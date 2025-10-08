રતન ટાટાના અવસાન બાદ ટાટા ગ્રુપમાં તકરાર, સરકારના હસ્તક્ષેપ બાદ ગ્રુપને બચાવવા માટે લેવાયા આ નિર્ણય
Ratan Tata Death Anniversary: રતન ટાટાના અવસાનને એક વર્ષ થઈ ગયું છે. પરંતુ ટાટા ગ્રુપમાં બધુ બરાબર નથી ચાલી રહ્યું. ટાટા ગ્રુપમાં આંતરિક ચાલી રહેલ સંઘર્ષને શાંત કરવા માટે સરકારે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો છે.
Tata Group Trouble: દેશના સૌથી મોટા વ્યાપારી સમૂહ ટાટા ગ્રુપમાં બધું બરાબર નથી ચાલી રહ્યું. રતન ટાટાના અવસાનને હજુ એક વર્ષ પણ થયું નથી અને ગ્રુપમાં ચાલી રહેલો સંઘર્ષ ખુલ્લેઆમ સામે આવી ગયો છે. ગ્રુપમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલ સંઘર્ષથી ઉપરથી નીચે સુધી હડકંપ મચી ગયો છે. ETમાં પ્રકાશિત રિપોર્ટ અનુસાર, સરકારે ગ્રુપને બચાવવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. સરકાર તરફથી કડક શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે, આંતરિક સંઘર્ષને ઉકેલવા અને ગ્રુપના કામકાજમાં સ્ટેબિલિટી લાવો. જો આ સંઘર્ષોને તાત્કાલિક નિયંત્રિત કરવામાં નહીં આવે, તો તે ટાટા સન્સ સુધી ફેલાઈ શકે છે. ટાટા સન્સ, ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની છે. ટાટા ટ્રસ્ટની ટાટા સન્સમાં 66% હિસ્સેદારી છે. જો વિવાદ વધશે તો સમગ્ર ગ્રુપ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
શું છે આખો મામલો?
ટાટા ટ્રસ્ટના ચાર ટ્રસ્ટીઓ - ડેરિયસ ખંબાટા, જહાંગીર એચ.સી. જહાંગીર, પ્રમિત ઝાવેરી અને મેહલી મિસ્ત્રીએ પોતાનું "સુપર બોર્ડ" બનાવ્યું છે. આ લોકો સાથે મળીને ચેરમેન નોએલ ટાટાની લીડકશિપને ટક્કર આપી રહ્યા છે. સૂત્રોનો દાવો છે કે, આ ટ્રસ્ટીઓ ટાટા સન્સની બોર્ડ મીટિંગ મિનિટ્સની સમીક્ષા કરે છે અને કંપનીની નોમિનેશન અને રેમ્યુનરેશન કમિટી દ્વારા પસંદ કરાયેલા સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરોને મંજૂરી આપે છે. આનાથી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. 9 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ રતન ટાટાના અવસાન પછી ટ્રસ્ટમાં આ તિરાડ પડી છે. દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટના ચાર ટ્રસ્ટીઓ એક તરફ છે, જ્યારે નોએલ ટાટા સહિત ત્રણ ટ્રસ્ટીઓ બીજી તરફ છે.
સરકારના મંત્રીઓ તરફથી સ્પષ્ટ સૂચનાઓ
વધતા વિવાદને ધ્યાનમાં રાખીને 7 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવાસસ્થાને ટાટા ગ્રુપ અંગે લગભગ એક કલાક લાંબી બેઠક યોજાઈ હતી. આમાં નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન નોએલ ટાટા, વાઇસ-ચેરમેન વેણુ શ્રીનિવાસન, ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરન અને ટ્રસ્ટી ડેરિયસ ખંબાટ્ટાને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો હતો. બેઠકમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું કે, કોઈપણ રીતે જરૂરી રીતે ગ્રુપની અંદર સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ. આંતરિક સંઘર્ષો ટાટા સન્સના કામકાજ પરને અસર ન કરે.
ટાટા ગ્રુપનું આર્થિક મહત્વ નોંધપાત્ર
સરકાર તરફથી સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે, કોઈપણ ટ્રસ્ટી અસ્થિરતાનું કારણ બને છે તેને તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ. સાથે જ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ટ્રસ્ટની બહુમતી હિસ્સેદારી સાથે 'પબ્લિક રિસ્પોન્સિબિલિટી' છે, કારણ કે ટાટા ગ્રુપનું આર્થિક મહત્વ ખૂબ જ વધારે છે. બેઠકમાં RBIના ઉચ્ચ-સ્તરીય NBFC લિસ્ટિંગ નિયમો (ટાટા સન્સ સહિત) અને શાપૂરજી પલોનજી ગ્રુપ માટે લિક્વિડિટી સોલ્યુશન પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
10 ઓક્ટોબરે ટાટા ટ્રસ્ટની બોર્ડ મીટિંગ
મીટિંગ પછી ચાર ટાટા પ્રતિનિધિઓએ મુંબઈ પાછા ફરતા પહેલા ચર્ચા કરી. 10 ઓક્ટોબરે ટાટા ટ્રસ્ટની બોર્ડ મીટિંગ યોજાવાની છે, જ્યાં આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવી શકાય છે. સરકારનો હસ્તક્ષેપ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, ટાટા ગ્રુપની સ્થિરતા રાષ્ટ્રીય હિતો સાથે જોડાયેલી છે. 180 બિલિયન ડોલરનું ટાટા ગ્રુપનું વ્યાપાર સામ્રાજ્ય મીઠાથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર સુધી ફેલાયેલું છે. ટ્રસ્ટને આંતરિક વિવાદો ઉકેલવા અને જાહેર મુકાબલા ટાળવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
ટાટા ગ્રુપની અંદર આ વિવાદ રતન ટાટાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પહેલા જ સામે આવ્યો છે. 9 ઓક્ટોબરે રતન ટાટાની યાદમાં બે દિવસીય સ્મૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. TCSએ તેના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો અંગેની તેની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરી દીધી છે. રતન ટાટાની યાદમાં ગ્રુપ સંપૂર્ણ શાંત રહેવા માંગે છે.
