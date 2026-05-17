/સામાન્ય લોકો માટે એલર્ટ! પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે આ વસ્તુઓ પણ થશે મોંઘી, રિપોર્ટે વધારી લોકોની ચિંતા

Inflation in India: ભારતમાં એપ્રિલ 2026 દરમિયાન જથ્થાબંધ મોંઘવારી દર 8.3% સુધી પહોંચી ગયો છે, જે છેલ્લા 42 મહિનાના સૌથી ઉચ્ચા સ્તર પર છે. ક્રૂડ ઓઈલ, ઈંધણ અને ધાતુઓની વધતી કિંમતોએ મોંઘવારીમાં વધુ વધારો કર્યો છે. હવે રિપોર્ટ છે કે, આગામી સમયમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ પણ મોંઘી થઈ શકે છે.
Inflation in India: ભારતમાં મોંઘવારી ફરી એકવાર તેની ચરમસીમા પર છે અને તેની સીધી અસર લોકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. આનું સૌથી મોટું કારણ માત્ર ઘરેલું બજાર નથી, પરંતુ દુનિયાભરમાં વધી રહેલા તણાવ પણ છે. એપ્રિલ 2026માં દેશનો જથ્થાબંધ મોંઘવારી દર એટલે કે WPI ઇન્ફ્લેશન વધીને 8.3 ટકા પર પહોંચી ગયો છે, જે છેલ્લા આશરે સાડા ત્રણ વર્ષનું સૌથી ઉચ્ચું સ્તર છે. ખાસ વાત એ છે કે, મોંઘવારીમાં આ ઉછાળો એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે અમેરિકા-ઈરાન તણાવ, ક્રૂડ ઓઈલની વધતી કિંમતો અને રૂપિયાની નબળાઈ ભારતીય અર્થતંત્ર પર દબાણ વધારી રહી છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, આગામી મહિનાઓમાં લોકોને રાહત મળે તેવું જોવા મળી રહ્યું નથી. ચાલો સમજીએ કે, શું આગામી દિવસોમાં ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ પણ મોંઘી થઈ શકે છે?
બેન્ક ઓફ બરોડાના એક રિપોર્ટ અનુસાર, જો પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલો તણાવ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય, તો પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ગેસના ભાવ લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે. તેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન પર પડી શકે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો વિદેશથી આયાત કરે છે, તેથી જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘું થાય છે, ત્યારે દેશમાં પણ ઈંધણની કિંમતો વધવા લાગે છે.
છેલ્લા 42 મહિનાનો સૌથી મોટો ઉછાળો
એપ્રિલમાં સૌથી વધુ અસર ઈંધણ અને પાવર કેટેગરીમાં જોવા મળી, જ્યાં મોંઘવારી દર 24.7 ટકા સુધી પહોંચી ગયો. આ છેલ્લા 42 મહિનાનો સૌથી મોટો ઉછાળો છે. એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુલ એટલે કે, વિમાનના ઈંધણની કિંમતોમાં 100 ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો છે. તેવી જ સમયે પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન જેવી વસ્તુઓ પણ ઘણી મોંઘી થઈ ગઈ છે. આનું મોટું કારણ વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 54 ટકાથી વધુનો ઉછાળો છે.
માત્ર ઈંધણ જ નહીં, પરંતુ ધાતુઓ એટલે કે મેટલ્સની કિંમતોએ પણ મોંઘવારી વધારવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. એલ્યુમિનિયમ અને કોપર જેવી ધાતુઓ મોંઘી થવાને કારણે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર પર દબાણ વધ્યું છે. મશીનરી, ટેક્સટાઈલ, કેમિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદન ખર્ચ વધવા લાગ્યો છે. આનાથી આગામી સમયમાં ઘણી પ્રોડક્ટ્સ વધુ મોંઘી થઈ શકે છે.
મોંઘી થઈ શકે છે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ?
જો કે, હાલમાં ખાદ્ય મોંઘવારી અમુક અંશે અંકુશમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ નિષ્ણાતોને ડર છે કે, જો ચોમાસું નબળું રહેશે અથવા વૈશ્વિક ખાદ્યપદાર્થોના ભાવ વધતા રહેશે, તો ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ પણ મોંઘી થઈ શકે છે. શાકભાજી, દૂધ, ઇંડા, માંસ અને માછલીના ભાવમાં અત્યારથી જ તેજી જોવા મળી રહી છે.
ઝડપથી નબળો પડી રહ્યો છે રૂપિયો
આ દરમિયાન રૂપિયાની નબળાઈ પણ મોટી ચિંતાનો વિષય બનેલી છે. ડોલર સામે રૂપિયો નબળો પડવાને કારણે આયાત વધુ મોંઘી બને છે, જેની સીધી અસર મોંઘવારી પર પડે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં જલ્દી સુધારો નહીં થાય, તો આગામી મહિનાઓમાં ભારતમાં મોંઘવારીનું દબાણ વધુ વધી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય માણસ માટે ઘર ચલાવવું પહેલા કરતા વધુ મોંઘું સાબિત થઈ શકે છે.