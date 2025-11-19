Prev
Today Gold Silver Price: ઘટાડા બાદ ફરી સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભડકો, જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ


Today Gold Silver Price: આ લગ્ન સિઝન દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડો આજે અટકી ગયો છે. GST સહિત 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹127,151 પર પહોંચી ગયો છે. GST સહિત ચાંદી હવે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹160,989 પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:12 PM IST

Today Gold Silver Price: આ લગ્ન સિઝન દરમિયાન સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઘટાડ બાદ આજે ભાવમાં વધારો થયો છે. આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,268 રૂપિયા વધીને 123,448 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો છે. GST સહિત 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે 127,151 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે. 

GST વિના 2,594 રૂપિયા વધી

GST સહિત ચાંદી 160,989 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. આજે, તે 156,300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલી છે, જે GST વિના 2,594 રૂપિયા વધીને છે. મંગળવારે, ચાંદી GST વિના 153,706 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી, અને GST વિના સોનું 122,180 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું.

ઉચ્ચતમ સ્તરથી 21,800 રૂપિયા ઘટ્યા

17 ઓક્ટોબરના રોજ સોનાનો ભાવ 130,874 રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 7,426 રૂપિયા ઘટ્યો છે. 14 ઓક્ટોબરના રોજ ચાંદીના ભાવ 178,100 રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 21,800 રૂપિયા ઘટ્યા છે. IBJA દિવસમાં બે વાર દર જાહેર કરે છે. એક બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બીજી સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ.

કેરેટ પ્રમાણે સોનાના ભાવ

  • આજે, 23 કેરેટ સોનું 1263 રૂપિયા વધીને 122954 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું. GST સાથે તેનો ભાવ હવે 126642 રૂપિયા છે, જેમાં મેકિંગ ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી.
  • 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1161 રૂપિયા વધીને 113078 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. GST સાથે તેનો ભાવ 116470 રૂપિયા છે.
  • 18 કેરેટ સોનું 951 રૂપિયા વધીને 92586 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે, અને GST સાથે તેનો ભાવ 95363 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે.
  • 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પણ 742 રૂપિયા વધ્યો. આજે તે 72217 રૂપિયા પર ખુલ્યો અને હવે જીએસટી સહિત 74383 રૂપિયા પર છે.
  • આ વર્ષે, સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 47708 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે. ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ 70283 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

ડિસ્ક્લેમર: સોના અને ચાંદીના ભાવ ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. તમારા શહેરમાં તેમાં ₹1,000 થી ₹2,000 નો તફાવત જોવા મળી શકે છે.
 

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

