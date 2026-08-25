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અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે આ જગ્યાએ કરે છે રોકાણ, જુલાઈમાં નાખ્યા 2.23 લાખ કરોડ, જાણો

Ahmedabad Residents Invest: અમદાવાદના મોટાભાગના લોકો શેર માર્કેટમાં રોકાણ વધારે કરવા માટે જાણીતા છે, જો કે લોકોએ હવે પેટન્ટ બદલી છે અને મોટા ભાગના લોકો હવે શેર માર્કેટ છોડીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કર્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતના ત્રણ શહેરો ટોપ 10 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં આવી ગયા છે. લોકોનો વિશ્વાસ હવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફ વધી રહ્યો હોય તેવું આ આકડા દ્વારા લાગી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:35 PM IST
અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે આ જગ્યાએ કરે છે રોકાણ, જુલાઈમાં નાખ્યા 2.23 લાખ કરોડ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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