/નાના ઘરનો યુગ પૂરો? અમદાવાદમાં 57% લોકોની પસંદ છે 3BHK, જાણો શા માટે વધી રહ્યો છે પ્રીમિયમ હાઉસિંગનો ટ્રેન્ડ

Ahmedabad News: ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં છેલ્લા છ વર્ષોમાં ગ્રાહકોની માનસિકતા અને પસંદગીમાં મોટો બદલાવ જોવા મળ્યો છે. અગાઉ લોકો સસ્તા અને નાના ઘરો શોધતા હતા, પરંતુ હવે મોટા અને પ્રીમિયમ મકાનો ખરીદવાનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. તાજેતરમાં જાહેર થયેલા એનારોકના ‘એચ-1 2026 હોમબાયર સરવે’ અનુસાર, દેશમાં 90 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના મોંઘા ઘરોની માગ 6 વર્ષમાં બમણી થઈ ગઈ છે. અમદાવાદ અને જયપુર સહિત 14 મુખ્ય શહેરોમાં 8,000થી વધુ ગ્રાહકો પર કરાયેલા આ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું છે કે ખરીદદારો હવે ઓછી કિંમતને બદલે વધુ સારી લાઇફસ્ટાઇલ અને મોટા સ્પેસ ધરાવતા ઘરોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છે.
ગ્રાહકોએ મોંઘવારી અને વધતી કિંમતો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
સરવે મુજબ 61% ગ્રાહકો 90 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના ઘર ખરીદવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, જે કોવિડ-19 પહેલાં માત્ર 30% હતો. સૌથી વધુ 34% ખરીદદારોની પહેલી પસંદ 90 લાખથી 1.5 કરોડ રૂપિયાની રેન્જ ધરાવતા ઘરો છે. જોકે, 65% ગ્રાહકોએ મોંઘવારી અને વધતી કિંમતો પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, છતાં તેમાંથી 44% લોકોએ પોતાની યોજના મુજબ ઘર ખરીદવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે. એચએનબી (NHB) રેસિડેક્સના જૂન 2026 ક્વાર્ટરના આંકડા પણ દર્શાવે છે કે દેશના 50 માંથી 47 શહેરોમાં મકાનોના ભાવ વધ્યા છે અને એકંદર હાઉસિંગ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં 7%નો ઉછાળો નોંધાયો છે.
અમદાવાદમાં 3BHK નો દબદબો અને હોમ લોન પેટર્ન
દેશભરમાં 48% લોકો 3BHKને પોતાની પહેલી પસંદ ગણાવી રહ્યા છે, જ્યારે 38% લોકો 2BHK પસંદ કરી રહ્યા છે. આ ટ્રેન્ડમાં ગુજરાતનું અમદાવાદ સૌથી આગળ છે, જ્યાં સૌથી વધુ 57% ગ્રાહકોએ 3BHK ઘર ખરીદવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે. લોકોના બજેટમાં થયેલા આ ફેરફારની અસર હોમ લોનના આંકડા પર પણ દેખાય છે. નેશનલ હાઉસિંગ બેન્કના ડેટા અનુસાર, 2021માં 25 લાખ સુધીની હોમ લોનનો હિસ્સો 41% હતો, જે 2025 સુધીમાં ઘટીને 28% થઈ ગયો છે. સામે પક્ષે, 25 લાખથી 1 કરોડ સુધીની હોમ લોનનો હિસ્સો 45% થી વધીને 54% સુધી પહોંચી ગયો છે.
ઘર ખરીદવાના નિર્ણયમાં વિવિધ પેઢીઓ વચ્ચે પણ સ્પષ્ટ તફાવત
ઘર ખરીદવાના નિર્ણયમાં વિવિધ પેઢીઓ (Generations) વચ્ચે પણ સ્પષ્ટ તફાવત જોવા મળે છે. મિલેનિયલ્સ (1981-1996 વચ્ચે જન્મેલા) માંથી 71% લોકો માટે ઘર ખરીદવું એ જીવનની મુખ્ય પ્રાથમિકતા છે, જ્યારે જેન-એક્સ (1965-1980 વચ્ચે જન્મેલા) માં માત્ર 44% લોકો જ ઘરને પ્રાથમિકતા આપે છે. બાકીના 40% લોકો શેરબજાર અને સોના જેવા વિકલ્પોમાં રોકાણ કરવાનું વધારે પસંદ કરે છે.
આ ઉપરાંત, ગ્રાહકોનો ભરોસો હવે તૈયાર (Ready-to-move) મકાનોને બદલે લોન્ચ થઈ રહેલા નવા પ્રોજેક્ટ્સ તરફ વધ્યો છે. 34% ખરીદદારો નવા પ્રોજેક્ટ પર ભરોસો મૂકી રહ્યા છે, જ્યારે માત્ર 18% લોકો તૈયાર મકાન પસંદ કરે છે. 2022ના સરવેમાં આ સ્થિતિ તદ્દન ઊલટી હતી, જ્યાં 30% લોકો તૈયાર ઘરો અને 25% લોકો નવા પ્રોજેક્ટ્સ પસંદ કરતા હતા.
કોવિડ પછી આ રીતે બદલાતો ગયો પસંદગીનો ગ્રાફ
|સમયગાળો
|45 લાખથી ઓછી
|45-90 લાખ
|90 લાખ-1.5 કરોડ
|1.5 - 2.5 કરોડ
|2.5 કરોડ+
|પ્રી-કોવિડ
|31%
|41%
|20%
|7%
|3%
|2020
|36%
|37%
|18%
|9%
|3%
|2021
|40%
|29%
|19%
|8%
|4%
|2022
|25%
|37%
|24%
|10%
|4%
|2023
|29%
|32%
|26%
|12%
|4%
|2024
|21%
|33%
|34%
|11%
|8%
|2025
|20%
|27%
|33%
|15%
|9%
|2026
|18%
|21%
|34%
|16%
|11%
નોંધ: બધા આંકડા એનારોકના સંબંધિત વર્ષના એચ-1 રિપોર્ટમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.