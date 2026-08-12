/દુનિયામાં વાગશે ભારતનો ડંકો! SBIના અનુમાનથી US-ચીનને પણ લાગશે મોટો ધક્કો, જાણો

SBI Big Prediction: ભારતીય અર્થતંત્ર અંગે એક જોરદાર રિપોર્ટ બહાર આવ્યો છે. SBI રિસર્ચ રિપોર્ટ મુજબ, નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા (Q1)માં ભારતનો વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ 8% ની આસપાસ રહેવાનો અંદાજ છે.
ખરેખર, SBI રિસર્ચ રિપોર્ટ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે. આ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના 7 ટકાના અંદાજ કરતા 1 ટકા વધુ છે. આ અંદાજ RBIના 7 ટકાના અંદાજ કરતા માત્ર 1 ટકા વધુ નથી, પરંતુ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ છતાં ભારતનો આંતરિક આર્થિક પાયો કેટલો મજબૂત છે તે પણ દર્શાવે છે.
RBIના અંદાજ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન
તેના વિગતવાર મૂલ્યાંકનના આધારે, SBI રિસર્ચે 8 ટકા સુધી વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવ્યો છે. રિપોર્ટ મુજબ, આ વધારાનું સૌથી મોટું કારણ ભારતીય સ્થાનિક માંગ અને ગ્રાહક વિશ્વાસ છે. જૂન 2026ના ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે લોકો ખરીદી અને મોટા પાયે રોકાણ કરી રહ્યા છે.
SBI રિસર્ચ અર્થતંત્રના 50 મુખ્ય અગ્રણી સૂચકાંકોને ટ્રેક કરે છે. આ વર્ષના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં, 86 ટકા સૂચકાંકોએ મજબૂત અને ઝડપી વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં લગભગ 69 ટકા હતી, જે દર્શાવે છે કે સમય જતાં અર્થતંત્રની ગતિ મજબૂત થઈ છે. આ દરમિયાન, વિશ્વના મુખ્ય અર્થતંત્રો, ખાસ કરીને ચીન અને યુએસમાં GDP વૃદ્ધિ 2-4 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.
મજબૂત માંગ અને વેચાણ
જૂન 2026માં કારના વેચાણમાં વાર્ષિક ધોરણે 24.1 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે, જે મે મહિનામાં 27.3 ટકા હતો. ટુ-વ્હીલર નોંધણીમાં 18.7 ટકા અને થ્રી-વ્હીલર વેચાણમાં 26.1 ટકાનો વધારો થયો છે.
વધુમાં, જૂન 2026માં ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) નોંધણીમાં 55.3 ટકાનો વધારો થયો છે, જે મે મહિનામાં 38.7 ટકા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. આ ઓટો ક્ષેત્રના ગ્રીન પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
વધુમાં, જાહેર ઉધારમાં 15.8 ટકાનો વધારો થયો છે. વ્યક્તિગત અને ગ્રાહક લોનની માંગમાં પણ 15.8 ટકાનો વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે લોકો ખરીદી માટે લોન લેવા માટે આરામદાયક છે.
અન્ય આર્થિક સૂચકાંકો પર નજર કરીએ તો, દેશમાં વીજળીની માંગમાં 11.5 ટકાનો વધારો થયો છે. ડીઝલનો વપરાશ પણ 6.2 ટકા વધ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે માલવાહક અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. પરિણામે, બધા મુખ્ય આર્થિક સૂચકાંકો મુજબ વપરાશ, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ, સેવાઓ, સરકારી ખર્ચ અને ક્રેડિટ વૃદ્ધિ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે.