Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે રશિયાએ ભારત માટે ખોલ્યા નવા દરવાજા, આવતા મહિને દિલ્હી આવી રહ્યા છે પુતિન, કરશે મોટી ડીલ !

India Russia Deal: ભારત દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા પર અમેરિકાના દબાણ બાદ, ભારતમાંથી આયાતમાં ઘટાડો થયો છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત દ્વારા રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા પર વધારાનો 25% ટેરિફ લગાવ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે રશિયાએ ભારત માટે ખોલ્યા નવા દરવાજા, આવતા મહિને દિલ્હી આવી રહ્યા છે પુતિન, કરશે મોટી ડીલ !

India Russia Deal: આ દરમિયાન, ભારત પર રશિયન તેલ ખરીદવાથી દૂર રહેવા માટે દબાણ સતત વધી રહ્યું હતું. બે મોટી રશિયન તેલ કંપનીઓ, રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર યુએસ દબાણ અને પ્રતિબંધોની અસરો દેખાવા લાગી, અને ભારતની રશિયાથી તેલ આયાત ઘટવા લાગી. 

રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ પર ડિસ્કાઉન્ટ પણ વધારવામાં આવ્યું, પરંતુ ટેરિફ દબાણે ભારતને આગળ વધતા અટકાવ્યું. મિત્ર રશિયા, ભારતની મજબૂરીને સમજીને, માત્ર સંઘર્ષ વિના સંબંધ જાળવી રાખ્યો જ નહીં પરંતુ ભારત માટે નવા દરવાજા પણ ખોલી રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત રશિયા ડીલ

રશિયન તેલ ખરીદી પર દબાણ વધારી રહેલા યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, તેલ પુરવઠો અટકાવીને ભારત અને રશિયા વચ્ચેની મિત્રતાને ભંગ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા હતા. જોકે, ટ્રમ્પની આ ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકી નહીં. ટ્રમ્પ રશિયા અને ભારત વચ્ચેના સંબંધોની મજબૂતાઈનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. હવે, રશિયા દ્વારા ભારતીય કામદારો માટે દરવાજા ખોલવાથી ટ્રમ્પની ચિંતામાં વધારો થશે. 

રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેઓ ભારત-રશિયા વાર્ષિક સમિટમાં ભાગ લેવાના છે. 4-6 ડિસેમ્બર દરમિયાન આ સમિટ માટે ભારત આવી રહેલા પુતિન તેમની સાથે અનેક મોટા સોદા પણ લઈને આવી રહ્યા છે. 

સૌથી મહત્વપૂર્ણ પૈકી એક કામદારોની ગતિશીલતા પરનો કરાર છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, આ કરાર ભારતીય કામદારો માટે રશિયાના દરવાજા ખોલી શકે છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચે તેલ પુરવઠો ઘટ્યો છે, પરંતુ રશિયામાં ભારતીયો માટે નોકરીની તકો ખુલી રહી છે.

રશિયામાં ભારતીય કામદારોની માંગ

યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ અને ઘટતી વસ્તીથી ઝઝૂમી રહેલા રશિયાને ભારતીય કામદારોની ઊંચી માંગનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. રશિયાને કુશળ ભારતીય કામદારોની જરૂર છે. રશિયા ભારત તરફ આશા સાથે જોઈ રહ્યું છે અને ભારત દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ક્વોટામાં રાહત આપવાની આશા રાખે છે, જેથી વધુ ભારતીય કામદારો રશિયામાં આવીને કામ કરી શકે. 

એવી આશા છે કે રશિયામાં કામ કરતા ભારતીયોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે બંને દેશો વચ્ચે ડિસેમ્બરમાં કરાર થઈ શકે છે. પુતિનની ભારત મુલાકાત દરમિયાન આ સોદા પર ચર્ચા થઈ શકે છે. જો આ કરાર થાય છે, તો આગામી વર્ષોમાં રોજગાર માટે રશિયા જતા ભારતીયોની સંખ્યા વધી શકે છે.

તેલના વિવાદ છતાં સંબંધો મજબૂત

ભારતીય કામદારો હાલમાં રશિયામાં બાંધકામ અને કાપડ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે. રશિયા આ કાર્યને મશીનરી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રોમાં વિસ્તારવા માંગે છે. હાલમાં, રશિયામાં આશરે 14,000 ભારતીયો રહે છે. રશિયા ભારતીય કામદારોની સંખ્યા 70,000 થી વધુ કરવા માંગે છે. 

ભારત અને રશિયા વચ્ચેની મિત્રતા કોઈ રહસ્ય નથી. તેલના ભાવ પર ટ્રમ્પના દબાણથી પુરવઠા પર ચોક્કસપણે અસર પડી છે, પરંતુ બંને દેશો હંમેશા એકબીજાને મદદ કરવા તૈયાર છે. તેલના ભાવમાં વધારો થતાં, ભારતે રશિયા પાસેથી તેની હીરાની ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે. રશિયામાંથી હીરાની આયાત વધીને $31.3 મિલિયન થઈ ગઈ છે, જે ઓગસ્ટ 2024 માં માત્ર $13.4 મિલિયન હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
India Russia DealRussia DealGujarati NewsVladimir Putin india visitindia Russia crude oilRussian oil supply to indiajobs in Russiaindia Russia dealIndian labour in Russiaemployement for IndianRussia job marketVladimir Putin pm modi friendshipDonald Trump on india Russia friendship

Trending news