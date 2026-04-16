અક્ષય તૃતીયા પર વધી જશે સોનાનો ભાવ, શું ખરીદવાનો આ છે યોગ્ય સમય ? જાણો કેવી રીતે કરવું પ્રી-બુકિંગ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessઅક્ષય તૃતીયા પર વધી જશે સોનાનો ભાવ, શું ખરીદવાનો આ છે યોગ્ય સમય ? જાણો કેવી રીતે કરવું પ્રી-બુકિંગ

Gold Rate Prediction : આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા પહેલા સોનાના ભાવ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 60% વધ્યા છે. 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયા પર સોનાના ભાવ કયાં સુધી પહોંચશે, તેમજ તમે સસ્તું સોનું કેવી રીતે પ્રી-બુક કરાવી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:46 PM IST
  • અક્ષય તૃતીયા પર સોનાના ભાવ વધી શકે છે 
  • તમે હાલ ઓછા ભાવે સોનું પ્રી-બુક કરાવી શકો છો
  • હાલ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1.53 લાખ છે

Trending Photos

Gold Rate Prediction : અક્ષય તૃતીયા પર સોનું ખરીદવું શુભ માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે સોનું ખરીદવાથી ઘરમાં સુખ અને શાંતિ આવે છે. આ વર્ષે અક્ષય તૃતીયા પહેલા સોનાના ભાવ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 60 ટકા વધ્યા છે. 2025માં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹97,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. છેલ્લા એક વર્ષમાં સોનાના ભાવમાં 60 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. ફક્ત 2026ના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં સોનાના ભાવ ₹12,000 વધ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જોકે, ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારાને કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સોનામાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમ છતાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ પહેલાથી જ ₹1.53 લાખના આંકને પાર કરી ગયો છે. જો તમે પણ આ વર્ષે 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયાના શુભ પ્રસંગે સોનું ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તે દિવસ સુધીમાં સોનાના ભાવ ક્યાં પહોંચી શકે છે તેમજ સસ્તું સોનું કેવી રીતે પ્રી-બુક કરાવી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

અક્ષય તૃતીયા પર સોનાના ભાવ ક્યાં પહોંચી શકે છે ?

છેલ્લા મહિનામાં સોનાના ભાવમાં આશરે ₹3,600નો ઘટાડો થયો છે અને આ વર્ષે સોનું ₹12,000 સુધી સસ્તું થયું છે. ભારતીય બુલિયન બજારમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1.53 લાખ સુધી પહોંચી ગયો છે. 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયા હોવાથી ટૂંકા ગાળાના ફાયદાની શક્યતા છે. ઓલ ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ચેરમેન યોગેશ સિંઘલના જણાવ્યા અનુસાર લગ્નની સિઝન શરૂ થઈ રહી છે, જેના કારણે સોનાની માંગમાં વધારો થવાની ધારણા છે. 

લગ્નની સિઝન શરૂ થવાથી સોનાની માંગમાં વધારો થવાની ધારણા છે, જેના કારણે અક્ષય તૃતીયા સુધીમાં ભાવ આશરે ₹162,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, વૈશ્વિક બજારોમાં હાલમાં પ્રવર્તતી નોંધપાત્ર અસ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. બજાર હાલમાં રિટ્રેસમેન્ટનો તબક્કો અનુભવી રહ્યું છે. જો તમે સોનું ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો અક્ષય તૃતીયા અને લગ્નની સિઝનને કારણે ટૂંકા ગાળામાં માંગ મજબૂત રહેવાની શક્યતા છે. તેમ છતાં વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે આગામી કેટલાક મહિનાઓ સુધી ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

ઓછા ભાવે સોનું કેવી રીતે પ્રી-બુક કરવું ?

જો તમે ઈચ્છો તો તમે તમારી સોનાની ખરીદીનું પ્રી-બુકિંગ પણ પસંદ કરી શકો છો. પ્રી-બુકિંગ દ્વારા તમે ઓછા ભાવે સોનું સુરક્ષિત કરી શકો છો પછી ભલે અક્ષય તૃતીયા આવે ત્યાં સુધીમાં ભાવ વધે. પ્રી-બુકિંગ મૂળભૂત રીતે તમને ભવિષ્યના ભાવમાં વધઘટ સામે રક્ષણ આપે છે. નાની એડવાન્સ રકમ ચૂકવીને તમે સોના અથવા ચાંદી માટે વર્તમાન બજાર ભાવોમાં સોનું લોક કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમે તમારી પસંદગીના દિવસે બાકીની રકમ ચૂકવી શકો છો અને તમારા દાગીનાની ડિલિવરી લઈ શકો છો. 

પ્રી-બુકિંગનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે જો બજાર ભાવ પાછળથી વધે છે, તો પણ ગ્રાહકને અગાઉના લોક-ઇન ભાવે સોનું મળે છે. ભાવ લોક કરવા ઉપરાંત તમે ઘણીવાર વધારાની ઓફર્સ માટે પાત્ર છો, જેમ કે મેકિંગ ચાર્જ પર ડિસ્કાઉન્ટ અથવા કેશબેક. જોકે ફાયદાઓની સાથે સંભવિત ગેરફાયદાઓને સમજવા પણ એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રી-બુકિંગ સાથે સંકળાયેલું જોખમ એ છે કે જો બજાર ભાવ પાછળથી ઘટે છે, તો તમારે પ્રવર્તમાન બજાર દર કરતાં વધુ કિંમત ચૂકવવી પડી શકે છે. 

વધુમાં તમે એડવાન્સ રકમ ચૂકવો છો, તેથી તમારી મૂડીનો એક ભાગ લોક થઈ જાય છે. જો ઝવેરી પાછળથી તેમના મેકિંગ ચાર્જ વધારવાનું નક્કી કરે છે તો તમને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તેથી જો તમે પ્રી-બુકિંગ કરવાનો ઇરાદો ધરાવો છો, તો ઝવેરી દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અને શરતોને સંપૂર્ણ રીતે સમજવી અને સમીક્ષા કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Akshaya Tritiya 2026Gold rateGold pricegold rate on Akshaya TritiyaCheapest Gold

Trending news