Gold Rate Today: ઉછાળા બાદ વળી પાછું સોનું તૂટ્યું, ઘટીને કેટલો થયો સોનાનો ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
જિયો પોલિટિકલ કારણો અને અન્ય કારણોસર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. કાલે વધારા બાદ આજે ઘટાડા સાથે ભાવ ખુલ્યા. આજનો લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
Gold Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. ભાવમાં તેજીએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. જો કે છેલ્લા બે દિવસથી ભાવ ઘટતા જોવા મળી રહ્યા છે અને ઘટાડો આજે પણ ચાલુ રહ્યો છે. સોનાના ભાવમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ કાલે જોરદાર વધારા સાથે ક્લોઝ થયો હતો અને આજે પણ ભાવ વધેલો જોવા મળ્યો છે. લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 50 રૂપિયા ઘટીને 113299 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે વધારા સાથે 113349 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 427 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 137467 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે તોતિંગ વધારા સાથે 137040 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
IBJA રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ ફાઈન ગોલ્ડ (999)નો ભાવ 11330 રૂપિયા, 22 કેરેટના 11058, 20 કેરેટના 10084, 18 કેરેટના 9177, 14 કેરેટના 7308 રૂપિયા છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
