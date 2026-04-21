ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG પછી, હવે આ વસ્તુની અછત! ઘણા શહેરોમાં આઉટ ઓફ સ્ટોકથી લોકો પરેશાન, સપ્લાય પર લાગી બ્રેક?

LPG પછી, હવે આ વસ્તુની અછત! ઘણા શહેરોમાં આઉટ ઓફ સ્ટોકથી લોકો પરેશાન, સપ્લાય પર લાગી બ્રેક?

Item Out of stock: ઘણા શહેરોમાં આ વસ્તુની અચાનક અછત જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આ પાછળના કારણોમાં એલ્યુમિનિયમ કેનમાં સપ્લાય સમસ્યાઓ, નવા BIS નિયમો અને શૂન્ય-ખાંડ પીણાંની વધતી માંગ શામેલ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:23 PM IST
  •  ઘણા શહેરોમાં આ વસ્તુની અચાનક અછત જોવા મળી રહી છે 
  • જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
  • આ પાછળના કારણોમાં એલ્યુમિનિયમ કેનમાં સપ્લાય સમસ્યાઓ, નવા BIS નિયમો અને શૂન્ય-ખાંડ પીણાંની વધતી માંગ શામેલ છે.

Item Out of stock: જો તમે નિયમિત આ વસ્તુ પીતા હો, તો તમે કદાચ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દુકાનોમાંથી અચાનક ગાયબ થઈ ગયેલા પીણાને જોયું હશે. બેંગલુરુ, મુંબઈ, પુણે અને અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોમાં સુપરમાર્કેટના તે મળતુ નછી. લોકો આ અછતની તુલના LPG કટોકટી સાથે કરી રહ્યા છે, જેના કારણે આ પીણુ એ નવું LPG છે એવો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર લોકો શું કહી રહ્યા છે?

નેટીઝન્સ રમૂજી છતાં દુઃખદ રીતે પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું કે, હવે ડાયેટ કોક LPGની જેમ ઉપલબ્ધ છે.

 

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) April 21, 2026

બીજા યુઝરે લખ્યું કે, "ડાયેટ કોકની અછત મને LPG કરતા વધુ પરેશાન કરી રહી છે." બીજા યુઝરે લખ્યું કે, જ્યાં પણ હું પૂછું છું, મને જવાબ મળે છે, કોઈ સ્ટોક નથી. કેટલાક યુઝરે એવું પણ જણાવ્યું કે દિલ્હી-NCRમાં કેટલીક ઉપલબ્ધતા બાકી છે, પરંતુ અન્ય શહેરોમાં પરિસ્થિતિ તંગ છે.

ઇન્સ્ટન્ટ-કોમર્સ એપ્સ પર પણ સ્ટોક આઉટ ઓફ સ્ટોક

બ્લિંકિટ, સ્વિગી, ઝેપ્ટો અને ઇન્સ્ટામાર્ટ જેવી ઇન્સ્ટન્ટ-કોમર્સ એપ્સ પર પણ ડાયેટ કોક આઉટ ઓફ સ્ટોક છે.

શા માટે અછત છે?

આ અચાનક અછત માટે અનેક કારણો જણાવવામાં આવી રહ્યા છે.

 

એલ્યુમિનિયમ કેનની અછત

ડાયેટ કોક મોટાભાગે કેનમાં વેચાય છે. જોકે, આ દિવસોમાં એલ્યુમિનિયમ કેનના પુરવઠામાં વૈશ્વિક અછત છે, જે ઉત્પાદન અને પેકેજિંગને અસર કરે છે.

નવા BIS નિયમો

ભારતમાં પેકેજિંગ સંબંધિત નવા BIS (બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ) નિયમો અમલમાં આવ્યા છે. કંપનીઓને નવા ધોરણોને પૂર્ણ કરવા માટે પેકેજિંગ અપડેટ કરવાની ફરજ પડી રહી છે, જેના કારણે પુરવઠો અસ્થાયી રૂપે ધીમો પડી ગયો છે.

માંગમાં વધારો

શહેરોમાં જીરો-શુગર પીણાંનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. પરિણામે, ઊંચી માંગ અને ઓછા પુરવઠાને કારણે સ્ટોક ઝડપથી ખતમ થઈ રહ્યો છે.

 

સ્ટોક ક્યારે પાછો આવશે?

હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સમયરેખા નથી, પરંતુ પેકેજિંગ અને સપ્લાય ચેઇન સામાન્ય થતાં અને એલ્યુમિનિયમ કેનની ઉપલબ્ધતામાં સુધારો થતાં સ્ટોક ધીમે ધીમે પાછો આવવાની અપેક્ષા છે.

આ ડાયેટ કોકની અછત દર્શાવે છે કે સપ્લાય ચેઇન, વૈશ્વિક સામગ્રી અને નિયમો આપણી દૈનિક જરૂરિયાતોને કેવી રીતે સીધી અસર કરે છે. જો તમારો સ્ટોક હાલમાં સમાપ્ત થઈ ગયો છે, તો તમારે થોડી રાહ જોવી પડશે, કારણ કે નવા LPG સાથેની આ પરિસ્થિતિ ફક્ત કામચલાઉ માનવામાં આવે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

