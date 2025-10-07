સરકાર બાદ હવે RBIનો વારો ! સુધારી દેશે સામાન્ય લોકોની દિવાળી ? રિપોર્ટમાં ખુલાસો
Business News: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ભલામણ પર, કેન્દ્ર સરકારે GST દરોમાં ફેરફાર કર્યો, જેનાથી જનતાને ફુગાવામાં રાહત મળી. GST સ્લેબમાં ફેરફાર બાદ, રોજિંદા જીવનજરૂરી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ. GST બાદ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક પણ નોંધપાત્ર રાહત આપી શકે છે.
Business News: મોદી સરકારે GST 2.0 લાવીને લોકોને મોંઘવારીથી રાહત આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જો કે હવે ભારતીય રિઝર્વ બેંક ઘર ખરીદનારાઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી શકે છે. RBI રેપો રેટમાં ફેરફાર કરીને બેંક વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરી શકે છે. રેપો રેટમાં ઘટાડાથી બેંક લોન સસ્તી થશે. ઘર અને કાર ખરીદનારાઓ માટે EMIમાં ઘટાડો થશે.
નોંધપાત્ર રાહત આપી શકે છે RBI
ઓછા ફુગાવાને કારણે RBI આગામી મહિનાઓમાં ફરી એકવાર વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કરી શકે છે. મંગળવારે જાહેર કરાયેલા એક અહેવાલમાં આ માહિતી આપવામાં આવી હતી. બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા સંકલિત ડેટા જણાવે છે કે RBIએ ઓક્ટોબર MPCમાં અત્યાર સુધી રેપો રેટને 5.5 ટકા પર યથાવત રાખ્યો છે, તેમ છતાં વૃદ્ધિને ટેકો આપવા માટે હજુ પણ વધુ રાહતની જગ્યા છે.
નીતિગત વલણ તટસ્થ રાખ્યું
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે GST દરમાં ઘટાડો અને તહેવારોની મોસમમાં ખર્ચ ચાલુ ક્વાર્ટરમાં ભારતના આર્થિક વિકાસને વેગ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. આ પરિબળો વપરાશને મજબૂત બનાવશે અને વૈશ્વિક અવરોધોને દૂર કરવામાં મદદ કરશે. રિપોર્ટ અનુસાર, RBI MPC એ ઓક્ટોબરમાં રેપો રેટમાં ફેરફાર કર્યો નથી, GST અને ટેરિફની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે નીતિગત વલણ તટસ્થ રાખ્યું છે.
વૃદ્ધિ દરનો અંદાજ
RBI એ નાણાકીય વર્ષ 26 માટે વૃદ્ધિ આગાહી વધારીને 6.8 ટકા કરી છે, જે અગાઉના 6.5 ટકા હતી. ફુગાવાની આગાહી પણ 3.1 ટકાથી ઘટાડીને 2.6 ટકા કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે હવાઈ મુસાફરોના ટ્રાફિક, બંદર ભાડા અને રેલ ભાડા જેવા ઉચ્ચ-આવર્તન સૂચકાંકોમાં મધ્યમતાના સંકેતો જોવા મળ્યા છે, જે વૃદ્ધિમાં થોડી મંદી સૂચવે છે.
જોકે, ડીઝલ વપરાશ, સરકારી ખર્ચ અને બેંક ક્રેડિટ વૃદ્ધિમાં સુધારો થયો છે. તાજેતરના GST દરમાં ઘટાડો અને તહેવારોની મોસમ આગામી મહિનાઓમાં માંગને જરૂરી પ્રોત્સાહન આપવાની અપેક્ષા છે. બેંક ઓફ બરોડાએ જણાવ્યું હતું કે ભારત વિશ્વનું સૌથી ઝડપથી વિકસતું મુખ્ય અર્થતંત્ર છે, જે મુખ્યત્વે મજબૂત સ્થાનિક વપરાશ દ્વારા સંચાલિત છે.
