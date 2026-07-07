/લગ્ન પછી, શું પતિ કે પત્ની જ હોવા જોઈએ પ્રોવિડન્ટ ફંડના નોમિની? જાણો નવા નિયમો

EPF Nomination Rule Change: શું તમે પરિણીત છો, પરંતુ હજુ સુધી તમારા EPF ખાતામાં તમારું નોમિનેશન અપડેટ કર્યું નથી? તો આ ભૂલ મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે નોકરી કરતા હો અને પરિણીત હો, તો ફક્ત તમારા આધાર, PAN અથવા બેંક રેકોર્ડ અપડેટ કરવા પૂરતા નથી. હવે, તમારે તમારા કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) ખાતામાં નવું નોમિનેશન પણ કરવું પડશે. નવી EPF યોજના 2026 હેઠળ, લગ્ન પહેલાં કરવામાં આવેલા નોમિનેશન અમાન્ય થઈ જાય છે. તેથી, જો તમે હજુ સુધી નવું નોમિનેશન કર્યું નથી, તો તેને તાત્કાલિક અપડેટ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
તમારું નોમિનેશન અપડેટ કરવું શા માટે જરૂરી છે?
EPF યોજના 2026 મુજબ, લગ્ન પછી બધા સભ્યો માટે નવું નોમિનેશન સબમિટ કરવું ફરજિયાત છે. હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સભ્યના મૃત્યુની સ્થિતિમાં, EPF ભંડોળ કોઈપણ મુશ્કેલી વિના યોગ્ય વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચે.
શું પત્નીને નોમિની બનાવવી જરૂરી છે?
જો કે, એક વાત ઘણા લોકો જાણતા નથી કે લગ્ન પછી જીવનસાથીને નોમિની બનાવવું ફરજિયાત નથી. નવા નિયમો અનુસાર, સભ્ય એક અથવા વધુ પાત્ર પરિવારના સભ્યોને નોમિની બનાવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ સભ્ય ઈચ્છે, તો તેઓ અન્ય પાત્ર પરિવારના સભ્યોને પણ નોમિની તરીકે સમાવી શકે છે. દરેક નોમિની તેમના હિસ્સાની ટકાવારી પણ નક્કી કરી શકે છે.
કોને નોમિની બનાવી શકાય છે?
EPF યોજના 2026માં પરિવારની વ્યાખ્યા સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 મુજબ છે. આ યોજના હેઠળ, જીવનસાથી, સગીર અથવા દત્તક લીધેલા બાળકો, 21 વર્ષ સુધીના બાળકો જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને સભ્યની આવક પર આશ્રિત છે, અપરિણીત પુત્રીઓ, સંપૂર્ણ આશ્રિત અપંગ બાળકો, આવક મર્યાદામાં આશ્રિત માતાપિતા, મહિલા કર્મચારીના આશ્રિત સાસરિયાઓ અને ચોક્કસ કિસ્સાઓમાં, આશ્રિત સગીર ભાઈ-બહેનો પણ નોમિની બની શકે છે.
આ કિસ્સામાં, લગ્ન પહેલાં કરવામાં આવેલા નામાંકન માન્ય રહેશે નહીં
જે કર્મચારીઓનો પરિવાર નથી, તેઓ કોઈપણ વ્યક્તિને નોમિની કરી શકે છે. જો કે, જો તેઓ પછીથી લગ્ન કરે છે અથવા પરિવાર શરૂ કરે છે, તો તેમણે નવું નોમિનેશન ફાઇલ કરવું પડશે. લગ્ન પહેલાં કરાયેલા નોમિનેશન તે કિસ્સામાં માન્ય રહેશે નહીં. નોમિનેશન અપડેટ કરવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે જેથી સભ્યના મૃત્યુના કિસ્સામાં, પ્રોવિડન્ટ ફંડના પૈસા કોઈપણ મુશ્કેલી વિના યોગ્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચે.