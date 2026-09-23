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અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વચ્ચે, સોનું ખરીદવું કે ચાંદી? શેમાં વધારે થશે ફાયદો? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

Gold Silver Price Prediction: US ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે કાચા તેલના ભાવમાં ઉતાર ચઢાવ વચ્ચે ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં કરેક્શન જોવા મળ્યું છે, એક્સપર્ટના જણાવ્યા મુજબ, સોનાને જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન વચ્ચે સેફ હૈવનનો ફાયદો મળી શકે છે. જ્યારે સિલ્વર પર ઈંડસ્ટ્રિયલ ડિમાંડ અને વ્યાજદરો પર પણ અસર કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 23, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:21 PM IST
અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વચ્ચે, સોનું ખરીદવું કે ચાંદી? શેમાં વધારે થશે ફાયદો? જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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