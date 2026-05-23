/શેરબજારમાં મોટી તબાહીનું એલર્ટ! રોબર્ટ કિયોસાકીએ જણાવ્યું કે કેટલું મોંઘુ થશે સોનું અને ચાંદી ? જાણો

Robert Kiyosaki on Share Market: "રિચ ડેડ, પુઅર ડેડ" ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ ફરી એકવાર વૈશ્વિક શેરબજારમાં હલચલ મચાવી છે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે બજારમાં મોટો કડાકો નિકટવર્તી છે, અને નજીકના ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વિસ્ફોટક વધારો જોવા મળી શકે છે. પ્રખ્યાત બજાર વ્યૂહરચનાકાર જીમ રિકાર્ડ્સને ટાંકીને, કિયોસાકીએ કહ્યું કે રિકર્ડ્સ માને છે કે સોનાનો ભાવ એક દિવસ પ્રતિ ઔંસ 100,000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. કિયોસાકીએ પોતે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 200 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.
તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, એક કડાકો આવી રહ્યો છે. જીમ રિકાર્ડ્સ માને છે કે સોનું 100,000 ડોલર સુધી પહોંચી જશે. આજે, સોનું 4,500 ડોલર પર છે. મારું માનવું છે કે ચાંદી 200 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી જશે. આજે, ચાંદી 75 ડોલર પર છે.
"વિશ્વભરના બજારો પહેલાથી ટેન્સનમાં"
કિયોસાકીની ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે વિશ્વભરના બજારો પહેલાથી જ ભૂ-રાજકીય તણાવ, સતત ફુગાવો, વધતા સરકારી દેવા અને કેન્દ્રીય બેંક નીતિઓને લગતી અનિશ્ચિતતાથી ઝઝૂમી રહ્યા છે. સોનું હાલમાં પ્રતિ ઔંસ આશરે 4,500 ડોલર અને ચાંદી પ્રતિ ઔંસ આશરે 75 ડોલરના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહી છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં સલામત રોકાણોની વધતી માંગને કારણે બંને ધાતુઓમાં મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો છે. કિયોસાકીની નવી ચેતવણીએ ફરી ચર્ચા શરૂ કરી છે કે શું વિશ્વ એક મોટા નાણાકીય પુનર્નિર્માણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યાં રોકાણકારો પરંપરાગત ચલણો છોડીને સોના અને ચાંદી જેવી મજબૂત સંપત્તિ તરફ વળશે.
Crash imminent.
Jim Richard’s calls for gold to get to
$ 100,000
Today gold is at $4,500
I think silver will hit $200 an ounce
Today silver is at $75.
What do you think?
The best investors are able to see the future and take action.
Remember you do not have to be a…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 23, 2026
તેમણે કહ્યું કે, શ્રેષ્ઠ રોકાણકારો ભવિષ્યની ભવિષ્યવાણી કરી છે અને તે મુજબ કાર્ય કરે છે. યાદ રાખો, તમારે આ ક્રેશનો ભોગ બનવાની જરૂર નથી. તમે તેનાથી ધનવાન પણ બની શકો છો.
કિયોસાકી લાંબા સમયથી સોના, ચાંદી અને બિટકોઇન જેવી વાસ્તવિક સંપત્તિમાં રોકાણ કરવાની હિમાયત કરે છે. તેઓ માને છે કે ફક્ત કાગળના ચલણ અને પરંપરાગત નાણાકીય સંપત્તિ પર આધાર રાખવો જોખમી હોઈ શકે છે.
શુક્રવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ
શુક્રવારે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો, જે સતત બીજા સપ્તાહમાં નબળાઈ દર્શાવે છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાથી ફુગાવાની ચિંતામાં વધારો થયો છે, જેનાથી યુએસ વ્યાજ દરમાં સંભવિત વધારાની આશંકા મજબૂત થઈ છે. સ્પોટ ગોલ્ડ 0.6 ટકા ઘટીને $4,515.83 પ્રતિ ઔંસ થયું છે.
ટ્રેડિંગ દરમિયાન તેમાં 1 ટકા સુધીનો ઘટાડો પણ થયો છે. આ અઠવાડિયામાં અત્યાર સુધીમાં, સોનું લગભગ 0.4 ટકા નબળું પડ્યું છે. આ દરમિયાન, જૂન ડિલિવરી માટે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ 0.4 ટકા ઘટીને $4,523.20 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયા છે. બીજી તરફ, સ્પોટ સિલ્વર 1.1 ટકા ઘટીને $75.85 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો છે.
સોના અને ચાંદીમાં રસ કેમ વધી રહ્યો છે?
વૈશ્વિક બજારો હાલમાં અસ્થિર તેલના ભાવ, ભૂ-રાજકીય તણાવ અને આર્થિક વૃદ્ધિ ધીમી પડવાના ભયનો સામનો કરી રહ્યા છે. આવા વાતાવરણમાં, રોકાણકારો સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પો તરફ પાછા ફરી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંકો પણ ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે તેમના સોનાના ભંડારમાં સતત વધારો કરી રહી છે. આનાથી સોના માટે તેજીની ભાવના વધુ મજબૂત થઈ છે.
રોકાણકારો ચાંદીમાં પણ વધુ રસ લઈ રહ્યા છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ માત્ર કિંમતી ધાતુ તરીકે જ નહીં પરંતુ સૌર ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો જેવા ઉદ્યોગોમાં પણ વ્યાપકપણે થાય છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.