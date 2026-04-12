અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જતાં ઓઈલ માર્કેટમાં હલચલ, ભારતમાં વધી ગયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ?
Petrol Diesel Price Today : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ બાદ પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા યોજાઈ. બંને દેશો વચ્ચે અનેક મુદ્દાઓ પર સર્વસંમતિ ના બનતા આ શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ રહી છે. દરમિયાન ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આની ભારતમાં કેવી અસર જોવા મળશે, શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે.
- ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ
- શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જતાં ઓઇલના ભાવમાં વધઘટ
- ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર
Petrol Diesel Price Today : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ બાદ પાકિસ્તાનમાં યોજાયેલી શાંતિ મંત્રણા કોઈ પણ સમજૂતી વિના સમાપ્ત થઈ છે. લગભગ 21 કલાક સુધી ચાલેલી આ મેરેથોન ચર્ચા પછી પણ અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. દરમિયાન ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી છે. જે ઓઈલ માર્કેટ માટે સારા સમાચાર નથી.
ક્રૂડ ઓઇલના આજના ભાવ શું છે ?
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા ફેલ ગયા બાદ ઓઈલના ભાવ ફરી એકવાર વધવાની પ્રબળ સંભાવના છે. હાલમાં વૈશ્વિક બજારમાં WTI ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 96.57 ડોલર પર પહોંચી ગયો છે. તેવી જ રીતે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 95.20 ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે. શાંતિ મંત્રણા ફેલ જતાં મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી યુદ્ધ ફાટી નીકળે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જો આવું થાય, તો ઓઈલના ભાવ વધી શકે છે.
ભારતની વધી શકે છે મુશ્કેલી
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો આશરે 88% હિસ્સો આયાત કરે છે. શાંતિ મંત્રણા ફેલ થકાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ વધવાની શક્યતા છે. આ પરિસ્થિતિ ભારત માટે વધુ મોટો પડકાર ઉભો કરે છે. ભારત માટે મુશ્કેલી વધુ તીવ્ર બની શકે છે કારણ કે, જો વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધે છે, તો દેશના તેલ આયાત બિલમાં અનિવાર્યપણે વધારો થાય છે.
ભારતમાં વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ?
વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. ભારત તેની ઓઈલ જરૂરિયાતોના આશરે 80% આયાત કરે છે. પરિણામે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં કોઈપણ વધારો ભારતના આયાત બિલને અસર કરે છે. રુબિક્સ ડેટા સાયન્સના અહેવાલ મુજબ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં પ્રતિ બેરલ 10 ડોલરનો વધારો ભારતના વાર્ષિક ઓઈલ આયાત બિલમાં 13-14 બિલિયન ડોલરનો ઉમેરો કરે છે. ભારતીય ચલણની દ્રષ્ટિએ, આ આશરે ₹1.30 લાખ કરોડનો વધારો છે. આ અસર ભારતમાં મોંઘવારી સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ શકે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ
દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹94.77 પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે ડીઝલનો ભાવ ₹87.67 પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ ₹103.54 પ્રતિ લિટર છે, અને ડીઝલનો ભાવ ₹90.03 પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ ₹105.41 છે અને ડીઝલનો ભાવ ₹92.02 પ્રતિ લિટર છે. ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹100.80 છે અને ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹92.39 છે. તો અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹94.84 છે અને ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹90.51 છે. અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલના ભાવમાં નજીવો વધારો જોવા મળ્યો છે. બંનેમાં ગઈકાલના ભાવની સરખામણીમાં લગભગ 35 પૈસાનો વધારો થયો છે.
