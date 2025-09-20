Prev
ફક્ત 2 દિવસ રાહ... GSTમાં ઘટાડા પછી, આ વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, વાંચો સમગ્ર લિસ્ટ

Zero GST Items: નવા GST સુધારાના અમલીકરણથી ખાદ્ય ચીજોના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. વધુમાં, 22 સપ્ટેમ્બરથી, ઘણી વસ્તુઓ પર શૂન્ય GST લાગુ કરવામાં આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:01 PM IST

ફક્ત 2 દિવસ રાહ... GSTમાં ઘટાડા પછી, આ વસ્તુઓ પર નહીં લાગે ટેક્સ, વાંચો સમગ્ર લિસ્ટ

Zero GST Items: સરકાર 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા GST સુધારા લાગુ કરવા જઈ રહી છે. આનાથી સામાન્ય માણસને નોંધપાત્ર રાહત મળશે. આ નવા ફેરફારથી ઘણી રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવ ઘટશે. શૂન્ય GST નિયમ પણ ઘણી વસ્તુઓ પર લાગુ થશે. આમાં અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.

શા માટે થઈ રહ્યો છે આ ઘટાડો ?

કેન્દ્ર સરકાર 3 સપ્ટેમ્બરથી નવા GST સ્લેબ લાગુ કરવા જઈ રહી છે. GST કાઉન્સિલે હવે ફક્ત બે સ્લેબ નક્કી કર્યા છે, જેમાં 12% વસ્તુઓને 5% અને 28% વસ્તુઓને 18% કરવામાં આવી છે. ઘણી વસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ઘણી વસ્તુઓ સસ્તી થઈ ગઈ છે.

કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે?

આ વસ્તુઓ પર હવે શૂન્ય GST લાગશે, જેનાથી તે દરેક માટે પોસાય: ચીઝ, અતિ-ઉચ્ચ તાપમાનનું દૂધ, પિઝા બ્રેડ, ખાખરા, રોટલી અને પરાઠા. જીવન વીમા પૉલિસી અને જીવનરક્ષક દવાઓ 33 દવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં શાર્પનર, ક્રેયોન અને પેસ્ટલ, અને નકલો, નોટબુક, પેન્સિલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, વાળનું તેલ, શેમ્પૂ, સાબુ, ટૂથબ્રશ અને શેવિંગ ક્રીમ જેવી વસ્તુઓ પર હવે 18% ને બદલે 5% GST લાગશે.

તબીબી સાધનો પર 0 ટકા GST

ખાદ્ય અને પીણાં ઉપરાંત, આરોગ્ય ક્ષેત્રની ઘણી વસ્તુઓ પર 0% GST લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જીવનરક્ષક દવાઓ અને આરોગ્ય વીમો પણ GST મુક્ત થઈ ગયા છે. આનો અર્થ એ છે કે આ વસ્તુઓ પણ સસ્તી થશે. ઓક્સિજન જેવા તબીબી પુરવઠા પરનો 12% GST પણ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. નવી વીમા પૉલિસી અને ઘરગથ્થુ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ ખરીદવાનો આ યોગ્ય સમય છે.

