LPG સંકટ વચ્ચે, સરકારેનો એક મોટો નિર્ણય, પહેલા આ લોકોને આપવામાં આવશે સિલિન્ડર, જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessLPG સંકટ વચ્ચે, સરકારેનો એક મોટો નિર્ણય, પહેલા આ લોકોને આપવામાં આવશે સિલિન્ડર, જાણો

LPG Crisis: દેશમાં હાલમાં LPGની તકલીફ ચાલી રહી છે, લોકોને સિલિન્ડર મળી રહ્યા નથી, ત્યારે સરકારે આ લોકો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે અને આ લોકોને પ્રાયોરિટીમાં ગેસ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેથી તેમને રસોઈ બનાવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:38 PM IST
LPG Crisis: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે LPG સંકટ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હવે 5 કિલોના સિલિન્ડરને કામદારો અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. વધુમાં, 21 માર્ચથી રાજ્યોને વધારાના 50 ટકા વાણિજ્યિક LPG પુરવઠો પૂરો પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ગભરાટના બુકિંગમાં ઘટાડો થયો છે, અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ

પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ સોમવારે (23 માર્ચ) જણાવ્યું હતું કે LPG અંગે લોકોની ચિંતા ઓછી થઈ રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ અઠવાડિયામાં આશરે 35 લાખ નવા ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPG કનેક્શન પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે અથવા એક્ટિવ કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, રિટેલ આઉટલેટ્સ પર પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે, અને ગેસ વિતરણમાં સુધારો થયો છે.

રાજ્યોને વાણિજ્યિક ગેસ પુરવઠો વધ્યો

સરકારે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને વાણિજ્યિક LPGનો પુરવઠો વધાર્યો છે. વધારાના ગેસનો લગભગ 50 ટકા હવે આ વિસ્તારોમાં પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે. કેન્દ્રએ રાજ્યોને રેસ્ટોરાં, ઢાબા, હોટલ, ઔદ્યોગિક કેન્ટીન, ડેરી એકમો, ફૂડ પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ અને કોમ્યુનિટી રસોડામાં આ ગેસના ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપવા જણાવ્યું છે.

સ્થળાંતરિત કામદારો અને જરૂરિયાતમંદ લોકો પર ખાસ ધ્યાન

સરકારે ખાસ કરીને સ્થળાંતરિત કામદારો અને ગરીબોને લક્ષ્ય બનાવીને 5 કિલો નાના સિલિન્ડર (FTL)ની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે કહ્યું છે. આનો હેતુ આ કટોકટી દરમિયાન કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને રસોઈ કરવામાં મુશ્કેલી ન પડે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

20 રાજ્યોમાં વિતરણ શરૂ, 15,800 ટન ગેસ પહોંચાડાયો

અત્યાર સુધીમાં આશરે 20 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કોમર્શિયલ LPG વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે. સરકારી માહિતી અનુસાર, આશરે 15,800 ટન ગેસ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે, જે પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરી રહ્યો છે.

સરકાર ખાતરી આપે છે: પુરવઠો ટકાઉ રહે છે, ગભરાવાની જરૂર નથી

સરકારે જનતાને ખાતરી આપી છે કે LPG પુરવઠો સંપૂર્ણપણે ખોરવાયો નથી. જો કે કેટલાક પડકારો બાકી છે, વિતરકો ગેસની કોઈ અછતનો સામનો કરી રહ્યા નથી અને પરિસ્થિતિ સતત સુધરી રહી છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

