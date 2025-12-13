જો આ યુદ્ધ અટક્યું તો ઘટી જશે સોના-ચાંદીના ભાવ, ગુજરાતના એક્સપર્ટસે જગાવી નવી આશા
Gold Silver Price Hike : અમદાવાદના જ્વેલર્સ એસોસિયેશને સોના-ચાંદીના આસમાને આંબી રહેલા ભાવ અંગે મોટી માહિતી આપી
Gold Price Today : સોના-ચાંદીના ભાવમાં બરાબરની તેજી આવી છે. હવે તો ચાંદીના ભાવ પણ આસમાને આંબી રહ્યાં છે. આવામાં કયા કારણોસર સોના-ચાંદીના ભાવમાં તેજી આવી છે, અને હવે આગળ શું થશે તે વિશે એક્સપર્ટસની સલાહ જાણીએ.
સોના ચાંદીના સતત વધતા ભાવ અંગે જ્વેલર્સ એસોસિયેશન ઓફ અમદાવાદના પ્રમુખ જીગર સોનીએ જણાવ્યું કે, દિવાળી તથા પુષ્યનક્ષત્ર સમયે ચાંદીનો ફિઝીકલ ભાવ 2 લાખ રૂપિયા સુધી થયો હતો. પરંતું દિવાળી બાદ ચાંદીના ભાવમાં 1.50 લાખ સુધીની ડીપ આવી હતી. બુલિયન ટ્રેડર્સ દ્વારા ડીપ દરમ્યાન ખરીદીની સલાહ અપાઈ હતી. આ ડીપ બાદ સોનું અને ચાંદી ઓલ ટાઈમ હાઈ સપાટી તરફ અગ્રેસર થયું છે.
સોના અને ચાંદીના વધતા ભાવ પાછળ વૈશ્વિક કારણો જવાબદાર છે તેવું તેઓએ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, જાપાનમાં ચાલી રહેલો રિસેશનનો સમય મુખ્ય કારણભૂત છે. યુએસની ઈકોનોમી હાલ ટેરીફ પર આધારિત હોવાનું જવાબદાર છે. ડોલરમાં ઘટાડો થાય અને બ્રીક્સ દ્વારા સોના સામે કરન્સી આપવામાં આવે તો ભાવ ઘટે. યુરોપિયન કન્ટ્રી દ્વારા ડોલર સામે બોન્ડમાં ખરીદી કરવામાં આવે તો ભાવ ઘટે. બીટ કોઇનમાં ઘટાડો નાંધાતા લોકો સુરક્ષીત રોકાણ માટે સોના તરફ વળતાં સોનાના ભાવ અચાનક વધ્યા છે. રશિયા યુક્રેનનું યુધ્ધ સમાપ્ત નહિ થાય ત્યાં સુધી સોના ચાંદીના ભાવ નહિ ઘટે.
હજી વધશે ચાંદીના ભાવ
હાલ વર્તમાન ભાવમાં ઘટોડા નોંધાય તો સોના-ચાંદીમાં રોકાણની વેપારીઓની સલાહ છે. ચાંદીનો ઉપયોગ સોલાર પેનલ, ઈવી સહિતના ઉદ્યોગોમાં થતાં ભાવ હજુ વધુ ઉંચા જશે. દિવાળી પહેલાં ચાદી 3 લાખ અને સોનું 1.70 લાખ જવાની શક્યતા છે. સોનાના વધતા ભાવને પગલે ખરીદી પર અસર થઈ રહી છે. હાલ માર્કેટમાં સોનાના 18 કેરેટ અને 22 કેરેટની ખરીદીમાં ઘરખમ ઘટાડો થયો છે. ગ્રાહકો 9 કેરેટ અને 14 કેરેટે સોનાની ખરીદી તરફ વળ્યા છે. વર્તમાન ભાવ દેશના સોનુ ખરીદતા ગ્રાહકો પચાવી શક્તા નથી.
સોના-ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ બ્રેક
હવે તો ચાંદીના ભાવે તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ચાંદી બે લાખને પાર જશે. એક કિલો ચાંદીના ભાવ 2 લાખ 510 રૂપિયા થયો છે. આજે સોનાના ભાવ પણ આસમાને પહોંચ્યા છે. સોનાનો ભાવ લગભગ 2500 વધીને 1 લાખ 34 હજાર 966 થયો છે. સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ 1 લાખ 35 હજારની આસપાસ પહોંચ્યો છે.
ચાંદી ખરીદનારાઓનું નસીબ ચમક્યું
જો તમે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં એક લાખ રૂપિયાની ચાંદી ખરીદી હોત, તો આજે તેની કિંમત બમણી થઈ ગઈ છે. તેની કિંમત એટલી વધી ગઈ છે કે તે વિશ્વની પાંચમી સૌથી મોટી સંપત્તિ બની ગઈ છે.
કિંમતો કેમ વધી રહી છે
ડિસેમ્બરમાં યુએસ સેન્ટ્રલ બેંક, ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષાઓએ બજારના સેન્ટિમેન્ટને વેગ આપ્યો છે. નીચા વ્યાજ દરો ચાંદી જેવી બિન-ઉપજ આપતી સંપત્તિઓ રાખવાની તક ખર્ચ ઘટાડે છે, જે રોકાણકારો માટે વધુ આકર્ષક બનાવે છે. જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના કોમોડિટી રિસર્ચના વડા હરેશ વી કહે છે, "સતત ફુગાવા વચ્ચે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા મુખ્ય વ્યાજ દરોમાં 25 બેસિસ પોઇન્ટનો ઘટાડો કરીને 3.50%-3.75% કરવાનો નિર્ણય કિંમતી ધાતુઓમાં તેજીની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છે. નીચા દરો સોના અને ચાંદી જેવી બિન-ઉપજ આપતી સંપત્તિઓ રાખવાની તક ખર્ચ ઘટાડે છે, નવા રોકાણ પ્રવાહને આકર્ષિત કરે છે. બુલિયન પહેલેથી જ રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર છે, તેથી આ નીતિ પરિવર્તન તેજીને વધુ વેગ આપે છે કારણ કે રોકાણકારો આર્થિક અનિશ્ચિતતા અને ફુગાવાના દબાણ વચ્ચે સલામત આશ્રયસ્થાન સંપત્તિઓ શોધે છે."
