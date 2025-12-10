Amazon India: 3000000000000 નું રોકાણ, 10 લાખ નોકરીઓ...એમેઝોનનો ભારત માટે શું છે 5 વર્ષનો પ્લાન?
Amazon India Investment: અમેરિકન ઈ-કોમર્સ કંપની એમેઝોને 2030 સુધીમાં ભારતમાં પોતાના તમામ વ્યવસાયોમાં 35 અરબ ડોલરથી વધુનું રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
Amazon India Investment: એમેઝોન ઇન્ડિયા ભારતમાં મોટું રોકાણ કરવા જઈ રહ્યું છે. જી હા... આનાથી દેશમાં લાખો નવી નોકરીઓનું સર્જન થશે. કંપનીએ તેની 5 વર્ષનો પ્લાન બનાવી લીધો છે. આ યોજના હેઠળ, કંપની ભારતમાં તેના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે, જેનો લાભ અન્ય લોકોને પણ મળશે. એમેઝોન ઇન્ડિયાએ બુધવારે 2030 સુધીમાં ભારતમાં પોતાના તમામ વ્યવસાયોમાં 35 અરબ ડોલર (લગભગ 3 લાખ કરોડ રૂપિયા) થી વધુ રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ રોકાણ ભારતમાં અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા લગભગ 40 અરબ ડોલરના રોકાણ પર આધારિત હશે. કંપની આ 5 વર્ષમાં 10 લાખથી વધુ નોકરીઓનું સર્જન કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
આ રોકાણ ત્રણ મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. જેમાં વ્યવસાય વૃદ્ધિ, AI-સંચાલિત ડિજિટાઇઝેશન, નિકાસમાં વધારો અને રોજગાર સર્જન. એમેઝોનના ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અમિત અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 15 વર્ષથી ભારતની ડિજિટલ ક્રાંતિનો ભાગ બનવા બદલ અમને ગર્વ છે. ભારતમાં એમેઝોનનો વિકાસ 'આત્મનિર્ભર' અને 'વિકસિત ભારત'ના વિઝન સાથે સંપૂર્ણ રીતે સુસંગત છે. અમે 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' ઉત્પાદનો વૈશ્વિક સ્તરે ઉપલબ્ધ કરાવી છે."
20 અરબ ડોલરને વટાવી ગઈ નિકાસ
અગ્રવાલે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તેમને આશા છે કે નિકાસમાં આ વૃદ્ધિ આજ ગતિએ ચાલુ રહેશે. એમેઝોન ગ્લોબલ સેલિંગ તેની 10મી વર્ષગાંઠ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે, તેથી એમેઝોન દ્વારા ભારતની નિકાસ 20 અરબ ડોલરને વટાવી ગઈ છે. કંપની હવે 2030 સુધીમાં ભારતમાંથી કુલ ઇ-કોમર્સ નિકાસ 80 અરબ ડોલર સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.
આ લક્ષ્ય તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરતા, એમેઝોને બુધવારે "એક્સીલરેટ એક્સપોર્ટ્સ" શરૂ કર્યું, જે એક ઉત્પાદન-કેન્દ્રિત પહેલ છે જે ડિજિટલ ઉદ્યોગસાહસિકોને વિશ્વસનીય ઉત્પાદકો સાથે જોડે છે અને તેમને સફળ વૈશ્વિક સેલર બનવામાં મદદ કરે છે. આ કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે, એમેઝોન સમગ્ર ભારતમાં 10 થી વધુ ઉત્પાદન ક્લસ્ટરોમાં ઓન-ગ્રાઉન્ડ ઓનબોર્ડિંગ ડ્રાઇવ્સ હાથ ધરશે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે AI ટ્રેનિંગ
અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે કંપની 2030 સુધીમાં 1.5 કરોડ નાના વ્યવસાયો અને કરોડો ગ્રાહકોને AI ના ફાયદાઓ વિશે શિક્ષિત કરશે. કંપની 4 લાખ સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને AI શિક્ષણ અને કારકિર્દીની તકો પૂરી પાડવાની પણ યોજના ધરાવે છે. કંપનીના નિવેદન અનુસાર, આ નવા રોકાણ સાથે, એમેઝોનનો હેતુ દેશભરમાં ડિજિટલ પરિવર્તનને વેગ આપવા, માળખાગત સુવિધાને મજબૂત બનાવવા અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે