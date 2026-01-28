Ajit Pawar Networth: અરબોની સંપત્તિ અને 28 કેરેટના હીરા! 5 વર્ષમાં 50 કરોડની વધી અજિત પાવરની સંપત્તિ
Ajit Pawar Networth: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ અને 6 વખત નાયબ મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા અજિત પવારનું નિધન થયું છે. તેઓ 66 વર્ષના હતા અને બુધવારે મહારાષ્ટ્રના બારામતી નજીક એક ખાનગી વિમાન દુર્ઘટનામાં તેમનું અવસાન થયું.
Ajit Pawar Net Worth: મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યૂટી સીએમ અજિત પવાર હવે રહ્યા નથી. બુધવારે 66 વર્ષની વયે વિમાન દુર્ઘટનામાં તેમનું અવસાન થયું. મહારાષ્ટ્રના બારામતી નજીક તેમનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું. 6 વખત નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટાયેલા અજિત પવારને મહારાષ્ટ્રના સૌથી ધનિક રાજકારણીઓમાંના એક માનવામાં આવતા હતા. તેમની કુલ સંપત્તિ સૂચવે છે કે તેઓ 124 કરોડ (આશરે $1.24 બિલિયન) થી વધુની સંપત્તિ પાછળ છોડી ગયા છે.
મહારાષ્ટ્રના સૌથી અમીર નેતાઓમાં થાય છે ગણતરી
NCP નેતા અને મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને લઈ જતા વિમાનમાં એક મોટો અકસ્માત થયો. બુધવારે સવારે મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં લેન્ડિંગ કરતી વખતે વિમાન ક્રેશ થયું. તેઓ એક કાર્યક્રમ માટે બારામતી જઈ રહ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં તેમનું મૃત્યુ થયું છે. સ્વર્ગસ્થ અજિત પવાર મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ નાયબ મુખ્યમંત્રી બનવાનો રેકોર્ડ ધરાવતા હતા. તેમણે 2024ની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ચૂંટણી પંચમાં દાખલ કરેલા સોગંદનામામાં પોતાની સંપત્તિનો ખુલાસો કર્યો હતો. Myneta.com પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, તેમના ચૂંટણી સોગંદનામાને ટાંકીને, 12મા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કરનારા અજિત પવારની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹124 કરોડ હતી. જ્યારે તેમના પર દેનદારી 21.39 કરોડ રૂપિયા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું.
બેંક ડિપોઝિટથી લઈને પોસ્ટલ સેવિંગ્સ
ચૂંટણી પંચને સુપરત કરાયેલા સોગંદનામામાં શેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, તેમના પરિવાર પાસે કુલ ₹14.12 લાખ રોકડ બેલેન્સ હતું, જ્યારે વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ ₹6.81 કરોડથી વધુ જમા હતા. અજિત પવારની બેંક ડિપોઝિટ માત્ર ₹3 કરોડ હતી, અને તેમની પત્ની સુનેત્રા પવારના ખાતામાં પણ એટલી જ રકમ હતી. વધુમાં, તેમણે NSS અને પોસ્ટલ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં ₹1.52 કરોડ જમા કરાવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, તેમની પાસે કે તેમના પરિવારના સભ્યો પાસે LIC કે અન્ય કોઈ વીમા પોલિસી નહોતી.
શેરમાં કર્યું લાખોનું રોકાણ
મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારે પણ શેર, બોન્ડ અને ડિબેન્ચરમાં નોંધપાત્ર રકમનું રોકાણ કર્યું હતું. તેમના સોગંદનામામાં આપેલી માહિતીના આધારે, તેમણે શેરબજારમાં 24 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. તેમની પત્ની અને બાળકોએ પણ આશરે 30 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. વધુમાં, અજિત પવારે 38 લાખ રૂપિયાની કિંમતના સોના અને ચાંદીના દાગીના જાહેર કર્યા હતા, જ્યારે તેમની પત્નીએ ₹1.19 કરોડથી વધુના સોના અને ચાંદીના દાગીના જાહેર કર્યા હતા. તેમની પાસે લગભગ 80 લાખ રૂપિયાની કિંમતના વાહનો પણ હતા.
કરોડોની સ્થાવર મિલકત છોડી દીધી
અજિત પવારની સ્થાવર મિલકતની વાત કરીએ તો, તેમણે તેમના પરિવાર માટે કરોડોની મિલકત છોડી દીધી. તેમના ચૂંટણી સોગંદનામા મુજબ, તેમની અને તેમની પત્ની પાસે આશરે ₹13.21 કરોડની ખેતીલાયક જમીન હતી. તેમની પાસે ₹37 કરોડની બિન-ખેતીલાયક જમીન પણ હતી. તેમની પાસે ₹11 કરોડથી વધુની Commercial બિલ્ડિંગ સહિત વ્યાપારી મિલકત પણ હતી.
વધુમાં, જો આપણે સ્વર્ગસ્થ અજિત પવારની રહેણાંક મિલકતોની તપાસ કરીએ તો, તેમના નામે બે ઘરોની કિંમત ₹3 કરોડ છે, જ્યારે એકની કિંમત ₹2 કરોડ અને બીજાની કિંમત આશરે ₹90 લાખ રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમની પત્ની, સુનેત્રા પવાર પણ ₹22 કરોડથી વધુ કિંમતના ચાર ઘર અને ફ્લેટ ધરાવે છે.
