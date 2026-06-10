/8મા પગાર પંચની રાહ વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને DA પર મળશે મોટી ખુશખબર! જાણો કેટલું વધશે મોંઘવારી ભથ્થું?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ભારે હલચલ જોવા મળી રહી છે. હાલમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ દરમિયાન વધતી મોંઘવારી વચ્ચે સરકારે થોડી રાહ આપવાની કવાયત હાથ ધરી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, કર્મચારીઓને ટૂંક સમયમાં જ DA વધારાનો લાભ મળી શકે છે.
કર્મચારીઓને મળશે મોંઘવારી ભથ્થો
કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અત્યારે 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ તે પહેલાં તેમને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાનો લાભ મળી શકે છે. હાલના આંકડા મુજબ, જુલાઈ 2026થી DAમાં 3% સુધીનો વધારો થવાની સંભાવના છે. આ સમાચારથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ભારે ખુશીનો માહોલ છે.
શા માટે વધી શકે છે DA?
લેબર બ્યુરોના હાલના આંકડા અનુસાર, ઔદ્યોગિક શ્રમિકો માટેનો મોંઘવારી સૂચકાંક (AICPI-IW) માર્ચ 2026માં 149.1થી વધીને એપ્રિલ 2026માં 149.9 થઈ ગયો છે. આના આધારે એવો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે, હાલનું 60% DA વધીને 63% થઈ શકે છે. જો કે, આખરી નિર્ણય મે અને જૂન 2026ના આંકડા અને કેન્દ્રીય કેબિનેટની મંજૂરી બાદ લેવામાં આવશે.
8મા પગાર પંચ સમક્ષ કઈ માંગણીઓ રાખવામાં આવી?
હાલમાં કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન પંચે તેની રચના પછી કર્મચારીઓને પોતાના આવેદનપત્રો સોંપવા માટે સમય આપ્યો છે. જે અંતર્ગત કર્મચારી સંગઠનોએ પંચ સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી છે.
કર્માચારીઓની માંગણીઓ
શા માટે વધારવામાં આવે છે DA?
ઉલ્લેખનીય છે કે, મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વધતી મોંઘવારી સામે રાહત આપવા માટે આપવામાં આવે છે. જ્યારે ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ, મકાન, પરિવહન, સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય જરૂરી વસ્તુઓનો ખર્ચ વધે છે, ત્યારે સરકાર DAમાં સુધારો કરે છે જેથી કર્મચારીઓની આવક પર મોંઘવારીની અસર ઓછી થઈ શકે.