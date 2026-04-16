1 દિવસમાં ₹230 નો શેર ₹1,840 પર પહોંચ્યો, નાદાર કંપનીનું ભાગ્ય અચાનક પલટી ગયું

stock market miracle : અમેરિકાની શૂઝ બનાવતી કંપનીના શેરમાં એક દિવસમાં જોરદાર તેજી આવી છે. નાદારીના દ્વારે ઉભેલી કંપનીએ એક જાહેરાત કરતા રોકાણકારોમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:56 PM IST
નવી દિલ્હીઃ શેર બજારમાં હંમેશા ચમત્કાર થાય છે. આવો ચમત્કાર બુધવારે અમેરિકી શેર બજારમાં જોવા મળ્યો છે. ખોટને કારણે નાદારીના દ્વારે ઉભેલી કંપની ઓલબર્ડ્સ  (Allbirds Inc.) ના શેર અચાનક રોકેટ બની ગયા. પરંતુ પછી એવી જાહેરાત થઈ જેણે ન માત્ર કંપનીનું નામ બદલી દીધું, પરંતુ તેના ઘટતા શેરને રોકેટ બનાવી દીધા હતા. કંપનીનો શેર માત્ર 2.49 ડોલર (આશરે 230 રૂપિયા) પર ખુલ્યો પરંતુ સાંજે બંધ 16.99 ડોલર (આશરે 1840) પર થયો. એટલે કે એક દિવસમાં 582% નો વધારો. ડૂબી રહેલી કંપનીને ‘AI’ એ ગતિ આપી અને રાતોરાત રોકાણકારોનું ભાગ્ય ચમકી ગયું. કંપનીનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન 22 મિલિયન ડોલરથી વધી 150 મિલિયન ડોલર થઈ ગયું હતું.

ઓલબર્ડ્સની વેલ્યુએશન એક સમયે 4 અબજ ડોલરથી વધુ હતી. પરંતુ ખરાબ માંગ અને ખોટને કારણે આ કંપની માત્ર 22 મિલિયન ડોલરની રહી ગઈ હતી. તેના સ્ટોર બંધ થઈ રહ્યાં હતા અને ભવિષ્ય અંધકારમય છે. તેવામાં કંપનીએ એક ચોંકાવનારો નિર્ણય કર્યો. ઓલબર્ડ્સે જાહેરાત કરી કે તે હવે શૂઝ બનાવશે નહીં પરંતુ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દુનિયામાં પ્રવેશ કરશે. બસ આ જાહેરાતે રોકાણકારોમાં જોશ ભરી દીધો. ઓલબર્ડ્સ 2021મા બજારમાં લિસ્ટ થઈ હતી. ત્યારથી દર વર્ષે તેના શેરની કિંમતમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો હતો.

ન્યૂબર્ડ AI નો જન્મ
ઓલબર્ડ્સ હવે ખુદને સંપૂર્ણ રીતે બદલી રહી છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી કે તે પોતાના ફુટવેર બિઝનેસને અલવિદા કહી હવે એઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દુનિયામાં ઉતરશે. નવા અવતારમાં કંપનીનું નામ હશે ન્યૂબર્ડ AI (Newbird AI). કંપની 50 મિલિયન ડોલરના નવા ફન્ડિંગ દ્વારા હાઈ-પરફોર્મંસ GPU (Graphics Processing Unit)  ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખરીદશે. ઓલબર્ડ્સનું લક્ષ્ય ભવિષ્યમાં ખુદને એક ‘GPU-એઝ-અ-સર્વિસ (GPUaaS)  અને ‘AI-નેટિવ ક્લાઉડ સોલ્યુશન પ્રોવાઇડરના રૂપમાં સ્થાપિત કરવાનું છે.

શું તેજી યથાવત રહેશે
બજારના નિષ્ણાંત આ ફેરફારને અવસરવાદ માની રહ્યાં છે. સ્વતંત્ર રિટેલ કન્સલ્ટેન્ટ બ્રૂસ વિન્ડરનું માનવું છે કે આ માત્ર એઆઈના વર્તમાન ફુગાવાનો ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયાસ છે. જ્યારે પણ કોઈ નવી ટેક્નોલોજી આવે છે તો ડૂબતી કંપનીઓ તેનું નામ ઓઢી રોકાણકારોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરે છે. ડોટ-કોમના સમયમાં પણ કંપનીઓએ નામની પાછળ ‘.com’  લગાવ્યું હતું. ક્રિપ્ટો લહેરમાં લોન્ગ આઈલેન્ડ આઇસ્ડ ટીએ પોતાનું નામ લોન્ગ બ્લોકચેન કરી લીધું હતું. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે ઓલબર્ડ્સની પાસે હાલ એઆઈના ક્ષેત્રમાં કોઈ મજબૂત અનુભવ કે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, માત્ર યોજના અને નવું નામ છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

