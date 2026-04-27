ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતને હાથ લાગ્યો 'જેકપોર્ટ', ભારતીય કંપનીઓને મળ્યો તેલ-ગેસનો ભંડાર; નવી શોધથી જનતાને મળશે રાહત
Oil Gas Reserves News: ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)એ લીબિયામાં તેના વિદેશી એક્સપ્લોરેશન પોર્ટફોલિયોમાં ઓઈલ અને ગેસની નવી શોધની જાહેરાત કરી છે. ઓઈલ કંપનીએ જણાવ્યું કે, લીબિયાની નેશનલ ઓઈલ કોર્પોરેશને ઓઈલ અને ગેસના આ કૂવાને બ્લોકની 5મી શોધ તરીકે ઔપચારિક માન્યતા પણ આપી દીધી છે.
India Oil Gas Reserves News: ભારતની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ વિદેશમાં એક એવું કારનામું કરી બતાવ્યું છે, જેનાથી દેશનું નસીબ ચમકી શકે છે. ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવ વચ્ચે લીબિયાના 'ગદામેસ બેસિન'માં ભારતને ઓઈલ અને ગેસનો નવો ભંડાર મળ્યો છે. આ સફળતા ઓઈલ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમને મળી છે, જેમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ પણ સામેલ છે. આ શોધ લીબિયાના 'એરિયા 95' નામના બ્લોકમાં થઈ છે.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કંપનીઓએ જમીનમાં અંદાજે 8500 ફૂટ ઊંડાઈ સુધી ડ્રિલિંગ કર્યું હતું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ત્યાંથી દરરોજ લગભગ 352 બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ નીકળી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, ત્યાં પ્રતિદિન 600થી વધુ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક ફીટ ગેસ પણ મળી રહ્યો છે.
લાંબા સમયથી સંશોધન કરી રહ્યું હતું ભારત
રિપોર્ટમાં જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે કૂવાનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે 24/64 ઇંચના 'ચોક' એટલે કે વાલ્વ દ્વારા હાઇડ્રોકાર્બન બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી તેની ઉત્તમ દબાણ ક્ષમતાની જાણ થઈ છે. ભારત લાંબા સમયથી અહીં સંશોધન કરી રહ્યું હતું અને હવે મોટી સફળતા હાથ લાગી છે.
ભારતને શું ફાયદો થશે?
નોંધનીય છે કે, ભારત પોતાના ઓઈલ જરૂરિયાતોના 85% આયાત કરે છે. વિદેશમાં આપણા પોતાના ઓઈલ કુવાઓ ધરાવવાથી પુરવઠા સુરક્ષા અંગેની ચિંતાઓ દૂર કરવામાં મદદ મળે છે. જ્યારે ભારતીય કંપનીઓ વિદેશમાં ઓઈલ કાઢે છે, ત્યારે તે લાંબા ગાળે દેશના અર્થતંત્ર માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. લિબિયા જેવા પડકારજનક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહેલા દેશમાં આ શોધે ભારતીય ઇજનેરો અને કંપનીઓની કુશળતા દર્શાવી છે.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આવનારા સમયમાં ભારતને લીબિયામાંથી પોતાના ભાગનું ઓઈલ અને ગેસ મળી શકશે. આ શોધ જમીન પર થઈ હોવાથી સમુદ્રની સરખામણીએ અહીંથી ઓઈલ કાઢવું થોડું સરળ અને સસ્તું હોઈ શકે છે. આ શોધ ઓઈલ ઈન્ડિયા માટે 'ગેમ ચેન્જર' સાબિત થઈ શકે છે.
