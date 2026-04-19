Akshaya Tritiya 2026: હજી અડધો દિવસ બાકી છે, અમદાવાદમાં આજે અખાત્રીજે સોનાનો ભાવ 1,58,620 રૂપિયાએ પહોંચ્યો

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessAkshaya Tritiya 2026: હજી અડધો દિવસ બાકી છે, અમદાવાદમાં આજે અખાત્રીજે સોનાનો ભાવ 1,58,620 રૂપિયાએ પહોંચ્યો

Gold-Silver Price Today In Ahmedabad : આજે અક્ષય તૃતીયા એટલે અખાત્રીજ છે. સોના-ચાંદીના ભાવવધારા વચ્ચે અમદાવાદ, રાજકોટ જેવા ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં આજે સોનાની ખરીદારી કેવી છે. ગુજરાતમાં આજે સોનાના ભાવ અને ચાંદીનો ભાવ શું છે, તે જ્વેલર્સ પાસેથી જ જાણીએ.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:10 PM IST
  • અખાત્રીજના શુભ દિવસે આજે ગુજરાતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ શું છે? 
  • સોનાના ભાવ વધારા સામે ગુજરાતમાં સોનાની ખરીદી કેવી ચાલી રહી છે?
  • આજે અખાત્રીજનું મુહૂર્ત અને સોનાના ભાવને લઈને જ્વેલર્સે આપી માહિતી

Gold price in Gujarat : આજે અક્ષય તૃતીયા (અખાત્રીજ) નો પવિત્ર દિવસ છે. લોકમાન્યતા મુજબ, આજે સોનુ અને ચાંદી ખરીદવું શુભદાયક ગણાય છે. સોના અને ચાંદીના સતત વધતા ભાવ વચ્ચે પણ આજે ગુજરાતમાં લોકોની ખરીદી યથાવત છે. સોના-ચાંદીના ભાવ આસામાને આંબી ગયા છે, ત્યારે આજે અમદાવાદમાં સોનાના ભાવ કેટલે પહોંચ્યા છે તે જ્વેલર્સ પાસેથી જાણીએ. 

  • આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,58,620 નો ભાવ 
  • 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 267000 રૂપિયાએ પહોંચ્યો 
  • ગત વર્ષે 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 96 હજાર હતો

સોનાના ભાવ વધુ હોવાથી લોકો માત્ર શુકન સાચવી રહ્યાં છે 
આજે અખાત્રીજ છે. જેને આપણે અક્ષય તૃતિયા પણ કહીએ છીએ. આજે સોના-ચાંદીની ખરીદી કરવાનો ઉત્તમ દિવસ છે. આજના દિવસે સોનાની ખરીદી કરવી શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે રાજકોટટના જ્વેલર્સ મુકેશ વિઠલાણીએ આજના સોનાના ભાવ વિશે માહિતી આપતા જણાવ્યુ કે, આજે સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ ૧,૪૨,૭૦૦ રૂપિયા બોલાઈ રહ્યો છે. ખરીદી કરવા માટે ગ્રાહકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા છે. તેમનું કહેવુ છે કે, દસ વર્ષ કરતા આ વર્ષે ભાવ ડબલ હોવાથી વેપાર ઓછો છે. પરંતું બીજી તરફ ગ્રાહકોનું કહેવું કે દર વર્ષે જે ખરીદી કરતા હતા તેના કરતા આ વર્ષે ખરીદી ઓછા પ્રમાણમાં કરી રહ્યા છીએ. પરંતું ગ્રાહકોએ કહ્યું કે માત્ર શુકન સાચવવા આ ખરીદી કરી રહ્યા છે.

આજે 19 એપ્રિલે કૃતિકા નક્ષત્રમાં દિવસે 9.11 કલાકે અક્ષય તૃતિયાનો આરંભ થઈ ગયો છે. જે 20 એપ્રિલ સોમવારે સવારે 7.36 કલાક સુધી રહેશે. તેના બાદ રોહિણી નક્ષત્રનો આરંભ થઈ જશે. રવિવારે જ આયુષ્યમાન યોગ રાતે 10.42 કલાક સુધી વ્યાપ્ત રહેશે. તેના બાદ સૌભાગ્ય યોગનો આરંભ થશે. 

તૃતિયાની તિથિમાં શુભ ચોઘડિયા
19 એપ્રિલ દિવસમાં 1.30 થી 3.00 વાગ્યા સુધીનું શુભ મુહૂર્ત છે. રાતે 6.21 થી 10.25 સુધીનું પણ બીજું મુહૂર્ત છે. મધ્યરાત્રિમાં 1.30 કલાકથી રાતે ત્રણ વાગ્યા સુધીનું પણ મુહૂર્ત છે. પ્રાતકાળ સવારે 4.30 કલાકથી સવારે 6.00 વાગ્યા સુધીનું પણ મુહૂર્ત છે. તો 20 એપ્રિલે સવારે 5.38 વાગ્યાથી 7.00 કલાક અને સવારે 8.55 થી 10.25 સુધી રહેશે.

ભારતીયો પાસે અમેરિકા, જર્મની, ઈટલી અને રશિયા કરતા પણ વધારે સોનું
ભારતમાં ગોલ્ડ માત્ર એક મિલકત નથી, પંરતુ તેને પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની એક પરંપરા પણ છે. શુભ પ્રસંગો પર સોનુ ખરીદવાની પરંપરા છે. InCred Money ના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય પરિવારો પાસે દુનિયામાં જમીન ઉપરાંત સોનાનો લગભગ 11 થી 16 ટકાનો હિસ્સો છે. જે અમેરિકા, જર્મની, ઈટલી, અને રશિયા જેવા ટોચના ચાર ગોલ્ડ હોલ્ડિંગ દેશોના કુલ રિઝર્વ કરતા પણ વધારે છે. એક સમય તો એવો હતો કે, જ્યારે ભારતમાં અંગત ગોલ્ડ સ્ટોક દેશના જીડીપીથી 100 ટકા કરતા વધારે હતું. દેશમાં દર ત્રણ પરિવારમાંથી એકની પાસે લોંગટર્મ એસેટ તરીકે ગોલ્ડ છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

