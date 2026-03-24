LPG સંકટ વચ્ચે, આ ગ્રાહકોને કંપનીની મોટી રાહત, હવે તેમને મફત મળશે ગેસ ! ચેક કરો ડિટેલ
LPG Customers Free Gas: પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) આપનાર કંપનીએ તેના ગ્રાહકોને રાહત આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ગેસ પુરવઠો અવિરત રહેશે અને કોઈ અછત રહેશે નહીં.
LPG Customers Free Gas: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે LPG પુરવઠા અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે, ત્યાં મુંબઈથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ સમયે, પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ પ્રદાતા મહાનગર ગેસ લિમિટેડ (MGL)એ તેના ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે ગેસ કોઈ પણ અડચણ વગર ચાલુ રહેશે અને કોઈ અછત થશે નહીં.
કંપનીએ આ માહિતી આપી
કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આશુ શિંઘલે જણાવ્યું હતું કે બદલાતા સંજોગો છતાં, MGL તેના ગ્રાહકોને સતત અને વિશ્વસનીય સેવા પૂરી પાડવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કંપની PNG અને CNGનો પુરવઠો જાળવવા માટે અથાક મહેનત કરી રહી છે જેથી લોકોની દૈનિક જરૂરિયાતો પ્રભાવિત ન થાય.
ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે, કંપનીએ ખાસ ઓફરો પણ શરૂ કરી છે. 16 માર્ચથી 30 એપ્રિલ વચ્ચે PNG કનેક્શન ખરીદનારા નવા ઘરેલુ ગ્રાહકોને 500 રૂપિયા સુધીનો મફત ગેસ મળશે. વધુમાં, નવી ઇમારતોમાં જ્યાં 60 ટકાથી વધુ રહેવાસીઓ પહેલાથી જ PNG કનેક્શન ધરાવે છે, ત્યાં દરેક ગ્રાહકને તેમના ગેસ બિલમાં 1000 રૂપિયા સુધીનું એડજસ્ટમેન્ટ મળશે.
એટલું જ નહીં, જો કોઈ ગ્રાહક ઓનલાઈન નોંધણી કરાવે છે, એટલે કે વેબસાઇટ દ્વારા, તો તેમને તાત્કાલિક 500 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું છે કે જો ગેસનો ઉપયોગ ચોક્કસ સમયગાળા માટે નહીં થાય, તો ન્યૂનતમ ચાર્જ પણ વસૂલવામાં આવશે નહીં. ભવિષ્યમાં, કંપની શૂન્ય અપફ્રન્ટ રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રજૂ કરવાની પણ તૈયારી કરી રહી છે, એટલે કે કનેક્શન સમયે કોઈ પેમેન્ટ કરવામાં આવશે નહીં.
વેપારી ગ્રાહકોને આપી માટી રાહત
MGLએ વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને પણ નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. કંપનીએ વાણિજ્યિક PNG વપરાશકર્તાઓ માટે નોંધણી ચાર્જ સંપૂર્ણપણે માફ કરી દીધો છે. વધુમાં, કંપની પોતાના ખર્ચે ગેસ પુરવઠા માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધા વિકસાવશે, જેથી વેપારીઓ પર વધારાનો બોજ ન પડે.
હાલમાં, MGL મુંબઈ, થાણે, નવી મુંબઈ, મીરા-ભાયંદર, રાયગઢ, રત્નાગિરિ અને કર્ણાટકના ઘણા શહેરોમાં સેવા આપે છે. કંપની કહે છે કે તે દરેક ગ્રાહકને સલામત, સસ્તો અને વિશ્વસનીય ગેસ પુરવઠો મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેના નેટવર્ક અને સેવાઓને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કામ કરી રહી છે.
