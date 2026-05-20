/8th Pay Commission પછી શું સરકારી કર્મચારીઓની સેલેરી પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કર્મચારીઓના પગારને આપશે ટક્કર ? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

8th Pay Commission: શું 8મા પગાર પંચના અમલીકરણથી સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓની સરખામણીમાં વધારો થશે? ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને GDP પર તેની અસર વિશે એક્સપર્ટ શું દાવો કરે છે તે જાણો.
8th Pay Commission: દેશભરના લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો લાંબા સમયથી 8મા પગાર પંચની રચનાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કર્મચારીઓ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, લઘુત્તમ વેતન અને ફેમિલી યુનિટ કવરેજમાં વધારો કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું 8મા પગાર પંચના અમલીકરણથી ખાનગી ક્ષેત્રની તુલનામાં સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે, અને શું આ દેશના અર્થતંત્ર પર નકારાત્મક અસર કરશે?
ખાનગી ક્ષેત્રમાં જતા અટકાવવા માટે પગાર વધારો જરૂરી
પગારની દ્રષ્ટિએ સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રોની સરખામણી કરતી વખતે, એક્સપર્ટોએ સ્પષ્ટતા કરી કે સરકારી ક્ષેત્રે કોઈપણ સંજોગોમાં ખાનગી ક્ષેત્રથી પાછળ ન રહેવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, જો સરકારી ક્ષેત્રના પગાર ખાનગી ક્ષેત્રના પગાર કરતા પાછળ રહે છે, તો દેશના બુદ્ધિમાન સરકારી નોકરીઓ તરફ આકર્ષિત થશે નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણપણે ખાનગી ક્ષેત્ર તરફ ભાગી જશે. દેશના વિકાસ માટે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે કુશળ અને બુદ્ધિશાળી લોકો સરકારી વ્યવસ્થામાં રહે.
3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ અને રાજ્યો પર વધતું દબાણ
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સતત 3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. જો કે, ઘણીવાર એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે રાજ્ય સરકારો કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયોનું પાલન કરે છે, જેના કારણે ઓછી આવક ધરાવતા રાજ્યો પર નાણાકીય દબાણ વધે છે.
આ ડરને ફગાવી દેતા, એક્સપર્ટ છેલ્લા સાત પગાર પંચનો અનુભવ શેર કર્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે પણ પગાર પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે દલીલ કરવામાં આવે છે કે રાજ્યો નાદાર થઈ જશે, પરંતુ આજ સુધી, કોઈ પણ રાજ્ય આના કારણે નાદાર બન્યું નથી. કેન્દ્ર સરકારને અનુસરીને, રાજ્યના કર્મચારીઓને પણ વધેલો પગાર મળવો જોઈએ, અને આ તેમનો અધિકાર છે.
પગાર વધારાથી દેશના GDPમાં થાય વધારો
પગાર પંચને ફક્ત નાણાકીય નુકસાન અથવા બોજ તરીકે જોવું સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. આ પાછળના અર્થશાસ્ત્રને સમજાવતા, નિષ્ણાતોએ કહ્યું કે જ્યારે કર્મચારીઓનો પગાર વધે છે, ત્યારે બજારમાં તેમની ખરીદ શક્તિ વધે છે. વધતી ખરીદ શક્તિ બજારની માંગમાં વધારો કરે છે, જે સીધા દેશના GDPમાં નોંધપાત્ર વધારો તરફ દોરી જાય છે.
સરકારી ડેટા અને અર્થશાસ્ત્રીઓના ભૂતકાળના રેકોર્ડ સાક્ષી આપે છે કે જ્યારે પણ નવું પગાર પંચ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, ભલે શરૂઆતમાં થોડો ફુગાવો થયો હોય, તેણે હંમેશા દેશના GDP અને બજારને વેગ આપ્યો છે.