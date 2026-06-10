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8મા પગાર પંચની રાહ વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને DA પર મળશે મોટી ખુશખબર! જાણો કેટલું વધશે મોંઘવારી ભથ્થું?

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી કર્મચારીઓ વચ્ચે ભારે ઉત્સુકતા અને ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન હવે એવા સમાચાર આવ્યા છે કે, ટૂંક સમયમાં જ કર્મચારીઓને DA (મોંઘવારી ભથ્થા)નો લાભ મળી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:01 PM IST
8મા પગાર પંચની રાહ વચ્ચે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને DA પર મળશે મોટી ખુશખબર! જાણો કેટલું વધશે મોંઘવારી ભથ્થું?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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