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નાના ઘરનો યુગ પૂરો? અમદાવાદમાં 57% લોકોની પસંદ છે 3BHK, જાણો શા માટે વધી રહ્યો છે પ્રીમિયમ હાઉસિંગનો ટ્રેન્ડ

Ahmedabad News:  દેશભરમાં  3BHK ખરીદવાની રેસમાં અમદાવાદ મોખરે છે. શહેરમાં 57 ટકા ઘર ખરીદનારાઓ 3BHK પસંદ કરે છે, જે 48% ના રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા ઘણું વધારે અને મોટા મેટ્રો શહેરોથી આગળ હોવાનું એક રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર 3BHK ઘરોની પસંદગીમાં અમદાવાદ સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે, જ્યાં 57 ટકા ઘર ખરીદનારાઓ આ કન્ફિગરેશન પસંદ કરી રહ્યા છે. આ આંકડો 48 ટકાના રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતા ઘણો વધારે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:30 PM IST
નાના ઘરનો યુગ પૂરો? અમદાવાદમાં 57% લોકોની પસંદ છે 3BHK, જાણો શા માટે વધી રહ્યો છે પ્રીમિયમ હાઉસિંગનો ટ્રેન્ડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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