/અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે આ જગ્યાએ કરે છે રોકાણ, જુલાઈમાં નાખ્યા 2.23 લાખ કરોડ, જાણો

Ahmedabad Residents Invest: અમદાવાદીઓ રોકાણમાં પણ આગળ નિકળ્યા છે. એસોસિયેશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઈન્ડિયા (એએમએફઆઈ)ના જુલાઈ માસના અંતના એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (એયુએમ)ના જાહેર કરાયેલા આંકડા અનુસાર અમદાવાદીઓએ જુલાઈ 2026માં 2.23 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કર્યું છે. આ સાથે દેશભરમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં અમદાવાદ 6ઠ્ઠા સ્થાને પહોચી ચુક્યું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાતનું બીજુ શહેર વડોદરા 70496 કરોડ રૂપિયા સાથે દેશમાં નવમા સ્થાને છે, જ્યારે સુરત 69704 કરોડ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહ્યું છે. આમ ગુજરાતમાં કુલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ 5.43 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું છે.
વડોદારા-સુરતના લોકો પણ નથી પાછળ
વડોદરામાંથી પણ મોટા ભાગના લોકો રોકાણ કરી રહ્યા છે, શેર બજારના અપડાઉન અને માર્કેટના વધારા ઘટાડા સામે મ્યુચ્યુલ ફંડની વિવિધ સ્કીમોમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, વડોદરા જેવા ટાયર 2 શહેરમાં પણ ભારે રોકાણ થઈ રહ્યું છે.
મહત્વનું છે કે, ગયા વર્ષે જુલાઈમાં વડોદરાએ 58464 કરોડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કર્યું હતું, જેમાં આ વર્ષે 12032 કરોડનો મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. જો કે નવા રોકાણકારો પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રસ ધરાવી રહ્યા છે. વડોદરાના રોકાકારો સટ્ટા અને ડબ્બા ટ્રેડિંગથી દુર રહીને સુરક્ષીત રોકાણ પસંદ કરી રહ્યા છે. સરકારી-પ્રાઈવેટ કંપનીમાં નોકરી કરનારા, નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ પણ નિયમિત રોકાણ કરી રહ્યા છે.
દેશમાં જુલાઈમાં 85.76 લાખ કરોડની AUM
દેશમાં જુલાઈ માસના અંતે કુલ 85.76 લાખ કરોડ રૂપિયાની એયુએમ કરવામાં આવી હતી, આ રોકાણમાં મહારાષ્ટ્ર પહેલા નંબર પર છે, જેમાં એકલું મુંબઈનું જ 29 ટકા રહ્યું છે. ત્યાર બાદ નવી દિલ્હી, કર્ણાટક અને પછી ગુજરાતનો નંબર આવે છે. પશ્ચિમ અને દક્ષિણના રાજ્યો રોકાણ માટેના મહત્વના ગણવામાં આવે છે, ગુજરાત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે.
મહારાષ્ટ્રમાં કુલ રોકાણનું 39 ટકા એટલે કે 31.86 લાખ કરોડ છે. નવી દિલ્હીમાં 7.02 લાખ કરોડ, કર્ણાટકમાં 5.49 લાખ કરોડ, પશ્ચિમ બંગાળમાં રૂ. 3.8૩ લાખ કરોડ, ઉત્તર પ્રદેશમાં 3.56 લાખ કરોડ, તામિલનાડુમાં રૂ. 3.55 લાખ કરોડ અને હરિયાણામાં રૂ. 2.90 લાખ કરોડ નોંધાયું છે.
દેશના ટોચના શહેરોમાં મુંબઈ, નવી દિલ્હી, બેંગલુરુ, પુણે, કોલકત્તા, અમદાવાદ, ચેન્નાઈ, વડોદરા નવમાં, જ્યારે સુરત અને જયપુરનો સંયુક્ત રીતે 10મા સ્થાને છે. આ ઉપરાંત ઝડપથી ઉભરી રહેલા શહેરોમાં લખનૌ, નાગપુર, કાનપુર, ઈન્દોર, પટના, કોઈમ્બતુર, ભોપાલ, ચંડીગઢ, લુધિયાણા અને ધનબાદનો સમાવેશ થાય છે. મુંબઈ, દિલ્હી અને બેંગલુરુ મળીને કુલ રોકાણના 50 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
ટેક્સ બચત માટેની સ્કીમોમાં પણ આકર્ષણ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કેટલીક સ્કીમોમાં રોકાણકારોને ટેક્સ બચતનો પણલાભ મળે છે, જેને પગલે દર વર્ષે માર્ચ માસમાં ઇક્વિટી લિંકડ સેવિંગ્સ સ્કીમ (ELSS)માં રોકાણ વધે છે. ઈક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમમાં પણ ત્રણ વર્ષનો લોક-ઇન પિરિયડ હોય છે, જેમાં રોકાણકાર ત્રણ વર્ષ સુધી નાણાં ઉપાડી શકચતા નથી. આ સિવાયની ઓપન એન્ડેડ સ્કીમમાં રોકાણકાર ઇચ્છે ત્યારે રિડેમ્પશન કરી શકે છે અને ઘણી વખત મહિનામાં નાણાં જમા થઈ જાય છે.
Disclaimer: મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.