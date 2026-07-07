Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /લગ્ન પછી, શું પતિ કે પત્ની જ હોવા જોઈએ પ્રોવિડન્ટ ફંડના નોમિની? જાણો નવા નિયમો

લગ્ન પછી, શું પતિ કે પત્ની જ હોવા જોઈએ પ્રોવિડન્ટ ફંડના નોમિની? જાણો નવા નિયમો

EPF Nomination Rule Change: જો તમે નોકરી કરતા હો અને પરિણીત છો, તો ફક્ત તમારા આધાર, PAN અથવા બેંક રેકોર્ડ અપડેટ કરવા પૂરતા નથી. હવે, તમારે તમારા કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) ખાતામાં નવું નોમિનેશન પણ કરવું પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:04 PM IST
લગ્ન પછી, શું પતિ કે પત્ની જ હોવા જોઈએ પ્રોવિડન્ટ ફંડના નોમિની? જાણો નવા નિયમો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે શિવપુરાણનું આ રહસ્ય! જાણો કળિયુગનો અંત કેટલો ભયાનક હશે?
Kaliyug Predictions52 min ago
2
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
3
fifa world cup 20261 hr ago
4
SURAT RAINFALL1 hr ago
5
Gold rate 7 July1 hr ago