/US Tariff on India: અમેરિકાએ લગાવ્યો 10% ટેરિફ, જાણો ચીન અને વિયેતનામ કરતાં કેમ ફાયદામાં રહ્યું ભારત?

US Tariff on India: અમેરિકાએ કલમ 301 હેઠળ ભારતીય માલ પર 10 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે કે આ પગલાથી ભારતના એકંદર નિકાસ પર મર્યાદિત તાત્કાલિક અસર પડશે. અગાઉ પ્રસ્તાવિત 12.5 ટકા ટેરિફની તુલનામાં આ નિર્ણય ભારત માટે રાહત માનવામાં આવી રહ્યો છે.
અર્થશાસ્ત્રી સુનિલ આર.પારેખે જણાવ્યું હતું કે ટેરિફ દર 12.5 ટકાથી ઘટાડીને 10 ટકા કરવો એ એક સકારાત્મક પરિણામ છે. તે દર્શાવે છે કે ભારત યુએસ વહીવટીતંત્ર સમક્ષ પોતાનો કેસ અસરકારક રીતે રજૂ કરવામાં સફળ રહ્યું છે. ભારત એવા દેશોમાંનો એક છે, જ્યાં યુએસ કાર્યવાહી હેઠળ સૌથી ઓછો ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યો છે.
ભારત પર તેની કેટલી અસર પડશે?
પારેખના મતે, 12.5 ટકાથી 10% સુધીનો તફાવત નોંધપાત્ર આર્થિક અસર કરશે નહીં. આ એક સારું પગલું છે અને દર્શાવે છે કે અમે અસરકારક રીતે વાતચીત કરી શક્યા છીએ.
તેમણે ભારતીય નિકાસકારો સામે બળજબરીથી મજૂરી કરવાના આરોપોને સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા ગણાવ્યા, એમ કહીને કે ભારતના શ્રમ કાયદા ખૂબ જ કડક છે.
તેમણે ભાર મૂક્યો કે યુએસ નીતિઓમાં ફેરફારના જોખમોને ઘટાડવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે આપણા નિકાસ બજારોનો વિસ્તાર કરવો.
કાપડ ક્ષેત્રને લાભ
નીચા ટેરિફ કાપડ જેવા શ્રમ-સઘન ક્ષેત્રોને લાભ આપી શકે છે, જ્યાં ભારત વૈશ્વિક સ્તરે ઉગ્ર સ્પર્ધા કરે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ટેકનોલોજીમાં રોકાણ, ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન અને નવા બજારોની શોધ ભારતીય નિકાસને ભવિષ્યના ટેરિફ આંચકાથી બચાવશે.
નિકાસ પર કોઈ મોટી અસર નહીં
આ યુએસ ટેરિફ ભારતની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા પર નોંધપાત્ર અસર કરે તેવી શક્યતા નથી. દેશની ટોચની નિકાસ સંસ્થા, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ (FIEO) એ જણાવ્યું હતું કે ઘણા સ્પર્ધાત્મક દેશો પર ભારત જેવા અથવા તેનાથી પણ વધુ ટેરિફ લગાવવામાં આવ્યા છે.
આ ભારત માટે સારી વાત
અમેરિકાએ ભારતને 10 ટકાની નીચી ટેરિફ શ્રેણીમાં મૂક્યું છે, જ્યારે ચીન, વિયેતનામ, થાઈલેન્ડ, યુએઈ, બ્રાઝિલ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા ઘણા સ્પર્ધાત્મક દેશો પર 12.5 ટકાની ઊંચી ટેરિફ લગાવવામાં આવી છે. 12.5% ટેરિફ ધરાવતા દેશોના યુએસ ખરીદદારો ભારત તરફ સ્થળાંતર કરી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક બજારોમાં 2.5 ટકાનો આ તફાવત નોંધપાત્ર છે.
સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ, ઓટો ઘટકો, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો અને અમુક કૃષિ ઉત્પાદનો, જે કલમ 232 હેઠળ આવે છે, તેમને આ વધારાના ટેરિફમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
GTRI પ્રશ્નો કરે છે ઉભા
થિંક ટેન્ક ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઈનિશિએટિવ (GTRI)એ 10 ટકા ફરજિયાત મજૂરી ટેરિફ લગાવવાના નિર્ણય પાછળના તર્ક પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. GTRI કહે છે કે યુએસ સરકારનું પગલું કોઈપણ નક્કર પુરાવા પર આધારિત નથી અને મુખ્યત્વે વેપાર અવરોધો જાળવવાનો હેતુ હોવાનું જણાય છે.