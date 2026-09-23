/અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વચ્ચે, સોનું ખરીદવું કે ચાંદી? શેમાં વધારે થશે ફાયદો? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Silver Price Prediction: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેન્શન વચ્ચે સોના અને ચાંદીની કિમતમાં જોરદાર ઉતાર ચઢાવ જોવા મળ્યો છે, બીજી તરફ યુદ્ધ દરમિયાન જોરદાર તેજી બાદ કાચા તેલના ભાવમાં ઘટડા થયો છે, એવામાં રોકાણકારો સામે મોટો સવાલ છે કે હાલની પરિસ્થિતિઓમાં ગોલ્ડ કે સિલ્વરમાંથી કઈમાં રોકાણ કરવાનો સારો અવરસ મળી શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાને અમેરિકાની સેનાની કાર્યવાહીમાં ઘટાડો અને પોતાના બંદરગાહો પર લગાવેલા પાબંધો હટાવવાના સ્થિતિમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુજને ફરી ખોલવાનું કહ્યું છે, એની આગળ કોમોડિટી માર્કેટમાં દિશા પર અસર પડી શકે છે.
એક રિપોર્ટ પ્રમાણે સંધર્ષ શરૂ હોવા બાદ સ્પોટ ગોલ્ડ અને સિલ્વર બન્નેમાં પોતાના હાઈ લેવલથી નીચે આવ્યા છે, સ્પોટ ગોલ્ડ લગભગ 5500 ડોલર પ્રતિ ટ્રોય ઓસના પીકથી લગભગ 10-20% નીચે આવ્યું છે, જ્યારે સિલ્વરમાં પણ લગભગ 12-15 ટકા કરેક્શન જોવા મળ્યા છે, MCX સોનાનો ભાવ યુદ્ધ સમયના ટોચના ભાવ 1.75 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી લગભગ 12-15% ઘટ્યો છે. આ દરમિયાન, MCX ચાંદીનો ભાવ ₹2.75 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામથી લગભગ 10-14% ઘટ્યો છે.
ફુગાવાની ચિંતામાં વધારો કરે છે તેલનો ભાવ
કિંમતી ધાતુઓમાં નબળાઈ પાછળ અનેક વૈશ્વિક પરિબળો જવાબદાર છે. તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી ફુગાવાની ચિંતામાં વધારો થયો છે, જેના કારણે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ સહિત મુખ્ય કેન્દ્રીય બેંકો લાંબા સમય સુધી વ્યાજ દર ઊંચા રાખી શકે છે, તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
વધુમાં, મજબૂત યુએસ ડોલર ઇન્ડેક્સે વિદેશી રોકાણકારો માટે ડોલર-નિર્મિત સોના અને ચાંદીને વધુ મોંઘા બનાવ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તણાવના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન, બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ 60 ટકાથી વધુ વધીને પ્રતિ બેરલ 118 ડોલરથી 120 ડોલરની આસપાસ પહોંચ્યું. સપ્ટેમ્બરમાં, બ્રેન્ટ 98 ડોલરથી 101 ડોલરની આસપાસ અને WTI 90 ડોલરથી 94 ડોલરની આસપાસ પ્રતિ બેરલ રહ્યું છે.
સોના માટે સંભવિત સિરિઝ
LKP સિક્યોરિટીઝના VP રિસર્ચ વિશ્લેષક જતીન ત્રિવેદીના મતે, સોનાના અંદાજ પર, ભૂ-રાજકીય વિકાસને કારણે સોનામાં અસ્થિરતા ચાલુ રહી શકે છે. તેમણે સોના માટે 151,000 રૂપિયાથી 154,500 રૂપિયાની રેન્જની ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમના મતે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈથી થોડો ટેકો મળી રહ્યો છે, જ્યારે ડોલર ઇન્ડેક્સ 100થી ઉપર રહેવાથી દબાણ વધી રહ્યું છે.
ચાંદી માટે સંભવિત રેન્જ
બીજી બાજુ, વેન્ચુરાના કોમોડિટી અને સીઆરએમના વડા એન.એસ. રામાસ્વામીએ ચાંદી માટે 63 ડોલરથી 75 ડોલર પ્રતિ ઔંસની રેન્જની ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેમનું માનવું છે કે વ્યાજ દર, ડોલર અને ઔદ્યોગિક માંગમાં ફેરફાર ચાંદીમાં સતત તીવ્ર વધઘટ તરફ દોરી શકે છે.
સોના અને ચાંદીની સરખામણી
સોના અને ચાંદીની સરખામણી કરતા, તેમના ભાવને અસર કરતા પરિબળો અલગ અલગ છે. સેબી-રજિસ્ટર્ડ રિસર્ચ વિશ્લેષક અનુજ ગુપ્તાના મતે, ભૂરાજકીય તણાવના સમયમાં સોનું સલામત-હેવન સંપત્તિ તરીકે લાભ મેળવે છે. દરમિયાન, ઔદ્યોગિક માંગ અને આર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ ચાંદીના ભાવ પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે.
ટૂંકા ગાળાની ફેરફાર ટાળો
Giottus.comના સીઈઓ વિક્રમ સુબ્બુરાજે જણાવ્યું હતું કે બંને ધાતુઓમાં હાલની અસ્થિરતાને જોતાં, રોકાણકારોએ દરેક ટૂંકા ગાળાની હિલચાલ પર પ્રતિક્રિયા આપવાનું ટાળવું જોઈએ. લાંબા ગાળાના રોકાણો માટે, તબક્કાવાર ખરીદીનો વિચાર કરી શકાય છે, જ્યારે લીવરેજ્ડ ટ્રેડિંગ માટે પોઝિશન સાઈઝ અને સ્ટોપ-લોસ અંગે વધારાની સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.