઘટાડો થયો છે, તેમ છતાં કિંમતો હજુ પણ 110 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના માર્ગે ઓઈલ ટેન્કરોની અવરજવર પર અસર અને ઈરાન તથા અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે સ્થિતિ અનિશ્ચિત બનેલી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઉલ્લેખનીય છે કે, 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર કરાયેલા હુમલા અને તેના જવાબમાં ઈરાનની કાર્યવાહી બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓઈલ બજારમાં હલચલ મચી ગઈ છે. આ ઘટનાક્રમને કારણે વૈશ્વિક ઓઈલ વેપારના લગભગ પાંચમા ભાગનું સંચાલન કરતા હોર્મુઝ રૂટ દ્વારા પુરવઠો ખોરવાયો છે. ગયા અઠવાડિયે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, છૂટક કિંમતો લગભગ ચાર વર્ષથી સ્થિર રહેવાને કારણે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર અંદાજે 20 રૂપિયા અને ડીઝલ પર અંદાજે 100 રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. જો કે, તે સમયે ભાવ વધારવાની કોઈ યોજના જાહેર કરવામાં આવી નહોતી. ગયા વર્ષે ક્રૂડ ઓઈલની સરેરાશ કિંમત અંદાજે 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતી, જે આ મહિને 114 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર ચાલી રહી છે.

ઇન્ડિયન ઓઇલે કર્યો છે ઇનકાર
આ પહેલા ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC)એ પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગ વતી જાહેર કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જાના ભાવમાં વધારો થવા છતાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ઘરેલું રસોઈ ગેસ (LPG)ના ભાવ વધારવામાં આવી રહ્યા નથી. જો કે, જાહેર ક્ષેત્રની ઓઈલ કંપનીઓએ કોમર્શિયલ LPG, ઔદ્યોગિક ડીઝલ, 5 કિલોના LPG સિલિન્ડર અને આંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સને વેચવામાં આવતા વિમાનના ઇંધણના ભાવમાં ખર્ચ અનુસાર વધારો કર્યો છે.

ચૂંટણી પછી ભાવ વધારાની હતી આશંકા
વિશ્લેષકોએ અગાઉ એવી આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે, પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનું મતદાન 29 એપ્રિલે સમાપ્ત થયા બાદ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 25થી 28 રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. દિલ્હીમાં હાલમાં પેટ્રોલની કિંમત 94.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલની કિંમત 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news