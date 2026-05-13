/Crude Oil Price: અમેરિકા-ઇઝરાયલે ઇરાન પર પકડ કરી મજબૂત, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ તૂટ્યા, જાણો આજનો પેટ્રોલ-ડિઝલનો ભાવ

Petrol Diesel Price: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. જોકે, ભારતીય બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ તેમના પહેલાના લેવલે યથાવત છે.
Crude Oil Price: અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહ્યા છે. ફ્રાન્સ અને યુકેના યુદ્ધ જહાજો બંને દેશોને ટેકો આપવા માટે મધ્ય પૂર્વ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે, ઇરાન ચારે બાજુથી ઘેરાયેલું અનુભવે છે. આ સ્થિતિમાં, ઇરાન હતાશાના માહોલમાં અમેરિકાને ધમકી આપી રહ્યું છે.
અગાઉ, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો હતો. આ ઘટનાક્રમ બાદ, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી ઇઝરાયલ, અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધનો પ્રભાવ વિશ્વભરના બજારોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. બુધવારે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટીને પ્રતિ બેરલ 107 ડોલરની નજીક પહોંચી ગયો છે.
ફેબ્રુઆરીના અંતમાં મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરની આસપાસ હતા. જો કે, ત્યારબાદ ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જે માર્ચમાં પ્રતિ બેરલ 125 ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે. ભાવમાં વધારો અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે છે. બંને દેશો વચ્ચેના તણાવ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પણ વર્ચ્યુઅલ રીતે બંધ છે, જેના કારણે વિશ્વભરમાં ઉર્જા પુરવઠામાં ભારે ઘટાડો થયો છે.
આજે ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ શું છે?
બ્રેન્ટ ક્રૂડ લગભગ એક ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ 107 ડોલર થયો છે. તેવી જ રીતે, યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) પ્રતિ બેરલ 101 ડોલર પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. છેલ્લા 10 અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલ યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થવાની શક્યતા નથી. ચાલુ કટોકટી વચ્ચે, વૈશ્વિક ધ્યાન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ચીન મુલાકાત પર કેન્દ્રિત છે. યુએસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પ આજે બેઇજિંગ પહોંચ્યા પછી ચીની રાષ્ટ્રપતિ સાથે ઈરાન મુદ્દા પર ચર્ચા કરી શકે છે.
શું સપ્લાય ચેઇન સામાન્ય થઈ શકશે?
બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે જો ચીન ઈરાનને યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નાકાબંધી સમાપ્ત કરવા માટે મનાવવા માટે તેના પ્રભાવનો ઉપયોગ કરે છે, તો તેલના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, સપ્લાય ચેઇન ફરી લાગુ કરવી એક મોટો પડકાર છે. વૈશ્વિક ક્રૂડના ભાવ અસ્થિર રહે છે, પરંતુ સ્થાનિક પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ છેલ્લા ચાર વર્ષના લેવલે સાથે સુસંગત રહે છે.
ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ