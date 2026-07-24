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US Tariff on India: અમેરિકાએ લગાવ્યો 10% ટેરિફ, જાણો ચીન અને વિયેતનામ કરતાં કેમ ફાયદામાં રહ્યું ભારત?

US Tariff on India: અમેરિકાએ ભારતીય માલ પર 10% ટેરિફ લગાવ્યો છે, પરંતુ એક્સપર્ટ માને છે કે આનાથી ભારતની નિકાસ પર ખાસ અસર નહીં પડે. ચીન સહિત ઘણા સ્પર્ધાત્મક દેશો પર લગાવવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફથી ભારતીય કાપડ અને અન્ય નિકાસકારોને ફાયદો થઈ શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:20 PM IST
US Tariff on India: અમેરિકાએ લગાવ્યો 10% ટેરિફ, જાણો ચીન અને વિયેતનામ કરતાં કેમ ફાયદામાં રહ્યું ભારત?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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અમેરિકાએ લગાવ્યો 10% ટેરિફ, જાણો ચીન અને વિયેતનામ કરતાં કેમ ફાયદામાં રહ્યું ભારત?
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